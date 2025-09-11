Daugiau apie KINIC

KINIC kaina(KINIC)

$0.8793
+14.00%1D
KINIC (KINIC) kainos grafikas realiu laiku
KINIC (KINIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6797
24 val. žemiausia
$ 0.9384
24 val. aukščiausia

$ 0.6797
$ 0.9384
$ 3.020029976139885
$ 0.48633364337968216
+0.05%

+14.00%

+21.48%

+21.48%

KINIC (KINIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.8792. Per pastarąsias 24 valandas KINIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6797 iki aukščiausios $ 0.9384 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KINIC kaina yra $ 3.020029976139885, o žemiausia – $ 0.48633364337968216.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KINIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +14.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KINIC (KINIC) rinkos informacija

No.1741

$ 2.52M
$ 102.65K
$ 8.79M
2.87M
10,000,000
6,077,113
28.68%

KINIC

Dabartinė KINIC rinkos kapitalizacija yra $ 2.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.65K. KINIC apyvartoje yra 2.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 6077113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.79M

KINIC (KINIC) kainos istorija USD

Stebėkite KINIC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.107984+14.00%
30 dienų$ +0.1637+22.87%
60 dienų$ +0.1119+14.58%
90 dienų$ -0.1938-18.07%
KINIC kainos pokytis šiandien

Šiandien KINIC užfiksuotas $ +0.107984 (+14.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KINIC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1637 (+22.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KINIC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KINIC rodiklis pasikeitė $ +0.1119 (+14.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KINIC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1938 (-18.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KINIC (KINIC) pokyčius?

Peržiūrėkite KINIC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KINIC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KINICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KINIC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KINIC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KINIC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KINIC (KINIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KINIC (KINIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KINIC prognozes.

Peržiūrėkite KINIC kainos prognozę dabar!

KINIC (KINIC) Tokenomika

Supratimas apie KINIC (KINIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KINICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KINIC (KINIC)

Ieškote, kaip nusipirkti KINIC? Viskas paprasta ir patogu! KINIC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KINIC į vietos valiutas

KINIC išteklius

Išsamesnei KINIC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali KINIC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KINIC

Kiek KINIC(KINIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KINIC kaina USD valiuta yra 0.8792USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KINIC į USD kaina?
Dabartinė KINIC kaina USD valiuta yra $ 0.8792. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KINIC rinkos kapitalizacija?
KINIC rinkos kapitalizacija yra $ 2.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KINIC apyvartoje?
KINIC apyvartoje yra 2.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KINIC kaina?
KINIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.020029976139885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KINIC kaina?
KINIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.48633364337968216USD.
Kokia yra KINIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KINIC yra $ 102.65KUSD.
Ar KINIC kaina šiais metais kils?
KINIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KINIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
