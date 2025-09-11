JLaunchpad (JLP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004255. Per pastarąsias 24 valandas JLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004234 iki aukščiausios $ 0.0004342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JLP kaina yra $ 0.008487114292929202, o žemiausia – $ 0.00025110873318845.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JLP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
JLaunchpad (JLP) rinkos informacija
BSC
Dabartinė JLaunchpad rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.96K. JLP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.50K
JLaunchpad (JLP) kainos istorija USD
Stebėkite JLaunchpad kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000468
+0.11%
30 dienų
$ +0.0000585
+15.94%
60 dienų
$ -0.0002765
-39.39%
90 dienų
$ -0.0008235
-65.94%
JLaunchpad kainos pokytis šiandien
Šiandien JLP užfiksuotas $ +0.000000468 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
JLaunchpad 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000585 (+15.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
JLaunchpad 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JLP rodiklis pasikeitė $ -0.0002765 (-39.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
JLaunchpad 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0008235 (-65.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JLaunchpad (JLP) pokyčius?
A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.
JLaunchpad galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JLaunchpad investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti JLPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie JLaunchpad mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JLaunchpad, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
JLaunchpad kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos JLaunchpad (JLP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JLaunchpad (JLP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JLaunchpad prognozes.
Supratimas apie JLaunchpad (JLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti JLaunchpad (JLP)
Ieškote, kaip nusipirkti JLaunchpad? Viskas paprasta ir patogu! JLaunchpad lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
