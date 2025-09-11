Karlsen (KLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002354. Per pastarąsias 24 valandas KLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002221 iki aukščiausios $ 0.0002573 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KLS kaina yra $ 0.025728576969511432, o žemiausia – $ 0.000141080496819857.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – +1.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Karlsen (KLS) rinkos informacija
Dabartinė Karlsen rinkos kapitalizacija yra $ 543.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.75K. KLS apyvartoje yra 2.31B vienetų, o bendras kiekis siekia 2310919451.295365. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.17M
Karlsen (KLS) kainos istorija USD
Stebėkite Karlsen kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004298
+1.86%
30 dienų
$ +0.0000363
+18.23%
60 dienų
$ +0.000022
+10.30%
90 dienų
$ -0.0001032
-30.48%
Karlsen kainos pokytis šiandien
Šiandien KLS užfiksuotas $ +0.000004298 (+1.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Karlsen 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000363 (+18.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Karlsen 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KLS rodiklis pasikeitė $ +0.000022 (+10.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Karlsen 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001032 (-30.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Karlsen (KLS) pokyčius?
The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance
Karlsen galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Karlsen investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Karlsen mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Karlsen, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Karlsen kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Karlsen (KLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Karlsen (KLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Karlsen prognozes.
Supratimas apie Karlsen (KLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Karlsen (KLS)
Ieškote, kaip nusipirkti Karlsen? Viskas paprasta ir patogu! Karlsen lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.