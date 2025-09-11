KASPY (KASPY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001392. Per pastarąsias 24 valandas KASPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001347 iki aukščiausios $ 0.0000154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KASPY kaina yra $ 0.000094613458299034, o žemiausia – $ 0.000005574622151436.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KASPY per pastarąją valandą pasikeitė +1.16%, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KASPY (KASPY) rinkos informacija
No.4710
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K
$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M
0.00
0.00 0.00
333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333
333,333,333,333
333,333,333,333 333,333,333,333
0.00%
KRC20
Dabartinė KASPY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 18.39K. KASPY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 333333333333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.64M
KASPY (KASPY) kainos istorija USD
Stebėkite KASPY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000002796
+2.05%
30 dienų
$ +0.00000142
+11.36%
60 dienų
$ +0.0000066
+90.16%
90 dienų
$ +0.00000433
+45.15%
KASPY kainos pokytis šiandien
Šiandien KASPY užfiksuotas $ +0.0000002796 (+2.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KASPY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000142 (+11.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KASPY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KASPY rodiklis pasikeitė $ +0.0000066 (+90.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KASPY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000433 (+45.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KASPY (KASPY) pokyčius?
A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills.
KASPY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KASPY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KASPY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KASPY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KASPY (KASPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KASPY (KASPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KASPY prognozes.
Supratimas apie KASPY (KASPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KASPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KASPY (KASPY)
Ieškote, kaip nusipirkti KASPY? Viskas paprasta ir patogu! KASPY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
