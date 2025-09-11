Handshake (HNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.007601. Per pastarąsias 24 valandas HNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006372 iki aukščiausios $ 0.008852 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNS kaina yra $ 0.85278518, o žemiausia – $ 0.005236327072680755.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Handshake (HNS) rinkos informacija
Dabartinė Handshake rinkos kapitalizacija yra $ 5.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34K. HNS apyvartoje yra 676.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 2040000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.51M
Handshake (HNS) kainos istorija USD
Stebėkite Handshake kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00013733
+1.84%
30 dienų
$ -0.001978
-20.65%
60 dienų
$ +0.001176
+18.30%
90 dienų
$ +0.000766
+11.20%
Handshake kainos pokytis šiandien
Šiandien HNS užfiksuotas $ +0.00013733 (+1.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Handshake 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001978 (-20.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Handshake 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HNS rodiklis pasikeitė $ +0.001176 (+18.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Handshake 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000766 (+11.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Handshake (HNS) pokyčius?
Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.
Handshake kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Handshake (HNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Handshake (HNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Handshake prognozes.
Supratimas apie Handshake (HNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Handshake (HNS)
