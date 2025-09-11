IoTeX Network (IOTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02698. Per pastarąsias 24 valandas IOTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02622 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IOTX kaina yra $ 0.2610923318933593, o žemiausia – $ 0.00123909173461.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IOTX per pastarąją valandą pasikeitė +1.01%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
IoTeX Network (IOTX) rinkos informacija
No.181
$ 254.73M
$ 254.73M
$ 244.68K
$ 244.68K
$ 269.80M
$ 269.80M
9.44B
9.44B
10,000,000,000
10,000,000,000
9,441,368,983
9,441,368,983
94.41%
2018-05-21 00:00:00
$ 0.007
$ 0.007
IOTX
Dabartinė IoTeX Network rinkos kapitalizacija yra $ 254.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.68K. IOTX apyvartoje yra 9.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 9441368983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 269.80M
IoTeX Network (IOTX) kainos istorija USD
Stebėkite IoTeX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002591
+0.97%
30 dienų
$ -0.00149
-5.24%
60 dienų
$ +0.00512
+23.42%
90 dienų
$ +0.00589
+27.92%
IoTeX Network kainos pokytis šiandien
Šiandien IOTX užfiksuotas $ +0.0002591 (+0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
IoTeX Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00149 (-5.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
IoTeX Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IOTX rodiklis pasikeitė $ +0.00512 (+23.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
IoTeX Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00589 (+27.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IoTeX Network (IOTX) pokyčius?
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
IoTeX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IoTeX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti IOTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie IoTeX Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IoTeX Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
IoTeX Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos IoTeX Network (IOTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IoTeX Network (IOTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IoTeX Network prognozes.
Supratimas apie IoTeX Network (IOTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IOTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti IoTeX Network (IOTX)
Ieškote, kaip nusipirkti IoTeX Network? Viskas paprasta ir patogu! IoTeX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.