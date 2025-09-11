Daugiau apie KLS

Karlsen kaina(KLS)

$0.0002354
+1.86%1D
USD
Karlsen (KLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:19:28(UTC+8)

Karlsen (KLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.68%

+1.86%

+36.22%

+36.22%

Karlsen (KLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002354. Per pastarąsias 24 valandas KLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002221 iki aukščiausios $ 0.0002573 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLS kaina yra $ 0.025728576969511432, o žemiausia – $ 0.000141080496819857.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – +1.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Karlsen (KLS) rinkos informacija

No.2407

46.58%

KLS

Dabartinė Karlsen rinkos kapitalizacija yra $ 543.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.75K. KLS apyvartoje yra 2.31B vienetų, o bendras kiekis siekia 2310919451.295365. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17M

Karlsen (KLS) kainos istorija USD

Stebėkite Karlsen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000004298+1.86%
30 dienų$ +0.0000363+18.23%
60 dienų$ +0.000022+10.30%
90 dienų$ -0.0001032-30.48%
Karlsen kainos pokytis šiandien

Šiandien KLS užfiksuotas $ +0.000004298 (+1.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Karlsen 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000363 (+18.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Karlsen 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KLS rodiklis pasikeitė $ +0.000022 (+10.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Karlsen 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001032 (-30.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Karlsen (KLS) pokyčius?

Peržiūrėkite Karlsen kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Karlsen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Karlsen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Karlsen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Karlsen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Karlsen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Karlsen (KLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Karlsen (KLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Karlsen prognozes.

Peržiūrėkite Karlsen kainos prognozę dabar!

Karlsen (KLS) Tokenomika

Supratimas apie Karlsen (KLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Karlsen (KLS)

Ieškote, kaip nusipirkti Karlsen? Viskas paprasta ir patogu! Karlsen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KLS į vietos valiutas

Karlsen išteklius

Išsamesnei Karlsen analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Karlsen svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Karlsen

Kiek Karlsen(KLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KLS kaina USD valiuta yra 0.0002354USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KLS į USD kaina?
Dabartinė KLS kaina USD valiuta yra $ 0.0002354. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Karlsen rinkos kapitalizacija?
KLS rinkos kapitalizacija yra $ 543.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KLS apyvartoje?
KLS apyvartoje yra 2.31BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KLS kaina?
KLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.025728576969511432USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KLS kaina?
KLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000141080496819857USD.
Kokia yra KLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KLS yra $ 1.75KUSD.
Ar KLS kaina šiais metais kils?
KLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:19:28(UTC+8)

Karlsen (KLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

