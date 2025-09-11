Kaito (KAITO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2389. Per pastarąsias 24 valandas KAITO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.22 iki aukščiausios $ 1.3806 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAITO kaina yra $ 2.9194878671921796, o žemiausia – $ 0.6712827631571182.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAITO per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kaito (KAITO) rinkos informacija
No.164
$ 299.06M
$ 6.86M
$ 1.24B
241.39M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.13%
0.01%
BASE
Dabartinė Kaito rinkos kapitalizacija yra $ 299.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.86M. KAITO apyvartoje yra 241.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24B
Kaito (KAITO) kainos istorija USD
Stebėkite Kaito kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0255
-2.02%
30 dienų
$ +0.1132
+10.05%
60 dienų
$ -0.3112
-20.08%
90 dienų
$ -0.1453
-10.50%
Kaito kainos pokytis šiandien
Šiandien KAITO užfiksuotas $ -0.0255 (-2.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kaito 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1132 (+10.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kaito 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAITO rodiklis pasikeitė $ -0.3112 (-20.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kaito 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1453 (-10.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kaito (KAITO) pokyčius?
Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.
Kaito galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kaito investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kaito, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaito kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kaito (KAITO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaito (KAITO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaito prognozes.
Supratimas apie Kaito (KAITO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAITOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kaito (KAITO)
Ieškote, kaip nusipirkti Kaito? Viskas paprasta ir patogu! Kaito lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.