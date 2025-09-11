Daugiau apie IQ

$0.003545
-0.11%1D
IQ (IQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:13(UTC+8)

IQ (IQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003519
24 val. žemiausia
$ 0.003637
24 val. aukščiausia

$ 0.003519
$ 0.003637
$ 0.07653030008077621
$ 0.000624084526758
+0.11%

-0.11%

+7.61%

+7.61%

IQ (IQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.003546. Per pastarąsias 24 valandas IQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003519 iki aukščiausios $ 0.003637 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IQ kaina yra $ 0.07653030008077621, o žemiausia – $ 0.000624084526758.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IQ (IQ) rinkos informacija

No.422

$ 81.82M
$ 394.59K
$ 212.76M
23.07B
60,000,000,000
23,074,159,577.929
38.45%

2018-07-14 00:00:00

EOS

Dabartinė IQ rinkos kapitalizacija yra $ 81.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 394.59K. IQ apyvartoje yra 23.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 23074159577.929. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 212.76M

IQ (IQ) kainos istorija USD

Stebėkite IQ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000039-0.11%
30 dienų$ -0.000035-0.98%
60 dienų$ -0.000331-8.54%
90 dienų$ -0.000107-2.93%
IQ kainos pokytis šiandien

Šiandien IQ užfiksuotas $ -0.0000039 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IQ 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000035 (-0.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IQ 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IQ rodiklis pasikeitė $ -0.000331 (-8.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IQ 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000107 (-2.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IQ (IQ) pokyčius?

Peržiūrėkite IQ kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IQ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti IQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IQ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IQ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IQ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IQ (IQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IQ (IQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IQ prognozes.

Peržiūrėkite IQ kainos prognozę dabar!

IQ (IQ) Tokenomika

Supratimas apie IQ (IQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IQ (IQ)

Ieškote, kaip nusipirkti IQ? Viskas paprasta ir patogu! IQ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IQ į vietos valiutas

1 IQ(IQ) į VND
93.31299
1 IQ(IQ) į AUD
A$0.00535446
1 IQ(IQ) į GBP
0.00258858
1 IQ(IQ) į EUR
0.0030141
1 IQ(IQ) į USD
$0.003546
1 IQ(IQ) į MYR
RM0.01496412
1 IQ(IQ) į TRY
0.14637888
1 IQ(IQ) į JPY
¥0.521262
1 IQ(IQ) į ARS
ARS$5.051277
1 IQ(IQ) į RUB
0.299637
1 IQ(IQ) į INR
0.31254444
1 IQ(IQ) į IDR
Rp58.13113824
1 IQ(IQ) į KRW
4.92496848
1 IQ(IQ) į PHP
0.2028312
1 IQ(IQ) į EGP
￡E.0.1705626
1 IQ(IQ) į BRL
R$0.0191484
1 IQ(IQ) į CAD
C$0.00489348
1 IQ(IQ) į BDT
0.4319028
1 IQ(IQ) į NGN
5.34839634
1 IQ(IQ) į COP
$13.90585176
1 IQ(IQ) į ZAR
R.0.06201954
1 IQ(IQ) į UAH
0.14637888
1 IQ(IQ) į VES
Bs0.553176
1 IQ(IQ) į CLP
$3.407706
1 IQ(IQ) į PKR
Rs1.00709946
1 IQ(IQ) į KZT
1.91157768
1 IQ(IQ) į THB
฿0.11272734
1 IQ(IQ) į TWD
NT$0.10747926
1 IQ(IQ) į AED
د.إ0.01301382
1 IQ(IQ) į CHF
Fr0.00280134
1 IQ(IQ) į HKD
HK$0.02758788
1 IQ(IQ) į AMD
֏1.35496206
1 IQ(IQ) į MAD
.د.م0.03202038
1 IQ(IQ) į MXN
$0.0659556
1 IQ(IQ) į SAR
ريال0.0132975
1 IQ(IQ) į PLN
0.01290744
1 IQ(IQ) į RON
лв0.01535418
1 IQ(IQ) į SEK
kr0.03311964
1 IQ(IQ) į BGN
лв0.00592182
1 IQ(IQ) į HUF
Ft1.19152692
1 IQ(IQ) į CZK
0.07396956
1 IQ(IQ) į KWD
د.ك0.00108153
1 IQ(IQ) į ILS
0.01177272
1 IQ(IQ) į AOA
Kz3.24427086
1 IQ(IQ) į BHD
.د.ب0.001336842
1 IQ(IQ) į BMD
$0.003546
1 IQ(IQ) į DKK
kr0.02262348
1 IQ(IQ) į HNL
L0.09294066
1 IQ(IQ) į MUR
0.161343
1 IQ(IQ) į NAD
$0.06233868
1 IQ(IQ) į NOK
kr0.03521178
1 IQ(IQ) į NZD
$0.00595728
1 IQ(IQ) į PAB
B/.0.003546
1 IQ(IQ) į PGK
K0.01503504
1 IQ(IQ) į QAR
ر.ق0.01290744
1 IQ(IQ) į RSD
дин.0.35516736

Išsamesnei IQ analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali IQ svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IQ

Kiek IQ(IQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IQ kaina USD valiuta yra 0.003546USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IQ į USD kaina?
Dabartinė IQ kaina USD valiuta yra $ 0.003546. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IQ rinkos kapitalizacija?
IQ rinkos kapitalizacija yra $ 81.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IQ apyvartoje?
IQ apyvartoje yra 23.07BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IQ kaina?
IQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07653030008077621USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IQ kaina?
IQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000624084526758USD.
Kokia yra IQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IQ yra $ 394.59KUSD.
Ar IQ kaina šiais metais kils?
IQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:12:13(UTC+8)

IQ (IQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

