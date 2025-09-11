JOE (JOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1706. Per pastarąsias 24 valandas JOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1609 iki aukščiausios $ 0.1739 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JOE kaina yra $ 5.023656309431687, o žemiausia – $ 0.12463049005163536.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JOE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JOE (JOE) rinkos informacija
No.494
$ 68.76M
$ 68.76M$ 68.76M
$ 774.74K
$ 774.74K$ 774.74K
$ 85.30M
$ 85.30M$ 85.30M
403.06M
403.06M 403.06M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
464,573,155
464,573,155 464,573,155
80.61%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė JOE rinkos kapitalizacija yra $ 68.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 774.74K. JOE apyvartoje yra 403.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 464573155. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.30M
JOE (JOE) kainos istorija USD
Stebėkite JOE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001185
+0.70%
30 dienų
$ +0.0142
+9.07%
60 dienų
$ +0.0037
+2.21%
90 dienų
$ +0.0238
+16.21%
JOE kainos pokytis šiandien
Šiandien JOE užfiksuotas $ +0.001185 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JOE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0142 (+9.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JOE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JOE rodiklis pasikeitė $ +0.0037 (+2.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JOE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0238 (+16.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JOE (JOE) pokyčius?
Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.
JOE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JOE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti JOEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie JOE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JOE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
JOE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JOE (JOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JOE (JOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JOE prognozes.
Supratimas apie JOE (JOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JOE (JOE)
Ieškote, kaip nusipirkti JOE? Viskas paprasta ir patogu! JOE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.