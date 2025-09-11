Daugiau apie KATA

Katana Inu logotipas

Katana Inu kaina(KATA)

1 KATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016001
$0.00016001$0.00016001
+9.58%1D
USD
Katana Inu (KATA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:38(UTC+8)

Katana Inu (KATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00013451
$ 0.00013451$ 0.00013451
24 val. žemiausia
$ 0.00018499
$ 0.00018499$ 0.00018499
24 val. aukščiausia

$ 0.00013451
$ 0.00013451$ 0.00013451

$ 0.00018499
$ 0.00018499$ 0.00018499

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568

-5.88%

+9.58%

+1.78%

+1.78%

Katana Inu (KATA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00016001. Per pastarąsias 24 valandas KATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00013451 iki aukščiausios $ 0.00018499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KATA kaina yra $ 0.00829882791721224, o žemiausia – $ 0.000104374616984568.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KATA per pastarąją valandą pasikeitė -5.88%, per 24 valandas – +9.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Katana Inu (KATA) rinkos informacija

No.1388

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

Dabartinė Katana Inu rinkos kapitalizacija yra $ 5.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.76K. KATA apyvartoje yra 37.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.00M

Katana Inu (KATA) kainos istorija USD

Stebėkite Katana Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000139888+9.58%
30 dienų$ +0.00000051+0.31%
60 dienų$ +0.00002322+16.97%
90 dienų$ +0.00001832+12.92%
Katana Inu kainos pokytis šiandien

Šiandien KATA užfiksuotas $ +0.0000139888 (+9.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Katana Inu 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000051 (+0.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Katana Inu 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KATA rodiklis pasikeitė $ +0.00002322 (+16.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Katana Inu 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001832 (+12.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Katana Inu (KATA) pokyčius?

Peržiūrėkite Katana Inu kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Katana Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KATAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Katana Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Katana Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Katana Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Katana Inu (KATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Katana Inu (KATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Katana Inu prognozes.

Peržiūrėkite Katana Inu kainos prognozę dabar!

Katana Inu (KATA) Tokenomika

Supratimas apie Katana Inu (KATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Katana Inu (KATA)

Ieškote, kaip nusipirkti Katana Inu? Viskas paprasta ir patogu! Katana Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KATA į vietos valiutas

1 Katana Inu(KATA) į VND
4.21066315
1 Katana Inu(KATA) į AUD
A$0.0002416151
1 Katana Inu(KATA) į GBP
0.0001168073
1 Katana Inu(KATA) į EUR
0.0001360085
1 Katana Inu(KATA) į USD
$0.00016001
1 Katana Inu(KATA) į MYR
RM0.0006752422
1 Katana Inu(KATA) į TRY
0.0066052128
1 Katana Inu(KATA) į JPY
¥0.02352147
1 Katana Inu(KATA) į ARS
ARS$0.227934245
1 Katana Inu(KATA) į RUB
0.013520845
1 Katana Inu(KATA) į INR
0.0141032814
1 Katana Inu(KATA) į IDR
Rp2.6231143344
1 Katana Inu(KATA) į KRW
0.2222346888
1 Katana Inu(KATA) į PHP
0.009152572
1 Katana Inu(KATA) į EGP
￡E.0.007696481
1 Katana Inu(KATA) į BRL
R$0.000864054
1 Katana Inu(KATA) į CAD
C$0.0002208138
1 Katana Inu(KATA) į BDT
0.019489218
1 Katana Inu(KATA) į NGN
0.2413414829
1 Katana Inu(KATA) į COP
$0.6274888156
1 Katana Inu(KATA) į ZAR
R.0.0027985749
1 Katana Inu(KATA) į UAH
0.0066052128
1 Katana Inu(KATA) į VES
Bs0.02496156
1 Katana Inu(KATA) į CLP
$0.15376961
1 Katana Inu(KATA) į PKR
Rs0.0454444401
1 Katana Inu(KATA) į KZT
0.0862581908
1 Katana Inu(KATA) į THB
฿0.0050867179
1 Katana Inu(KATA) į TWD
NT$0.0048499031
1 Katana Inu(KATA) į AED
د.إ0.0005872367
1 Katana Inu(KATA) į CHF
Fr0.0001264079
1 Katana Inu(KATA) į HKD
HK$0.0012448778
1 Katana Inu(KATA) į AMD
֏0.0611414211
1 Katana Inu(KATA) į MAD
.د.م0.0014448903
1 Katana Inu(KATA) į MXN
$0.002976186
1 Katana Inu(KATA) į SAR
ريال0.0006000375
1 Katana Inu(KATA) į PLN
0.0005824364
1 Katana Inu(KATA) į RON
лв0.0006928433
1 Katana Inu(KATA) į SEK
kr0.0014944934
1 Katana Inu(KATA) į BGN
лв0.0002672167
1 Katana Inu(KATA) į HUF
Ft0.0537665602
1 Katana Inu(KATA) į CZK
0.0033378086
1 Katana Inu(KATA) į KWD
د.ك0.00004880305
1 Katana Inu(KATA) į ILS
0.0005312332
1 Katana Inu(KATA) į AOA
Kz0.1463947491
1 Katana Inu(KATA) į BHD
.د.ب0.00006032377
1 Katana Inu(KATA) į BMD
$0.00016001
1 Katana Inu(KATA) į DKK
kr0.0010208638
1 Katana Inu(KATA) į HNL
L0.0041938621
1 Katana Inu(KATA) į MUR
0.007280455
1 Katana Inu(KATA) į NAD
$0.0028129758
1 Katana Inu(KATA) į NOK
kr0.0015888993
1 Katana Inu(KATA) į NZD
$0.0002688168
1 Katana Inu(KATA) į PAB
B/.0.00016001
1 Katana Inu(KATA) į PGK
K0.0006784424
1 Katana Inu(KATA) į QAR
ر.ق0.0005824364
1 Katana Inu(KATA) į RSD
дин.0.0160266016

Katana Inu išteklius

Išsamesnei Katana Inu analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Katana Inu svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Katana Inu

Kiek Katana Inu(KATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KATA kaina USD valiuta yra 0.00016001USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KATA į USD kaina?
Dabartinė KATA kaina USD valiuta yra $ 0.00016001. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Katana Inu rinkos kapitalizacija?
KATA rinkos kapitalizacija yra $ 5.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KATA apyvartoje?
KATA apyvartoje yra 37.30BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KATA kaina?
KATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00829882791721224USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KATA kaina?
KATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000104374616984568USD.
Kokia yra KATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KATA yra $ 14.76KUSD.
Ar KATA kaina šiais metais kils?
KATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:17:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

