Daugiau apie KASPY

KASPY Kainos informacija

KASPY Oficiali svetainė

KASPY Tokenomika

KASPY Kainų prognozė

KASPY Istorija

KASPY pirkimo vadovas

KASPYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KASPY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KASPY logotipas

KASPY kaina(KASPY)

1 KASPY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00001392
$0.00001392$0.00001392
+2.05%1D
USD
KASPY (KASPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:16(UTC+8)

KASPY (KASPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001347
$ 0.00001347$ 0.00001347
24 val. žemiausia
$ 0.0000154
$ 0.0000154$ 0.0000154
24 val. aukščiausia

$ 0.00001347
$ 0.00001347$ 0.00001347

$ 0.0000154
$ 0.0000154$ 0.0000154

$ 0.000094613458299034
$ 0.000094613458299034$ 0.000094613458299034

$ 0.000005574622151436
$ 0.000005574622151436$ 0.000005574622151436

+1.16%

+2.05%

+15.61%

+15.61%

KASPY (KASPY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001392. Per pastarąsias 24 valandas KASPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001347 iki aukščiausios $ 0.0000154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KASPY kaina yra $ 0.000094613458299034, o žemiausia – $ 0.000005574622151436.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KASPY per pastarąją valandą pasikeitė +1.16%, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KASPY (KASPY) rinkos informacija

No.4710

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

0.00
0.00 0.00

333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333

333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333

0.00%

KRC20

Dabartinė KASPY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.39K. KASPY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 333333333333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M

KASPY (KASPY) kainos istorija USD

Stebėkite KASPY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000002796+2.05%
30 dienų$ +0.00000142+11.36%
60 dienų$ +0.0000066+90.16%
90 dienų$ +0.00000433+45.15%
KASPY kainos pokytis šiandien

Šiandien KASPY užfiksuotas $ +0.0000002796 (+2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

KASPY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000142 (+11.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

KASPY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KASPY rodiklis pasikeitė $ +0.0000066 (+90.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

KASPY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000433 (+45.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KASPY (KASPY) pokyčius?

Peržiūrėkite KASPY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra KASPY (KASPY)

A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.

KASPY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KASPY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KASPYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie KASPY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KASPY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

KASPY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KASPY (KASPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KASPY (KASPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KASPY prognozes.

Peržiūrėkite KASPY kainos prognozę dabar!

KASPY (KASPY) Tokenomika

Supratimas apie KASPY (KASPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KASPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti KASPY (KASPY)

Ieškote, kaip nusipirkti KASPY? Viskas paprasta ir patogu! KASPY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KASPY į vietos valiutas

1 KASPY(KASPY) į VND
0.3663048
1 KASPY(KASPY) į AUD
A$0.0000210192
1 KASPY(KASPY) į GBP
0.0000103008
1 KASPY(KASPY) į EUR
0.000011832
1 KASPY(KASPY) į USD
$0.00001392
1 KASPY(KASPY) į MYR
RM0.0000587424
1 KASPY(KASPY) į TRY
0.0005747568
1 KASPY(KASPY) į JPY
¥0.00204624
1 KASPY(KASPY) į ARS
ARS$0.01982904
1 KASPY(KASPY) į RUB
0.0011941968
1 KASPY(KASPY) į INR
0.0012287184
1 KASPY(KASPY) į IDR
Rp0.2281966848
1 KASPY(KASPY) į KRW
0.01938708
1 KASPY(KASPY) į PHP
0.0007967808
1 KASPY(KASPY) į EGP
￡E.0.0006708048
1 KASPY(KASPY) į BRL
R$0.000075168
1 KASPY(KASPY) į CAD
C$0.0000192096
1 KASPY(KASPY) į BDT
0.001695456
1 KASPY(KASPY) į NGN
0.0209953968
1 KASPY(KASPY) į COP
$0.0545881152
1 KASPY(KASPY) į ZAR
R.0.0002438784
1 KASPY(KASPY) į UAH
0.0005746176
1 KASPY(KASPY) į VES
Bs0.00217152
1 KASPY(KASPY) į CLP
$0.01337712
1 KASPY(KASPY) į PKR
Rs0.0039534192
1 KASPY(KASPY) į KZT
0.0075039936
1 KASPY(KASPY) į THB
฿0.0004429344
1 KASPY(KASPY) į TWD
NT$0.0004220544
1 KASPY(KASPY) į AED
د.إ0.0000510864
1 KASPY(KASPY) į CHF
Fr0.0000109968
1 KASPY(KASPY) į HKD
HK$0.0001082976
1 KASPY(KASPY) į AMD
֏0.0053189712
1 KASPY(KASPY) į MAD
.د.م0.0001256976
1 KASPY(KASPY) į MXN
$0.0002591904
1 KASPY(KASPY) į SAR
ريال0.0000522
1 KASPY(KASPY) į PLN
0.0000506688
1 KASPY(KASPY) į RON
лв0.0000602736
1 KASPY(KASPY) į SEK
kr0.0001302912
1 KASPY(KASPY) į BGN
лв0.0000232464
1 KASPY(KASPY) į HUF
Ft0.0046836624
1 KASPY(KASPY) į CZK
0.0002906496
1 KASPY(KASPY) į KWD
د.ك0.0000042456
1 KASPY(KASPY) į ILS
0.0000462144
1 KASPY(KASPY) į AOA
Kz0.0126890544
1 KASPY(KASPY) į BHD
.د.ب0.00000524784
1 KASPY(KASPY) į BMD
$0.00001392
1 KASPY(KASPY) į DKK
kr0.0000888096
1 KASPY(KASPY) į HNL
L0.0003648432
1 KASPY(KASPY) į MUR
0.0006341952
1 KASPY(KASPY) į NAD
$0.0002447136
1 KASPY(KASPY) į NOK
kr0.0001382256
1 KASPY(KASPY) į NZD
$0.0000233856
1 KASPY(KASPY) į PAB
B/.0.00001392
1 KASPY(KASPY) į PGK
K0.0000590208
1 KASPY(KASPY) į QAR
ر.ق0.0000506688
1 KASPY(KASPY) į RSD
дин.0.0013946448

KASPY išteklius

Išsamesnei KASPY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali KASPY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KASPY

Kiek KASPY(KASPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KASPY kaina USD valiuta yra 0.00001392USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KASPY į USD kaina?
Dabartinė KASPY kaina USD valiuta yra $ 0.00001392. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KASPY rinkos kapitalizacija?
KASPY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KASPY apyvartoje?
KASPY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KASPY kaina?
KASPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000094613458299034USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KASPY kaina?
KASPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000005574622151436USD.
Kokia yra KASPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KASPY yra $ 18.39KUSD.
Ar KASPY kaina šiais metais kils?
KASPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KASPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:16(UTC+8)

KASPY (KASPY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KASPY-į-USD skaičiuoklė

Suma

KASPY
KASPY
USD
USD

1 KASPY = 0.00001392 USD

Prekiauti KASPY

KASPYUSDT
$0.00001392
$0.00001392$0.00001392
+1.82%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis