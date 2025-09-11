Daugiau apie IMO

IMO Invest kaina(IMO)

$1.506
-2.20%1D
IMO Invest (IMO) kainos grafikas realiu laiku
IMO Invest (IMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.467
24 val. žemiausia
$ 1.555
24 val. aukščiausia

$ 1.467
$ 1.555
$ 4.182593905306966
$ 0
+0.13%

-2.19%

+2.17%

+2.17%

IMO Invest (IMO) realiojo laiko kaina yra $ 1.506. Per pastarąsias 24 valandas IMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.467 iki aukščiausios $ 1.555 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMO kaina yra $ 4.182593905306966, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMO per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -2.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IMO Invest (IMO) rinkos informacija

$ 0.00
$ 72.85K
$ 30.12M
0.00
20,000,000
19,678,029
0.00%

BASE

Dabartinė IMO Invest rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.85K. IMO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 19678029. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.12M

IMO Invest (IMO) kainos istorija USD

Stebėkite IMO Invest kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.03388-2.19%
30 dienų$ -0.119-7.33%
60 dienų$ +0.205+15.75%
90 dienų$ +0.003+0.19%
IMO Invest kainos pokytis šiandien

Šiandien IMO užfiksuotas $ -0.03388 (-2.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IMO Invest 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.119 (-7.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IMO Invest 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMO rodiklis pasikeitė $ +0.205 (+15.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IMO Invest 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003 (+0.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IMO Invest (IMO) pokyčius?

Peržiūrėkite IMO Invest kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

IMO Invest galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IMO Invest investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IMOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IMO Invest mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IMO Invest, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IMO Invest kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IMO Invest (IMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IMO Invest (IMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IMO Invest prognozes.

Peržiūrėkite IMO Invest kainos prognozę dabar!

IMO Invest (IMO) Tokenomika

Supratimas apie IMO Invest (IMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IMO Invest (IMO)

Ieškote, kaip nusipirkti IMO Invest? Viskas paprasta ir patogu! IMO Invest lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IMO į vietos valiutas

1 IMO Invest(IMO) į VND
39,630.39
1 IMO Invest(IMO) į AUD
A$2.27406
1 IMO Invest(IMO) į GBP
1.09938
1 IMO Invest(IMO) į EUR
1.2801
1 IMO Invest(IMO) į USD
$1.506
1 IMO Invest(IMO) į MYR
RM6.35532
1 IMO Invest(IMO) į TRY
62.18274
1 IMO Invest(IMO) į JPY
¥221.382
1 IMO Invest(IMO) į ARS
ARS$2,145.297
1 IMO Invest(IMO) į RUB
128.67264
1 IMO Invest(IMO) į INR
132.93462
1 IMO Invest(IMO) į IDR
Rp24,688.52064
1 IMO Invest(IMO) į KRW
2,097.4815
1 IMO Invest(IMO) į PHP
86.20344
1 IMO Invest(IMO) į EGP
￡E.72.57414
1 IMO Invest(IMO) į BRL
R$8.1324
1 IMO Invest(IMO) į CAD
C$2.07828
1 IMO Invest(IMO) į BDT
183.4308
1 IMO Invest(IMO) į NGN
2,271.48474
1 IMO Invest(IMO) į COP
$5,905.86936
1 IMO Invest(IMO) į ZAR
R.26.38512
1 IMO Invest(IMO) į UAH
62.16768
1 IMO Invest(IMO) į VES
Bs234.936
1 IMO Invest(IMO) į CLP
$1,447.266
1 IMO Invest(IMO) į PKR
Rs427.71906
1 IMO Invest(IMO) į KZT
811.85448
1 IMO Invest(IMO) į THB
฿47.92092
1 IMO Invest(IMO) į TWD
NT$45.66192
1 IMO Invest(IMO) į AED
د.إ5.52702
1 IMO Invest(IMO) į CHF
Fr1.18974
1 IMO Invest(IMO) į HKD
HK$11.71668
1 IMO Invest(IMO) į AMD
֏575.45766
1 IMO Invest(IMO) į MAD
.د.م13.59918
1 IMO Invest(IMO) į MXN
$28.04172
1 IMO Invest(IMO) į SAR
ريال5.6475
1 IMO Invest(IMO) į PLN
5.48184
1 IMO Invest(IMO) į RON
лв6.52098
1 IMO Invest(IMO) į SEK
kr14.09616
1 IMO Invest(IMO) į BGN
лв2.51502
1 IMO Invest(IMO) į HUF
Ft506.72382
1 IMO Invest(IMO) į CZK
31.44528
1 IMO Invest(IMO) į KWD
د.ك0.45933
1 IMO Invest(IMO) į ILS
4.99992
1 IMO Invest(IMO) į AOA
Kz1,372.82442
1 IMO Invest(IMO) į BHD
.د.ب0.567762
1 IMO Invest(IMO) į BMD
$1.506
1 IMO Invest(IMO) į DKK
kr9.60828
1 IMO Invest(IMO) į HNL
L39.47226
1 IMO Invest(IMO) į MUR
68.61336
1 IMO Invest(IMO) į NAD
$26.47548
1 IMO Invest(IMO) į NOK
kr14.95458
1 IMO Invest(IMO) į NZD
$2.53008
1 IMO Invest(IMO) į PAB
B/.1.506
1 IMO Invest(IMO) į PGK
K6.38544
1 IMO Invest(IMO) į QAR
ر.ق5.48184
1 IMO Invest(IMO) į RSD
дин.150.88614

IMO Invest išteklius

Išsamesnei IMO Invest analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IMO Invest svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IMO Invest

Kiek IMO Invest(IMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IMO kaina USD valiuta yra 1.506USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IMO į USD kaina?
Dabartinė IMO kaina USD valiuta yra $ 1.506. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IMO Invest rinkos kapitalizacija?
IMO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IMO apyvartoje?
IMO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IMO kaina?
IMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.182593905306966USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IMO kaina?
IMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IMO yra $ 72.85KUSD.
Ar IMO kaina šiais metais kils?
IMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
IMO Invest (IMO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

