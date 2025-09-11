Daugiau apie HOLDSTATION

Holdstation logotipas

Holdstation kaina(HOLDSTATION)

1 HOLDSTATION į USD – tiesioginė kaina:

$1.5802
$1.5802$1.5802
-2.91%1D
USD
Holdstation (HOLDSTATION) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:01(UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.58
$ 1.58$ 1.58
24 val. žemiausia
$ 1.6462
$ 1.6462$ 1.6462
24 val. aukščiausia

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.6462
$ 1.6462$ 1.6462

$ 7.56941235153372
$ 7.56941235153372$ 7.56941235153372

$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669$ 0.5987876567755669

-0.38%

-2.91%

+21.18%

+21.18%

Holdstation (HOLDSTATION) realiojo laiko kaina yra $ 1.5802. Per pastarąsias 24 valandas HOLDSTATION svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.58 iki aukščiausios $ 1.6462 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOLDSTATION kaina yra $ 7.56941235153372, o žemiausia – $ 0.5987876567755669.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOLDSTATION per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -2.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Holdstation (HOLDSTATION) rinkos informacija

No.1083

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

$ 17.58K
$ 17.58K$ 17.58K

$ 47.41M
$ 47.41M$ 47.41M

7.90M
7.90M 7.90M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

7,903,700
7,903,700 7,903,700

26.34%

BERACHAIN

Dabartinė Holdstation rinkos kapitalizacija yra $ 12.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.58K. HOLDSTATION apyvartoje yra 7.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 7903700. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.41M

Holdstation (HOLDSTATION) kainos istorija USD

Stebėkite Holdstation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.047362-2.91%
30 dienų$ +0.5762+57.39%
60 dienų$ +0.6302+66.33%
90 dienų$ +0.6702+73.64%
Holdstation kainos pokytis šiandien

Šiandien HOLDSTATION užfiksuotas $ -0.047362 (-2.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Holdstation 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5762 (+57.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Holdstation 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOLDSTATION rodiklis pasikeitė $ +0.6302 (+66.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Holdstation 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.6702 (+73.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Holdstation (HOLDSTATION) pokyčius?

Peržiūrėkite Holdstation kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Holdstation investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HOLDSTATIONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Holdstation mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Holdstation, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Holdstation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Holdstation (HOLDSTATION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Holdstation (HOLDSTATION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Holdstation prognozes.

Peržiūrėkite Holdstation kainos prognozę dabar!

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomika

Supratimas apie Holdstation (HOLDSTATION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOLDSTATIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Holdstation (HOLDSTATION)

Ieškote, kaip nusipirkti Holdstation? Viskas paprasta ir patogu! Holdstation lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HOLDSTATION į vietos valiutas

Holdstation išteklius

Išsamesnei Holdstation analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Holdstation svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Holdstation

Kiek Holdstation(HOLDSTATION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOLDSTATION kaina USD valiuta yra 1.5802USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOLDSTATION į USD kaina?
Dabartinė HOLDSTATION kaina USD valiuta yra $ 1.5802. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Holdstation rinkos kapitalizacija?
HOLDSTATION rinkos kapitalizacija yra $ 12.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOLDSTATION apyvartoje?
HOLDSTATION apyvartoje yra 7.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOLDSTATION kaina?
HOLDSTATION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.56941235153372USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOLDSTATION kaina?
HOLDSTATION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5987876567755669USD.
Kokia yra HOLDSTATION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOLDSTATION yra $ 17.58KUSD.
Ar HOLDSTATION kaina šiais metais kils?
HOLDSTATION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOLDSTATION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:08:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

