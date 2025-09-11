Daugiau apie KAITO

KAITO Kainos informacija

KAITO Baltoji knyga

KAITO Oficiali svetainė

KAITO Tokenomika

KAITO Kainų prognozė

KAITO Istorija

KAITO pirkimo vadovas

KAITOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KAITO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kaito logotipas

Kaito kaina(KAITO)

1 KAITO į USD – tiesioginė kaina:

$1.2369
$1.2369$1.2369
-2.02%1D
USD
Kaito (KAITO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:19:00(UTC+8)

Kaito (KAITO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.22
$ 1.22$ 1.22
24 val. žemiausia
$ 1.3806
$ 1.3806$ 1.3806
24 val. aukščiausia

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.3806
$ 1.3806$ 1.3806

$ 2.9194878671921796
$ 2.9194878671921796$ 2.9194878671921796

$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182

+0.57%

-2.02%

+23.77%

+23.77%

Kaito (KAITO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2389. Per pastarąsias 24 valandas KAITO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.22 iki aukščiausios $ 1.3806 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAITO kaina yra $ 2.9194878671921796, o žemiausia – $ 0.6712827631571182.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAITO per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kaito (KAITO) rinkos informacija

No.164

$ 299.06M
$ 299.06M$ 299.06M

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B

241.39M
241.39M 241.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.13%

0.01%

BASE

Dabartinė Kaito rinkos kapitalizacija yra $ 299.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.86M. KAITO apyvartoje yra 241.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24B

Kaito (KAITO) kainos istorija USD

Stebėkite Kaito kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0255-2.02%
30 dienų$ +0.1132+10.05%
60 dienų$ -0.3112-20.08%
90 dienų$ -0.1453-10.50%
Kaito kainos pokytis šiandien

Šiandien KAITO užfiksuotas $ -0.0255 (-2.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kaito 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1132 (+10.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kaito 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAITO rodiklis pasikeitė $ -0.3112 (-20.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kaito 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1453 (-10.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kaito (KAITO) pokyčius?

Peržiūrėkite Kaito kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kaito investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KAITOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kaito mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kaito, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kaito kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kaito (KAITO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaito (KAITO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaito prognozes.

Peržiūrėkite Kaito kainos prognozę dabar!

Kaito (KAITO) Tokenomika

Supratimas apie Kaito (KAITO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAITOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kaito (KAITO)

Ieškote, kaip nusipirkti Kaito? Viskas paprasta ir patogu! Kaito lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KAITO į vietos valiutas

1 Kaito(KAITO) į VND
32,601.6535
1 Kaito(KAITO) į AUD
A$1.870739
1 Kaito(KAITO) į GBP
0.904397
1 Kaito(KAITO) į EUR
1.053065
1 Kaito(KAITO) į USD
$1.2389
1 Kaito(KAITO) į MYR
RM5.228158
1 Kaito(KAITO) į TRY
51.141792
1 Kaito(KAITO) į JPY
¥182.1183
1 Kaito(KAITO) į ARS
ARS$1,764.81305
1 Kaito(KAITO) į RUB
104.68705
1 Kaito(KAITO) į INR
109.308147
1 Kaito(KAITO) į IDR
Rp20,309.832816
1 Kaito(KAITO) į KRW
1,723.086898
1 Kaito(KAITO) į PHP
70.927025
1 Kaito(KAITO) į EGP
￡E.59.628257
1 Kaito(KAITO) į BRL
R$6.69006
1 Kaito(KAITO) į CAD
C$1.709682
1 Kaito(KAITO) į BDT
150.89802
1 Kaito(KAITO) į NGN
1,868.620481
1 Kaito(KAITO) į COP
$4,858.420684
1 Kaito(KAITO) į ZAR
R.21.693139
1 Kaito(KAITO) į UAH
51.141792
1 Kaito(KAITO) į VES
Bs193.2684
1 Kaito(KAITO) į CLP
$1,190.5829
1 Kaito(KAITO) į PKR
Rs351.859989
1 Kaito(KAITO) į KZT
667.866212
1 Kaito(KAITO) į THB
฿39.421798
1 Kaito(KAITO) į TWD
NT$37.588226
1 Kaito(KAITO) į AED
د.إ4.546763
1 Kaito(KAITO) į CHF
Fr0.978731
1 Kaito(KAITO) į HKD
HK$9.638642
1 Kaito(KAITO) į AMD
֏473.396079
1 Kaito(KAITO) į MAD
.د.م11.187267
1 Kaito(KAITO) į MXN
$23.04354
1 Kaito(KAITO) į SAR
ريال4.645875
1 Kaito(KAITO) į PLN
4.509596
1 Kaito(KAITO) į RON
лв5.376826
1 Kaito(KAITO) į SEK
kr11.596104
1 Kaito(KAITO) į BGN
лв2.068963
1 Kaito(KAITO) į HUF
Ft416.716404
1 Kaito(KAITO) į CZK
25.855843
1 Kaito(KAITO) į KWD
د.ك0.3778645
1 Kaito(KAITO) į ILS
4.125537
1 Kaito(KAITO) į AOA
Kz1,129.344073
1 Kaito(KAITO) į BHD
.د.ب0.4670653
1 Kaito(KAITO) į BMD
$1.2389
1 Kaito(KAITO) į DKK
kr7.904182
1 Kaito(KAITO) į HNL
L32.471569
1 Kaito(KAITO) į MUR
56.444284
1 Kaito(KAITO) į NAD
$21.779862
1 Kaito(KAITO) į NOK
kr12.314666
1 Kaito(KAITO) į NZD
$2.081352
1 Kaito(KAITO) į PAB
B/.1.2389
1 Kaito(KAITO) į PGK
K5.252936
1 Kaito(KAITO) į QAR
ر.ق4.509596
1 Kaito(KAITO) į RSD
дин.124.150169

Kaito išteklius

Išsamesnei Kaito analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kaito svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kaito

Kiek Kaito(KAITO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAITO kaina USD valiuta yra 1.2389USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAITO į USD kaina?
Dabartinė KAITO kaina USD valiuta yra $ 1.2389. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kaito rinkos kapitalizacija?
KAITO rinkos kapitalizacija yra $ 299.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAITO apyvartoje?
KAITO apyvartoje yra 241.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAITO kaina?
KAITO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9194878671921796USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAITO kaina?
KAITO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6712827631571182USD.
Kokia yra KAITO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAITO yra $ 6.86MUSD.
Ar KAITO kaina šiais metais kils?
KAITO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAITO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:19:00(UTC+8)

Kaito (KAITO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KAITO-į-USD skaičiuoklė

Suma

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 1.2388 USD

Prekiauti KAITO

KAITOUSDC
$1.2382
$1.2382$1.2382
-1.97%
KAITOUSDT
$1.2369
$1.2369$1.2369
-2.05%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis