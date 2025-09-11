Daugiau apie HVLO

Hivello kaina(HVLO)

$0.0003954
-1.49%1D
USD
Hivello (HVLO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Hivello (HVLO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.40%

-1.49%

+8.18%

+8.18%

Hivello (HVLO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003954. Per pastarąsias 24 valandas HVLO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003909 iki aukščiausios $ 0.0004028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HVLO kaina yra $ 0.004391539586819382, o žemiausia – $ 0.000326449368716657.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HVLO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hivello (HVLO) rinkos informacija

No.2535

10.84%

SOL

Dabartinė Hivello rinkos kapitalizacija yra $ 428.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.65K. HVLO apyvartoje yra 1.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 9986367747.506891. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.95M

Hivello (HVLO) kainos istorija USD

Stebėkite Hivello kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000005981-1.49%
30 dienų$ -0.0000692-14.90%
60 dienų$ -0.0000995-20.11%
90 dienų$ -0.0002429-38.06%
Hivello kainos pokytis šiandien

Šiandien HVLO užfiksuotas $ -0.000005981 (-1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hivello 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000692 (-14.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hivello 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HVLO rodiklis pasikeitė $ -0.0000995 (-20.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hivello 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002429 (-38.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hivello (HVLO) pokyčius?

Peržiūrėkite Hivello kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hivello (HVLO)

Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

Hivello galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hivello investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HVLOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hivello mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hivello, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hivello kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hivello (HVLO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hivello (HVLO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hivello prognozes.

Peržiūrėkite Hivello kainos prognozę dabar!

Hivello (HVLO) Tokenomika

Supratimas apie Hivello (HVLO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HVLOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hivello (HVLO)

Ieškote, kaip nusipirkti Hivello? Viskas paprasta ir patogu! Hivello lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HVLO į vietos valiutas

Hivello išteklius

Išsamesnei Hivello analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hivello svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hivello

Kiek Hivello(HVLO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HVLO kaina USD valiuta yra 0.0003954USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HVLO į USD kaina?
Dabartinė HVLO kaina USD valiuta yra $ 0.0003954. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hivello rinkos kapitalizacija?
HVLO rinkos kapitalizacija yra $ 428.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HVLO apyvartoje?
HVLO apyvartoje yra 1.08BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HVLO kaina?
HVLO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.004391539586819382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HVLO kaina?
HVLO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000326449368716657USD.
Kokia yra HVLO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HVLO yra $ 60.65KUSD.
Ar HVLO kaina šiais metais kils?
HVLO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HVLO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

