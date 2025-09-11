HTR (HTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01346. Per pastarąsias 24 valandas HTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01307 iki aukščiausios $ 0.01369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTR kaina yra $ 2.4775825094261155, o žemiausia – $ 0.012166823136959982.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HTR (HTR) rinkos informacija
Dabartinė HTR rinkos kapitalizacija yra $ 6.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.71K. HTR apyvartoje yra 498.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 939305888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.64M
HTR (HTR) kainos istorija USD
Stebėkite HTR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001292
+0.97%
30 dienų
$ -0.00355
-20.88%
60 dienų
$ -0.00561
-29.42%
90 dienų
$ -0.00433
-24.34%
HTR kainos pokytis šiandien
Šiandien HTR užfiksuotas $ +0.0001292 (+0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HTR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00355 (-20.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HTR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTR rodiklis pasikeitė $ -0.00561 (-29.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HTR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00433 (-24.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HTR (HTR) pokyčius?
Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications.
HTR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HTR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HTR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HTR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HTR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HTR (HTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HTR (HTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HTR prognozes.
Supratimas apie HTR (HTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HTR (HTR)
Ieškote, kaip nusipirkti HTR? Viskas paprasta ir patogu! HTR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
