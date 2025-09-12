Daugiau apie INI

INI kaina(INI)

1 INI į USD – tiesioginė kaina:

INI (INI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:52(UTC+8)

INI (INI) kainos informacija (USD)

INI (INI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02559. Per pastarąsias 24 valandas INI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02091 iki aukščiausios $ 0.02753 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

INI (INI) rinkos informacija

INICHAIN

Dabartinė INI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 127.73K. INI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 153.54M

INI (INI) kainos istorija USD

Stebėkite INI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006588-2.51%
30 dienų$ -0.017-39.92%
60 dienų$ -0.02296-47.30%
90 dienų$ +0.00559+27.95%
INI kainos pokytis šiandien

Šiandien INI užfiksuotas $ -0.0006588 (-2.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

INI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.017 (-39.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

INI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, INI rodiklis pasikeitė $ -0.02296 (-47.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

INI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00559 (+27.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir INI (INI) pokyčius?

Peržiūrėkite INI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų INI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti INIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie INI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti INI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

INI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos INI (INI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų INI (INI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes INI prognozes.

Peržiūrėkite INI kainos prognozę dabar!

INI (INI) Tokenomika

Supratimas apie INI (INI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti INI (INI)

Ieškote, kaip nusipirkti INI? Viskas paprasta ir patogu! INI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

INI į vietos valiutas

INI išteklius

Išsamesnei INI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie INI

Kiek INI(INI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INI kaina USD valiuta yra 0.02559USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INI į USD kaina?
Dabartinė INI kaina USD valiuta yra $ 0.02559. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra INI rinkos kapitalizacija?
INI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INI apyvartoje?
INI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INI kaina?
INI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INI kaina?
INI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra INI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INI yra $ 127.73KUSD.
Ar INI kaina šiais metais kils?
INI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:22:52(UTC+8)

INI (INI) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

