IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

VardasIQ

ReitingasNo.439

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,01%

Cirkuliuojantis kiekis23 074 159 577,929

Maksimali pasiūla60 000 000 000

Bendra pasiūla23 074 159 577,929

Cirkuliacijos norma0.3845%

Išleidimo data2018-07-14 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.07653030008077621,2018-07-16

Mažiausia kaina0.000624084526758,2020-03-13

Vieša blokų grandinėEOS

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

