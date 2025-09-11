Daugiau apie IOTX

IoTeX Network kaina(IOTX)

$0.02697
$0.02697$0.02697
+0.97%1D
IoTeX Network (IOTX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:21(UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) kainos informacija (USD)

$ 0.02622
$ 0.02622$ 0.02622
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
$ 0.02622
$ 0.02622$ 0.02622

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

+1.01%

+0.97%

-1.75%

-1.75%

IoTeX Network (IOTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02698. Per pastarąsias 24 valandas IOTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02622 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IOTX kaina yra $ 0.2610923318933593, o žemiausia – $ 0.00123909173461.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IOTX per pastarąją valandą pasikeitė +1.01%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IoTeX Network (IOTX) rinkos informacija

$ 254.73M
$ 254.73M$ 254.73M

$ 244.68K
$ 244.68K$ 244.68K

$ 269.80M
$ 269.80M$ 269.80M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

Dabartinė IoTeX Network rinkos kapitalizacija yra $ 254.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.68K. IOTX apyvartoje yra 9.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 9441368983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 269.80M

IoTeX Network (IOTX) kainos istorija USD

Stebėkite IoTeX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002591+0.97%
30 dienų$ -0.00149-5.24%
60 dienų$ +0.00512+23.42%
90 dienų$ +0.00589+27.92%
IoTeX Network kainos pokytis šiandien

Šiandien IOTX užfiksuotas $ +0.0002591 (+0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IoTeX Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00149 (-5.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IoTeX Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IOTX rodiklis pasikeitė $ +0.00512 (+23.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IoTeX Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00589 (+27.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IoTeX Network (IOTX) pokyčius?

Peržiūrėkite IoTeX Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IoTeX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

IoTeX Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IoTeX Network (IOTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IoTeX Network (IOTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IoTeX Network prognozes.

Peržiūrėkite IoTeX Network kainos prognozę dabar!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomika

Supratimas apie IoTeX Network (IOTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Kaip pirkti IoTeX Network (IOTX)

Ieškote, kaip nusipirkti IoTeX Network? Viskas paprasta ir patogu! IoTeX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".

IOTX į vietos valiutas

IoTeX Network išteklius

Išsamesnei IoTeX Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IoTeX Network

Kiek IoTeX Network(IOTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IOTX kaina USD valiuta yra 0.02698USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IOTX į USD kaina?
Dabartinė IOTX kaina USD valiuta yra $ 0.02698. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IoTeX Network rinkos kapitalizacija?
IOTX rinkos kapitalizacija yra $ 254.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IOTX apyvartoje?
IOTX apyvartoje yra 9.44BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IOTX kaina?
IOTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2610923318933593USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IOTX kaina?
IOTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00123909173461USD.
Kokia yra IOTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IOTX yra $ 244.68KUSD.
Ar IOTX kaina šiais metais kils?
IOTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IOTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:17:21(UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 IOTX = 0.02698 USD

