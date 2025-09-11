Daugiau apie IRON

Iron Fish logotipas

Iron Fish kaina(IRON)

1 IRON į USD – tiesioginė kaina:

$0.1848
$0.1848$0.1848
-0.32%1D
USD
Iron Fish (IRON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:48(UTC+8)

Iron Fish (IRON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1831
$ 0.1831$ 0.1831
24 val. žemiausia
$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878
24 val. aukščiausia

$ 0.1831
$ 0.1831$ 0.1831

$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696$ 0.07877187701738696

-0.22%

-0.32%

+3.12%

+3.12%

Iron Fish (IRON) realiojo laiko kaina yra $ 0.1848. Per pastarąsias 24 valandas IRON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1831 iki aukščiausios $ 0.1878 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IRON kaina yra $ 7.636939574734836, o žemiausia – $ 0.07877187701738696.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IRON per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Iron Fish (IRON) rinkos informacija

No.4149

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.52K
$ 99.52K$ 99.52K

$ 12.26M
$ 12.26M$ 12.26M

0.00
0.00 0.00

66,355,305.625
66,355,305.625 66,355,305.625

IRON

Dabartinė Iron Fish rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.52K. IRON apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 66355305.625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.26M

Iron Fish (IRON) kainos istorija USD

Stebėkite Iron Fish kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000593-0.32%
30 dienų$ -0.0009-0.49%
60 dienų$ +0.0283+18.08%
90 dienų$ +0.0325+21.33%
Iron Fish kainos pokytis šiandien

Šiandien IRON užfiksuotas $ -0.000593 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Iron Fish 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009 (-0.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Iron Fish 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IRON rodiklis pasikeitė $ +0.0283 (+18.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Iron Fish 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0325 (+21.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Iron Fish (IRON) pokyčius?

Peržiūrėkite Iron Fish kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Iron Fish investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IRONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Iron Fish mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Iron Fish, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Iron Fish kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Iron Fish (IRON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Iron Fish (IRON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Iron Fish prognozes.

Peržiūrėkite Iron Fish kainos prognozę dabar!

Iron Fish (IRON) Tokenomika

Supratimas apie Iron Fish (IRON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IRONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Iron Fish (IRON)

Ieškote, kaip nusipirkti Iron Fish? Viskas paprasta ir patogu! Iron Fish lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IRON į vietos valiutas

1 Iron Fish(IRON) į VND
4,863.012
1 Iron Fish(IRON) į AUD
A$0.279048
1 Iron Fish(IRON) į GBP
0.134904
1 Iron Fish(IRON) į EUR
0.15708
1 Iron Fish(IRON) į USD
$0.1848
1 Iron Fish(IRON) į MYR
RM0.779856
1 Iron Fish(IRON) į TRY
7.628544
1 Iron Fish(IRON) į JPY
¥27.1656
1 Iron Fish(IRON) į ARS
ARS$263.2476
1 Iron Fish(IRON) į RUB
15.6156
1 Iron Fish(IRON) į INR
16.288272
1 Iron Fish(IRON) į IDR
Rp3,029.507712
1 Iron Fish(IRON) į KRW
256.665024
1 Iron Fish(IRON) į PHP
10.57056
1 Iron Fish(IRON) į EGP
￡E.8.88888
1 Iron Fish(IRON) į BRL
R$0.99792
1 Iron Fish(IRON) į CAD
C$0.255024
1 Iron Fish(IRON) į BDT
22.50864
1 Iron Fish(IRON) į NGN
278.731992
1 Iron Fish(IRON) į COP
$724.704288
1 Iron Fish(IRON) į ZAR
R.3.232152
1 Iron Fish(IRON) į UAH
7.628544
1 Iron Fish(IRON) į VES
Bs28.8288
1 Iron Fish(IRON) į CLP
$177.5928
1 Iron Fish(IRON) į PKR
Rs52.485048
1 Iron Fish(IRON) į KZT
99.621984
1 Iron Fish(IRON) į THB
฿5.874792
1 Iron Fish(IRON) į TWD
NT$5.601288
1 Iron Fish(IRON) į AED
د.إ0.678216
1 Iron Fish(IRON) į CHF
Fr0.145992
1 Iron Fish(IRON) į HKD
HK$1.437744
1 Iron Fish(IRON) į AMD
֏70.613928
1 Iron Fish(IRON) į MAD
.د.م1.668744
1 Iron Fish(IRON) į MXN
$3.43728
1 Iron Fish(IRON) į SAR
ريال0.693
1 Iron Fish(IRON) į PLN
0.672672
1 Iron Fish(IRON) į RON
лв0.800184
1 Iron Fish(IRON) į SEK
kr1.726032
1 Iron Fish(IRON) į BGN
лв0.308616
1 Iron Fish(IRON) į HUF
Ft62.096496
1 Iron Fish(IRON) į CZK
3.854928
1 Iron Fish(IRON) į KWD
د.ك0.056364
1 Iron Fish(IRON) į ILS
0.613536
1 Iron Fish(IRON) į AOA
Kz169.075368
1 Iron Fish(IRON) į BHD
.د.ب0.0696696
1 Iron Fish(IRON) į BMD
$0.1848
1 Iron Fish(IRON) į DKK
kr1.179024
1 Iron Fish(IRON) į HNL
L4.843608
1 Iron Fish(IRON) į MUR
8.4084
1 Iron Fish(IRON) į NAD
$3.248784
1 Iron Fish(IRON) į NOK
kr1.835064
1 Iron Fish(IRON) į NZD
$0.310464
1 Iron Fish(IRON) į PAB
B/.0.1848
1 Iron Fish(IRON) į PGK
K0.783552
1 Iron Fish(IRON) į QAR
ر.ق0.672672
1 Iron Fish(IRON) į RSD
дин.18.509568

Iron Fish išteklius

Išsamesnei Iron Fish analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Iron Fish svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Iron Fish

Kiek Iron Fish(IRON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IRON kaina USD valiuta yra 0.1848USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IRON į USD kaina?
Dabartinė IRON kaina USD valiuta yra $ 0.1848. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Iron Fish rinkos kapitalizacija?
IRON rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IRON apyvartoje?
IRON apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IRON kaina?
IRON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.636939574734836USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IRON kaina?
IRON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07877187701738696USD.
Kokia yra IRON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IRON yra $ 99.52KUSD.
Ar IRON kaina šiais metais kils?
IRON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IRON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Iron Fish (IRON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

