Holdstation (HOLDSTATION) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.58
24 val. žemiausia
$ 1.6462
24 val. aukščiausia
$ 1.58
$ 1.6462
$ 7.56941235153372
$ 0.5987876567755669
-0.38%
-2.91%
+21.18%
+21.18%
Holdstation (HOLDSTATION) realiojo laiko kaina yra $ 1.5802. Per pastarąsias 24 valandas HOLDSTATION svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.58 iki aukščiausios $ 1.6462 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOLDSTATION kaina yra $ 7.56941235153372, o žemiausia – $ 0.5987876567755669.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOLDSTATION per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -2.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Holdstation (HOLDSTATION) rinkos informacija
No.1083
$ 12.49M
$ 17.58K
$ 47.41M
7.90M
30,000,000
7,903,700
26.34%
BERACHAIN
Dabartinė Holdstation rinkos kapitalizacija yra $ 12.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.58K. HOLDSTATION apyvartoje yra 7.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 7903700. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.41M
Holdstation (HOLDSTATION) kainos istorija USD
Stebėkite Holdstation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.047362
-2.91%
30 dienų
$ +0.5762
+57.39%
60 dienų
$ +0.6302
+66.33%
90 dienų
$ +0.6702
+73.64%
Holdstation kainos pokytis šiandien
Šiandien HOLDSTATION užfiksuotas $ -0.047362 (-2.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Holdstation 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5762 (+57.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Holdstation 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HOLDSTATION rodiklis pasikeitė $ +0.6302 (+66.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Holdstation 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.6702 (+73.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Holdstation (HOLDSTATION) pokyčius?
Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.
Holdstation kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Holdstation (HOLDSTATION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Holdstation (HOLDSTATION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Holdstation prognozes.
Supratimas apie Holdstation (HOLDSTATION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOLDSTATIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
