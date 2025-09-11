Kori The Pom (KORI) realiojo laiko kaina yra $ 0.014918. Per pastarąsias 24 valandas KORI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0133 iki aukščiausios $ 0.016484 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KORI kaina yra $ 0.058514331614052374, o žemiausia – $ 0.001561427322711944.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KORI per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kori The Pom (KORI) rinkos informacija
Dabartinė Kori The Pom rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.42K. KORI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.92M
Kori The Pom (KORI) kainos istorija USD
Stebėkite Kori The Pom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000594
+0.40%
30 dienų
$ -0.003992
-21.12%
60 dienų
$ -0.030386
-67.08%
90 dienų
$ +0.012418
+496.72%
Kori The Pom kainos pokytis šiandien
Šiandien KORI užfiksuotas $ +0.0000594 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kori The Pom 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003992 (-21.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kori The Pom 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KORI rodiklis pasikeitė $ -0.030386 (-67.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kori The Pom 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.012418 (+496.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kori The Pom (KORI) pokyčius?
A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.
Kori The Pom kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kori The Pom (KORI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kori The Pom (KORI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kori The Pom prognozes.
Supratimas apie Kori The Pom (KORI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KORIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
