Daugiau apie HTR

HTR Kainos informacija

HTR Baltoji knyga

HTR Oficiali svetainė

HTR Tokenomika

HTR Kainų prognozė

HTR Istorija

HTR pirkimo vadovas

HTRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HTR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HTR logotipas

HTR kaina(HTR)

1 HTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01345
$0.01345$0.01345
+0.97%1D
USD
HTR (HTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:09:04(UTC+8)

HTR (HTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307
24 val. žemiausia
$ 0.01369
$ 0.01369$ 0.01369
24 val. aukščiausia

$ 0.01307
$ 0.01307$ 0.01307

$ 0.01369
$ 0.01369$ 0.01369

$ 2.4775825094261155
$ 2.4775825094261155$ 2.4775825094261155

$ 0.012166823136959982
$ 0.012166823136959982$ 0.012166823136959982

+0.07%

+0.97%

+3.61%

+3.61%

HTR (HTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01346. Per pastarąsias 24 valandas HTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01307 iki aukščiausios $ 0.01369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTR kaina yra $ 2.4775825094261155, o žemiausia – $ 0.012166823136959982.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTR per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HTR (HTR) rinkos informacija

No.1327

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 12.64M
$ 12.64M$ 12.64M

498.55M
498.55M 498.55M

939,305,888
939,305,888 939,305,888

HTR

Dabartinė HTR rinkos kapitalizacija yra $ 6.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.71K. HTR apyvartoje yra 498.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 939305888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.64M

HTR (HTR) kainos istorija USD

Stebėkite HTR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001292+0.97%
30 dienų$ -0.00355-20.88%
60 dienų$ -0.00561-29.42%
90 dienų$ -0.00433-24.34%
HTR kainos pokytis šiandien

Šiandien HTR užfiksuotas $ +0.0001292 (+0.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HTR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00355 (-20.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HTR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HTR rodiklis pasikeitė $ -0.00561 (-29.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HTR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00433 (-24.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HTR (HTR) pokyčius?

Peržiūrėkite HTR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HTR (HTR)

Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications.

HTR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HTR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HTR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HTR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HTR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HTR (HTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HTR (HTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HTR prognozes.

Peržiūrėkite HTR kainos prognozę dabar!

HTR (HTR) Tokenomika

Supratimas apie HTR (HTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HTR (HTR)

Ieškote, kaip nusipirkti HTR? Viskas paprasta ir patogu! HTR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HTR į vietos valiutas

1 HTR(HTR) į VND
354.1999
1 HTR(HTR) į AUD
A$0.0203246
1 HTR(HTR) į GBP
0.0098258
1 HTR(HTR) į EUR
0.011441
1 HTR(HTR) į USD
$0.01346
1 HTR(HTR) į MYR
RM0.0568012
1 HTR(HTR) į TRY
0.5556288
1 HTR(HTR) į JPY
¥1.97862
1 HTR(HTR) į ARS
ARS$19.17377
1 HTR(HTR) į RUB
1.13737
1 HTR(HTR) į INR
1.1863644
1 HTR(HTR) į IDR
Rp220.6557024
1 HTR(HTR) į KRW
18.6943248
1 HTR(HTR) į PHP
0.769912
1 HTR(HTR) į EGP
￡E.0.647426
1 HTR(HTR) į BRL
R$0.072684
1 HTR(HTR) į CAD
C$0.0185748
1 HTR(HTR) į BDT
1.639428
1 HTR(HTR) į NGN
20.3015834
1 HTR(HTR) į COP
$52.7841976
1 HTR(HTR) į ZAR
R.0.2354154
1 HTR(HTR) į UAH
0.5556288
1 HTR(HTR) į VES
Bs2.09976
1 HTR(HTR) į CLP
$12.93506
1 HTR(HTR) į PKR
Rs3.8227746
1 HTR(HTR) į KZT
7.2560168
1 HTR(HTR) į THB
฿0.4278934
1 HTR(HTR) į TWD
NT$0.4079726
1 HTR(HTR) į AED
د.إ0.0493982
1 HTR(HTR) į CHF
Fr0.0106334
1 HTR(HTR) į HKD
HK$0.1047188
1 HTR(HTR) į AMD
֏5.1432006
1 HTR(HTR) į MAD
.د.م0.1215438
1 HTR(HTR) į MXN
$0.250356
1 HTR(HTR) į SAR
ريال0.050475
1 HTR(HTR) į PLN
0.0489944
1 HTR(HTR) į RON
лв0.0582818
1 HTR(HTR) į SEK
kr0.1257164
1 HTR(HTR) į BGN
лв0.0224782
1 HTR(HTR) į HUF
Ft4.5228292
1 HTR(HTR) į CZK
0.2807756
1 HTR(HTR) į KWD
د.ك0.0041053
1 HTR(HTR) į ILS
0.0446872
1 HTR(HTR) į AOA
Kz12.3146886
1 HTR(HTR) į BHD
.د.ب0.00507442
1 HTR(HTR) į BMD
$0.01346
1 HTR(HTR) į DKK
kr0.0858748
1 HTR(HTR) į HNL
L0.3527866
1 HTR(HTR) į MUR
0.61243
1 HTR(HTR) į NAD
$0.2366268
1 HTR(HTR) į NOK
kr0.1336578
1 HTR(HTR) į NZD
$0.0226128
1 HTR(HTR) į PAB
B/.0.01346
1 HTR(HTR) į PGK
K0.0570704
1 HTR(HTR) į QAR
ر.ق0.0489944
1 HTR(HTR) į RSD
дин.1.3481536

HTR išteklius

Išsamesnei HTR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HTR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HTR

Kiek HTR(HTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HTR kaina USD valiuta yra 0.01346USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HTR į USD kaina?
Dabartinė HTR kaina USD valiuta yra $ 0.01346. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HTR rinkos kapitalizacija?
HTR rinkos kapitalizacija yra $ 6.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HTR apyvartoje?
HTR apyvartoje yra 498.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HTR kaina?
HTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4775825094261155USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HTR kaina?
HTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.012166823136959982USD.
Kokia yra HTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HTR yra $ 55.71KUSD.
Ar HTR kaina šiais metais kils?
HTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:09:04(UTC+8)

HTR (HTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HTR-į-USD skaičiuoklė

Suma

HTR
HTR
USD
USD

1 HTR = 0.01346 USD

Prekiauti HTR

HTRUSDT
$0.01345
$0.01345$0.01345
+0.90%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis