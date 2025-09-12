Keep3rV1 (KP3R) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Keep3rV1 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KP3R augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Keep3rV1 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Keep3rV1 kainos prognozė
$5.007
+1.62%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:18:37(UTC+8)

Keep3rV1 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Keep3rV1 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.007 prekybos kainą 2025 m.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Keep3rV1 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5.2573 prekybos kainą 2026 m.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KP3R ateities kaina yra $ 5.5202 su 10.25% augimo norma.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KP3R ateities kaina yra $ 5.7962 su 15.76% augimo norma.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KP3R 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6.0860, o augimo norma – 21.55%.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KP3R 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6.3903, o augimo norma – 27.63%.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Keep3rV1 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10.4091 prekybos kainą.

Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Keep3rV1 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 16.9554 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.007
    0.00%
  • 2026
    $ 5.2573
    5.00%
  • 2027
    $ 5.5202
    10.25%
  • 2028
    $ 5.7962
    15.76%
  • 2029
    $ 6.0860
    21.55%
  • 2030
    $ 6.3903
    27.63%
  • 2031
    $ 6.7098
    34.01%
  • 2032
    $ 7.0453
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7.3976
    47.75%
  • 2034
    $ 7.7675
    55.13%
  • 2035
    $ 8.1558
    62.89%
  • 2036
    $ 8.5636
    71.03%
  • 2037
    $ 8.9918
    79.59%
  • 2038
    $ 9.4414
    88.56%
  • 2039
    $ 9.9135
    97.99%
  • 2040
    $ 10.4091
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Keep3rV1 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 5.007
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 5.0076
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.0118
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 5.0275
    0.41%
Keep3rV1 (KP3R) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KP3R kaina yra $5.007. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Keep3rV1 (KP3R) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KP3R, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.0076. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Keep3rV1 (KP3R) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KP3R, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.0118. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Keep3rV1 (KP3R) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KP3R kaina yra $5.0275. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Keep3rV1 kainų statistika

$ 5.007
$ 5.007$ 5.007

+1.62%

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

425.18K
425.18K 425.18K

$ 57.92K
$ 57.92K$ 57.92K

--

Naujausia KP3R kaina yra $ 5.007. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.62%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.92K.
Be to, KP3R turi 425.18K apyvartą ir $ 2.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Keep3rV1 (KP3R)

Bandote įsigyti KP3R? Dabar galite KP3R įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Keep3rV1 ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KP3R dabar

Keep3rV1 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Keep3rV1, dabartinė Keep3rV1 kaina yra 5.007USD. Apyvartinė Keep3rV1 (KP3R) pasiūla yra 0.00 KP3R, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.13M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.201999
    $ 5.047
    $ 4.805
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.014000
    $ 5.278
    $ 4.39
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -2.0470
    $ 7.389
    $ 4.39
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Keep3rV1 kaina pasikeitė $0.201999, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Keep3rV1 buvo prekiaujama aukščiausia $5.278 ir žemiausia $4.39. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo KP3R potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Keep3rV1 įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-2.0470 vertę. Tai rodo, kad KP3R artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Keep3rV1 kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KP3R kainų istoriją

Kaip veikia Keep3rV1 (KP3R) kainų prognozės modulis?

Keep3rV1 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KP3R kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Keep3rV1 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KP3R būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Keep3rV1 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KP3R ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KP3R pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Keep3rV1 potencialą.

Kodėl KP3R kainų prognozė yra svarbi?

KP3R kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KP3R dabar?
Pagal jūsų prognozes, KP3R pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KP3R kainų prognozė?
Remiantis Keep3rV1 (KP3R) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KP3R kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KP3R 2026 m.?
1 vieneto Keep3rV1 (KP3R) kaina šiandien yra $5.007. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KP3R padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KP3R kaina 2027 m.?
Keep3rV1 (KP3R) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KP3R kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KP3R kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Keep3rV1 (KP3R) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KP3R kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Keep3rV1 (KP3R) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KP3R 2030 m.?
1 vieneto Keep3rV1 (KP3R) kaina šiandien yra $5.007. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KP3R padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KP3R kainų prognozė 2040 metams?
Keep3rV1 (KP3R) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KP3R kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:18:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.