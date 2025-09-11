Daugiau apie JOE

JOE logotipas

JOE kaina(JOE)

1 JOE į USD – tiesioginė kaina:

$0.1705
$0.1705$0.1705
+0.70%1D
USD
JOE (JOE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:01:58(UTC+8)

JOE (JOE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1609
$ 0.1609$ 0.1609
24 val. žemiausia
$ 0.1739
$ 0.1739$ 0.1739
24 val. aukščiausia

$ 0.1609
$ 0.1609$ 0.1609

$ 0.1739
$ 0.1739$ 0.1739

$ 5.023656309431687
$ 5.023656309431687$ 5.023656309431687

$ 0.12463049005163536
$ 0.12463049005163536$ 0.12463049005163536

+0.29%

+0.70%

+7.63%

+7.63%

JOE (JOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1706. Per pastarąsias 24 valandas JOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1609 iki aukščiausios $ 0.1739 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JOE kaina yra $ 5.023656309431687, o žemiausia – $ 0.12463049005163536.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JOE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JOE (JOE) rinkos informacija

No.494

$ 68.76M
$ 68.76M$ 68.76M

$ 774.74K
$ 774.74K$ 774.74K

$ 85.30M
$ 85.30M$ 85.30M

403.06M
403.06M 403.06M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

80.61%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė JOE rinkos kapitalizacija yra $ 68.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 774.74K. JOE apyvartoje yra 403.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 464573155. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.30M

JOE (JOE) kainos istorija USD

Stebėkite JOE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001185+0.70%
30 dienų$ +0.0142+9.07%
60 dienų$ +0.0037+2.21%
90 dienų$ +0.0238+16.21%
JOE kainos pokytis šiandien

Šiandien JOE užfiksuotas $ +0.001185 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JOE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0142 (+9.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JOE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JOE rodiklis pasikeitė $ +0.0037 (+2.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JOE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0238 (+16.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JOE (JOE) pokyčius?

Peržiūrėkite JOE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JOE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JOEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JOE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JOE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JOE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JOE (JOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JOE (JOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JOE prognozes.

Peržiūrėkite JOE kainos prognozę dabar!

JOE (JOE) Tokenomika

Supratimas apie JOE (JOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JOE (JOE)

Ieškote, kaip nusipirkti JOE? Viskas paprasta ir patogu! JOE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JOE į vietos valiutas

1 JOE(JOE) į VND
4,489.339
1 JOE(JOE) į AUD
A$0.257606
1 JOE(JOE) į GBP
0.124538
1 JOE(JOE) į EUR
0.14501
1 JOE(JOE) į USD
$0.1706
1 JOE(JOE) į MYR
RM0.719932
1 JOE(JOE) į TRY
7.040662
1 JOE(JOE) į JPY
¥25.0782
1 JOE(JOE) į ARS
ARS$243.0197
1 JOE(JOE) į RUB
14.413994
1 JOE(JOE) į INR
15.052038
1 JOE(JOE) į IDR
Rp2,796.720864
1 JOE(JOE) į KRW
237.273892
1 JOE(JOE) į PHP
9.754908
1 JOE(JOE) į EGP
￡E.8.207566
1 JOE(JOE) į BRL
R$0.92124
1 JOE(JOE) į CAD
C$0.235428
1 JOE(JOE) į BDT
20.77908
1 JOE(JOE) į NGN
257.314274
1 JOE(JOE) į COP
$669.018136
1 JOE(JOE) į ZAR
R.2.983794
1 JOE(JOE) į UAH
7.042368
1 JOE(JOE) į VES
Bs26.6136
1 JOE(JOE) į CLP
$163.9466
1 JOE(JOE) į PKR
Rs48.452106
1 JOE(JOE) į KZT
91.967048
1 JOE(JOE) į THB
฿5.423374
1 JOE(JOE) į TWD
NT$5.17771
1 JOE(JOE) į AED
د.إ0.626102
1 JOE(JOE) į CHF
Fr0.134774
1 JOE(JOE) į HKD
HK$1.327268
1 JOE(JOE) į AMD
֏65.187966
1 JOE(JOE) į MAD
.د.م1.540518
1 JOE(JOE) į MXN
$3.17316
1 JOE(JOE) į SAR
ريال0.63975
1 JOE(JOE) į PLN
0.620984
1 JOE(JOE) į RON
лв0.738698
1 JOE(JOE) į SEK
kr1.59511
1 JOE(JOE) į BGN
лв0.284902
1 JOE(JOE) į HUF
Ft57.343778
1 JOE(JOE) į CZK
3.558716
1 JOE(JOE) į KWD
د.ك0.052033
1 JOE(JOE) į ILS
0.566392
1 JOE(JOE) į AOA
Kz156.083646
1 JOE(JOE) į BHD
.د.ب0.0643162
1 JOE(JOE) į BMD
$0.1706
1 JOE(JOE) į DKK
kr1.088428
1 JOE(JOE) į HNL
L4.471426
1 JOE(JOE) į MUR
7.772536
1 JOE(JOE) į NAD
$2.999148
1 JOE(JOE) į NOK
kr1.694058
1 JOE(JOE) į NZD
$0.286608
1 JOE(JOE) į PAB
B/.0.1706
1 JOE(JOE) į PGK
K0.723344
1 JOE(JOE) į QAR
ر.ق0.620984
1 JOE(JOE) į RSD
дин.17.087296

JOE išteklius

Išsamesnei JOE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali JOE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JOE

Kiek JOE(JOE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JOE kaina USD valiuta yra 0.1706USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JOE į USD kaina?
Dabartinė JOE kaina USD valiuta yra $ 0.1706. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JOE rinkos kapitalizacija?
JOE rinkos kapitalizacija yra $ 68.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JOE apyvartoje?
JOE apyvartoje yra 403.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JOE kaina?
JOE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.023656309431687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JOE kaina?
JOE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12463049005163536USD.
Kokia yra JOE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JOE yra $ 774.74KUSD.
Ar JOE kaina šiais metais kils?
JOE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JOE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:01:58(UTC+8)

JOE (JOE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

JOE-į-USD skaičiuoklė

Suma

JOE
JOE
USD
USD

1 JOE = 0.1706 USD

Prekiauti JOE

JOEUSDT
$0.1705
$0.1705$0.1705
+0.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis