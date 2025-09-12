INI (INI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02559. Per pastarąsias 24 valandas INI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02091 iki aukščiausios $ 0.02753 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
INI (INI) rinkos informacija
--
----
$ 127.73K
$ 127.73K$ 127.73K
$ 153.54M
$ 153.54M$ 153.54M
--
----
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
INICHAIN
Dabartinė INI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 127.73K. INI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 153.54M
INI (INI) kainos istorija USD
Stebėkite INI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006588
-2.51%
30 dienų
$ -0.017
-39.92%
60 dienų
$ -0.02296
-47.30%
90 dienų
$ +0.00559
+27.95%
INI kainos pokytis šiandien
Šiandien INI užfiksuotas $ -0.0006588 (-2.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
INI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.017 (-39.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
INI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INI rodiklis pasikeitė $ -0.02296 (-47.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
INI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00559 (+27.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir INI (INI) pokyčius?
InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.
INI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos INI (INI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų INI (INI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes INI prognozes.
Supratimas apie INI (INI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
