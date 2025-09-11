Hivello (HVLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003954. Per pastarąsias 24 valandas HVLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003909 iki aukščiausios $ 0.0004028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HVLO kaina yra $ 0.004391539586819382, o žemiausia – $ 0.000326449368716657.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HVLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hivello (HVLO) rinkos informacija
Dabartinė Hivello rinkos kapitalizacija yra $ 428.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.65K. HVLO apyvartoje yra 1.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 9986367747.506891. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.95M
Hivello (HVLO) kainos istorija USD
Stebėkite Hivello kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005981
-1.49%
30 dienų
$ -0.0000692
-14.90%
60 dienų
$ -0.0000995
-20.11%
90 dienų
$ -0.0002429
-38.06%
Hivello kainos pokytis šiandien
Šiandien HVLO užfiksuotas $ -0.000005981 (-1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hivello 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000692 (-14.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hivello 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HVLO rodiklis pasikeitė $ -0.0000995 (-20.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hivello 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002429 (-38.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.
Hivello galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti HVLOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.

Supratimas apie Hivello (HVLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HVLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hivello (HVLO)
Hivello lengvai įsigysite MEXC platformoje.
