IMO Invest (IMO) realiojo laiko kaina yra $ 1.506. Per pastarąsias 24 valandas IMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.467 iki aukščiausios $ 1.555 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMO kaina yra $ 4.182593905306966, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMO per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -2.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
IMO Invest (IMO) rinkos informacija
Dabartinė IMO Invest rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.85K. IMO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 19678029. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.12M
IMO Invest (IMO) kainos istorija USD
Stebėkite IMO Invest kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.03388
-2.19%
30 dienų
$ -0.119
-7.33%
60 dienų
$ +0.205
+15.75%
90 dienų
$ +0.003
+0.19%
IMO Invest kainos pokytis šiandien
Šiandien IMO užfiksuotas $ -0.03388 (-2.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
IMO Invest 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.119 (-7.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
IMO Invest 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMO rodiklis pasikeitė $ +0.205 (+15.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
IMO Invest 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.003 (+0.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IMO Invest (IMO) pokyčius?
Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.
IMO Invest kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos IMO Invest (IMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IMO Invest (IMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IMO Invest prognozes.
Supratimas apie IMO Invest (IMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.