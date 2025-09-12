Immortal Rising 2 (IMT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Immortal Rising 2 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IMT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Immortal Rising 2 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Immortal Rising 2 kainos prognozė
$0.004624
$0.004624$0.004624
+1.09%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:57:36(UTC+8)

Immortal Rising 2 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Immortal Rising 2 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004624 prekybos kainą 2025 m.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Immortal Rising 2 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004855 prekybos kainą 2026 m.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IMT ateities kaina yra $ 0.005097 su 10.25% augimo norma.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IMT ateities kaina yra $ 0.005352 su 15.76% augimo norma.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005620, o augimo norma – 21.55%.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005901, o augimo norma – 27.63%.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Immortal Rising 2 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009612 prekybos kainą.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Immortal Rising 2 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.015658 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004624
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004855
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005097
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005352
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005620
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005901
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006196
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006506
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006831
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007173
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007532
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007908
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008304
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008719
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009155
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009612
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Immortal Rising 2 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004624
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004624
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004628
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004643
    0.41%
Immortal Rising 2 (IMT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IMT kaina yra $0.004624. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IMT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004624. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IMT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004628. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Immortal Rising 2 (IMT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IMT kaina yra $0.004643. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Immortal Rising 2 kainų statistika

$ 0.004624
$ 0.004624$ 0.004624

+1.09%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

--

Naujausia IMT kaina yra $ 0.004624. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.09%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.77K.
Be to, IMT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Immortal Rising 2 (IMT)

Bandote įsigyti IMT? Dabar galite IMT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Immortal Rising 2 ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IMT dabar

Immortal Rising 2 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Immortal Rising 2, dabartinė Immortal Rising 2 kaina yra 0.004624USD. Apyvartinė Immortal Rising 2 (IMT) pasiūla yra 0.00 IMT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000033
    $ 0.004629
    $ 0.004572
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000057
    $ 0.004702
    $ 0.004521
  • 30 dienų
    0.05%
    $ 0.000216
    $ 0.006596
    $ 0.003604
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Immortal Rising 2 kaina pasikeitė $0.000033, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Immortal Rising 2 buvo prekiaujama aukščiausia $0.004702 ir žemiausia $0.004521. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo IMT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Immortal Rising 2 įvyko 0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000216 vertę. Tai rodo, kad IMT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Immortal Rising 2 kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IMT kainų istoriją

Kaip veikia Immortal Rising 2 (IMT) kainų prognozės modulis?

Immortal Rising 2 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IMT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Immortal Rising 2 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IMT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Immortal Rising 2 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IMT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IMT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Immortal Rising 2 potencialą.

Kodėl IMT kainų prognozė yra svarbi?

IMT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IMT dabar?
Pagal jūsų prognozes, IMT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IMT kainų prognozė?
Remiantis Immortal Rising 2 (IMT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IMT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IMT 2026 m.?
1 vieneto Immortal Rising 2 (IMT) kaina šiandien yra $0.004624. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IMT kaina 2027 m.?
Immortal Rising 2 (IMT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IMT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IMT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Immortal Rising 2 (IMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IMT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Immortal Rising 2 (IMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IMT 2030 m.?
1 vieneto Immortal Rising 2 (IMT) kaina šiandien yra $0.004624. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IMT kainų prognozė 2040 metams?
Immortal Rising 2 (IMT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IMT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:57:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.