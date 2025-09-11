Daugiau apie JOC

Japan Open Chain logotipas

Japan Open Chain kaina(JOC)

Japan Open Chain (JOC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:16(UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) kainos informacija (USD)

Japan Open Chain (JOC) realiojo laiko kaina yra $ 0.106. Per pastarąsias 24 valandas JOC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1032 iki aukščiausios $ 0.1063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JOC kaina yra $ 0.2006639953949927, o žemiausia – $ 0.05313718186221487.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JOC per pastarąją valandą pasikeitė +2.31%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Japan Open Chain (JOC) rinkos informacija

Japan Open Chain (JOC) kainos istorija USD

Stebėkite Japan Open Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000095-0.09%
30 dienų$ +0.0293+38.20%
60 dienų$ +0.0078+7.94%
90 dienų$ -0.012-10.17%
Japan Open Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien JOC užfiksuotas $ -0.000095 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Japan Open Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0293 (+38.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Japan Open Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JOC rodiklis pasikeitė $ +0.0078 (+7.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Japan Open Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012 (-10.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Japan Open Chain (JOC) pokyčius?

Peržiūrėkite Japan Open Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Japan Open Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JOCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Japan Open Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Japan Open Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Japan Open Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Japan Open Chain (JOC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Japan Open Chain (JOC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Japan Open Chain prognozes.

Peržiūrėkite Japan Open Chain kainos prognozę dabar!

Japan Open Chain (JOC) Tokenomika

Supratimas apie Japan Open Chain (JOC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JOCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Japan Open Chain (JOC)

Ieškote, kaip nusipirkti Japan Open Chain? Viskas paprasta ir patogu! Japan Open Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JOC į vietos valiutas

Japan Open Chain išteklius

Išsamesnei Japan Open Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Japan Open Chain

Kiek Japan Open Chain(JOC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JOC kaina USD valiuta yra 0.106USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JOC į USD kaina?
Dabartinė JOC kaina USD valiuta yra $ 0.106. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Japan Open Chain rinkos kapitalizacija?
JOC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JOC apyvartoje?
JOC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JOC kaina?
JOC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2006639953949927USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JOC kaina?
JOC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05313718186221487USD.
Kokia yra JOC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JOC yra $ 100.22KUSD.
Ar JOC kaina šiais metais kils?
JOC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JOC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:16(UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

