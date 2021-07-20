Injective (INJ) Tokenomika
Injective (INJ) Informacija
Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.
Injective (INJ) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Injective (INJ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Injective tokeno struktūra (INJ)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami INJ tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Injective (INJ) is the native token of the Injective Protocol, a Cosmos-based Layer-1 blockchain optimized for decentralized finance (DeFi) applications. Below is a comprehensive analysis of its token economics, covering issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: INJ was launched as an ERC-20 token on Ethereum with an initial total supply of 100 million tokens.
- Migration: ERC-20 INJ tokens can be migrated to native INJ on Injective via the Injective Bridge. As of late 2023, ~66.73 million ERC-20 INJ had been migrated.
- Inflation/Deflation: The supply is dynamically managed through both inflation (minting) and deflation (burning). The inflation rate is determined by the staking ratio, ranging from 5% to 10% with a target staking rate of 85%. As staking increases, inflation can decrease toward zero, making the token increasingly deflationary over time.
- Burn Mechanism: A unique weekly auction mechanism burns a significant portion of protocol fees (historically 60% of all dApp fees), making INJ one of the most deflationary tokens in the sector. The burn mechanism has been expanded to allow any dApp to contribute to the burn auction.
Allocation Mechanism
The initial allocation of INJ tokens is as follows:
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description/Notes
|Ecosystem Development
|36%
|For ecosystem growth and grants
|Team
|20%
|Team incentives, subject to vesting
|Private Sale
|17%
|Early investors
|Community Growth
|10%
|Community incentives, airdrops
|Binance Launchpad
|9%
|Public sale via Binance
|Seed Sale
|6%
|Early backers
|Advisors
|2%
|Strategic advisors
Source: Messari, Binance Launchpad, and on-chain data
Usage and Incentive Mechanisms
INJ is a multi-utility token within the Injective ecosystem:
- Gas Fees: Used to pay for transaction fees on the Injective chain.
- Medium of Exchange: Used for trading, purchasing NFTs, and as collateral in DeFi applications.
- Staking: Users can stake INJ to secure the network (Delegated Proof-of-Stake, DPoS) and earn rewards. Staking is also required to participate in governance and to access higher trading fee discounts (VIP tiers).
- Governance: Staked INJ enables participation in on-chain governance, including proposal submission and voting.
- Incentive Programs:
- Trade & Earn: 7 million INJ allocated to reward active traders on incentivized pairs.
- Open Liquidity Program (OLP): Ongoing rewards for liquidity providers, distributed in 28-day epochs.
- Exchange Application Incentives: 40% of exchange fees are distributed to dApps that originate orders.
- Burn Auctions: Protocol fees are collected and auctioned weekly; the winning INJ bid is burned, reducing supply.
Locking and Unlocking Mechanisms
- Staking Lock: Staked INJ is subject to a 21-day unbonding period. If a validator is not in the active set, tokens can be unstaked immediately.
- Vesting Schedules: Team, advisor, and other strategic allocations are subject to vesting and unlocking schedules. For example, advisor tokens were unlocked in tranches from July 2021 to January 2024.
- Unlocking Table Example (Advisors):
|Unlock Date
|Unlocked Amount (INJ)
|Cumulative Unlocked
|Remaining
|% of Total Allocation
|% Unlock Completed
|2021-07-20
|4,499,999
|37,303,330
|62,696,663
|4.50%
|37.30%
|2022-01-20
|3,666,666
|57,256,662
|42,743,331
|3.67%
|57.26%
|2023-01-20
|3,666,666
|84,086,661
|15,913,332
|3.67%
|84.09%
|2024-01-20
|3,666,666
|99,999,993
|0
|3.67%
|100.00%
Note: The above is a sample; actual unlocks occur across multiple categories and dates.
Summary Table: INJ Tokenomics at a Glance
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Initial 100M supply, dynamic inflation (5-10%), deflation via burn auctions
|Allocation
|Ecosystem (36%), Team (20%), Private Sale (17%), Community (10%), Launchpad (9%), etc.
|Usage
|Gas, trading, staking, governance, collateral, dApp utility
|Incentives
|Staking rewards, Trade & Earn, OLP, dApp fee sharing, trading discounts
|Locking
|21-day unbonding for staking, vesting for team/advisors, programmatic unlocks
|Unlocking
|Scheduled by allocation, e.g., advisors fully unlocked by Jan 2024
Additional Insights
- Deflationary Design: The combination of dynamic inflation, aggressive burn auctions, and broad dApp participation in burning makes INJ’s supply potentially deflationary over time.
- Governance and Decentralization: All protocol changes, including tokenomics adjustments, are governed on-chain with no unilateral control by the team.
- Ecosystem Growth: The largest allocation is for ecosystem development, reflecting a long-term focus on network and dApp expansion.
In conclusion, Injective’s tokenomics are designed to balance network security, user incentives, and long-term deflationary pressure, with robust mechanisms for community participation and ecosystem growth. The protocol’s dynamic supply, innovative burn auctions, and comprehensive incentive programs position INJ as a utility-rich and community-driven asset in the DeFi landscape.
Injective (INJ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Injective (INJ) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų INJ tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek INJ tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate INJ tokenomiką, galite peržiūrėti INJ tokeno kainą realiuoju laiku!
