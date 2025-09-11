Katana Inu (KATA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00016001. Per pastarąsias 24 valandas KATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00013451 iki aukščiausios $ 0.00018499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KATA kaina yra $ 0.00829882791721224, o žemiausia – $ 0.000104374616984568.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KATA per pastarąją valandą pasikeitė -5.88%, per 24 valandas – +9.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Katana Inu (KATA) rinkos informacija
No.1388
$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M
$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K
$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M
37.30B
37.30B 37.30B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
74.59%
BSC
Dabartinė Katana Inu rinkos kapitalizacija yra $ 5.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.76K. KATA apyvartoje yra 37.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.00M
Katana Inu (KATA) kainos istorija USD
Stebėkite Katana Inu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000139888
+9.58%
30 dienų
$ +0.00000051
+0.31%
60 dienų
$ +0.00002322
+16.97%
90 dienų
$ +0.00001832
+12.92%
Katana Inu kainos pokytis šiandien
Šiandien KATA užfiksuotas $ +0.0000139888 (+9.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Katana Inu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000051 (+0.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Katana Inu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KATA rodiklis pasikeitė $ +0.00002322 (+16.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Katana Inu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001832 (+12.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Katana Inu (KATA) pokyčius?
Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.
Katana Inu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Katana Inu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KATAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Katana Inu mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Katana Inu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Katana Inu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Katana Inu (KATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Katana Inu (KATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Katana Inu prognozes.
Supratimas apie Katana Inu (KATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Katana Inu (KATA)
Ieškote, kaip nusipirkti Katana Inu? Viskas paprasta ir patogu! Katana Inu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
