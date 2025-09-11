KINIC (KINIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.8792. Per pastarąsias 24 valandas KINIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6797 iki aukščiausios $ 0.9384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KINIC kaina yra $ 3.020029976139885, o žemiausia – $ 0.48633364337968216.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KINIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +14.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KINIC (KINIC) rinkos informacija
No.1741
$ 2.52M
$ 102.65K
$ 8.79M
2.87M
10,000,000
6,077,113
28.68%
KINIC
Dabartinė KINIC rinkos kapitalizacija yra $ 2.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.65K. KINIC apyvartoje yra 2.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 6077113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.79M
KINIC (KINIC) kainos istorija USD
Stebėkite KINIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.107984
+14.00%
30 dienų
$ +0.1637
+22.87%
60 dienų
$ +0.1119
+14.58%
90 dienų
$ -0.1938
-18.07%
KINIC kainos pokytis šiandien
Šiandien KINIC užfiksuotas $ +0.107984 (+14.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KINIC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1637 (+22.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KINIC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KINIC rodiklis pasikeitė $ +0.1119 (+14.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KINIC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1938 (-18.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KINIC (KINIC) pokyčius?
Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.
KINIC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KINIC (KINIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KINIC (KINIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KINIC prognozes.
Supratimas apie KINIC (KINIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KINICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
