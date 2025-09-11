IMGNAI (IMGNAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.004489. Per pastarąsias 24 valandas IMGNAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004489 iki aukščiausios $ 0.004489 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMGNAI kaina yra $ 0.05708035719415594, o žemiausia – $ 0.000046877671460728.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMGNAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
IMGNAI (IMGNAI) rinkos informacija
No.2793
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M
776.83M
776.83M 776.83M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
77.68%
NONE
Dabartinė IMGNAI rinkos kapitalizacija yra $ 3.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. IMGNAI apyvartoje yra 776.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.49M
IMGNAI (IMGNAI) kainos istorija USD
Stebėkite IMGNAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ 0
0.00%
90 dienų
$ 0
0.00%
IMGNAI kainos pokytis šiandien
Šiandien IMGNAI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
IMGNAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
IMGNAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IMGNAI rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
IMGNAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ 0 (0.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IMGNAI (IMGNAI) pokyčius?
imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom.
Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn.
$imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.
IMGNAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IMGNAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IMGNAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
IMGNAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos IMGNAI (IMGNAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IMGNAI (IMGNAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IMGNAI prognozes.
Supratimas apie IMGNAI (IMGNAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMGNAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti IMGNAI (IMGNAI)
Ieškote, kaip nusipirkti IMGNAI? Viskas paprasta ir patogu! IMGNAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.