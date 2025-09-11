Iron Fish kaina(IRON)
Iron Fish (IRON) realiojo laiko kaina yra $ 0.1848. Per pastarąsias 24 valandas IRON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1831 iki aukščiausios $ 0.1878 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IRON kaina yra $ 7.636939574734836, o žemiausia – $ 0.07877187701738696.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IRON per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
No.4149
IRON
Dabartinė Iron Fish rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.52K. IRON apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 66355305.625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.26M
Stebėkite Iron Fish kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000593
|-0.32%
|30 dienų
|$ -0.0009
|-0.49%
|60 dienų
|$ +0.0283
|+18.08%
|90 dienų
|$ +0.0325
|+21.33%
Šiandien IRON užfiksuotas $ -0.000593 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009 (-0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IRON rodiklis pasikeitė $ +0.0283 (+18.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0325 (+21.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Iron Fish (IRON) pokyčius?
Peržiūrėkite Iron Fish kainų istorijos puslapį dabar.
Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.
Išsamesnei Iron Fish analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
