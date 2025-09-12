Kaspa (KAS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kaspa kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kaspa kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kaspa kainos prognozė
$0.086042
$0.086042$0.086042
+3.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Kaspa Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kaspa galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.086042 prekybos kainą 2025 m.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kaspa galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.090344 prekybos kainą 2026 m.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAS ateities kaina yra $ 0.094861 su 10.25% augimo norma.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAS ateities kaina yra $ 0.099604 su 15.76% augimo norma.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.104584, o augimo norma – 21.55%.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.109813, o augimo norma – 27.63%.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kaspa kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.178875 prekybos kainą.

Kaspa (KAS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kaspa kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.291368 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.086042
    0.00%
  • 2026
    $ 0.090344
    5.00%
  • 2027
    $ 0.094861
    10.25%
  • 2028
    $ 0.099604
    15.76%
  • 2029
    $ 0.104584
    21.55%
  • 2030
    $ 0.109813
    27.63%
  • 2031
    $ 0.115304
    34.01%
  • 2032
    $ 0.121069
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.127123
    47.75%
  • 2034
    $ 0.133479
    55.13%
  • 2035
    $ 0.140153
    62.89%
  • 2036
    $ 0.147161
    71.03%
  • 2037
    $ 0.154519
    79.59%
  • 2038
    $ 0.162245
    88.56%
  • 2039
    $ 0.170357
    97.99%
  • 2040
    $ 0.178875
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kaspa kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.086042
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.086053
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.086124
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.086395
    0.41%
Kaspa (KAS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KAS kaina yra $0.086042. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kaspa (KAS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.086053. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kaspa (KAS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.086124. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kaspa (KAS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAS kaina yra $0.086395. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kaspa kainų statistika

$ 0.086042
$ 0.086042$ 0.086042

+3.05%

$ 2.30B
$ 2.30B$ 2.30B

26.69B
26.69B 26.69B

$ 7.68M
$ 7.68M$ 7.68M

--

Naujausia KAS kaina yra $ 0.086042. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 7.68M.
Be to, KAS turi 26.69B apyvartą ir $ 2.30B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kaspa (KAS)

Bandote įsigyti KAS? Dabar galite KAS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kaspa ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KAS dabar

Kaspa istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kaspa, dabartinė Kaspa kaina yra 0.086047USD. Apyvartinė Kaspa (KAS) pasiūla yra 0.00 KAS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.30B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.002551
    $ 0.087486
    $ 0.082371
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.001812
    $ 0.087486
    $ 0.0751
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.012817
    $ 0.101021
    $ 0.0751
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kaspa kaina pasikeitė $0.002551, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kaspa buvo prekiaujama aukščiausia $0.087486 ir žemiausia $0.0751. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo KAS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kaspa įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.012817 vertę. Tai rodo, kad KAS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kaspa kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KAS kainų istoriją

Kaip veikia Kaspa (KAS) kainų prognozės modulis?

Kaspa Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kaspa ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kaspa kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kaspa potencialą.

Kodėl KAS kainų prognozė yra svarbi?

KAS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAS dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAS kainų prognozė?
Remiantis Kaspa (KAS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAS 2026 m.?
1 vieneto Kaspa (KAS) kaina šiandien yra $0.086042. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAS kaina 2027 m.?
Kaspa (KAS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kaspa (KAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kaspa (KAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAS 2030 m.?
1 vieneto Kaspa (KAS) kaina šiandien yra $0.086042. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAS kainų prognozė 2040 metams?
Kaspa (KAS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.