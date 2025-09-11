Daugiau apie HNS

HNS Kainos informacija

HNS Baltoji knyga

HNS Oficiali svetainė

HNS Tokenomika

HNS Kainų prognozė

HNS Istorija

HNS pirkimo vadovas

HNSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HNS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Handshake logotipas

Handshake kaina(HNS)

1 HNS į USD – tiesioginė kaina:

$0.007601
$0.007601$0.007601
+1.84%1D
USD
Handshake (HNS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:07:54(UTC+8)

Handshake (HNS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006372
$ 0.006372$ 0.006372
24 val. žemiausia
$ 0.008852
$ 0.008852$ 0.008852
24 val. aukščiausia

$ 0.006372
$ 0.006372$ 0.006372

$ 0.008852
$ 0.008852$ 0.008852

$ 0.85278518
$ 0.85278518$ 0.85278518

$ 0.005236327072680755
$ 0.005236327072680755$ 0.005236327072680755

0.00%

+1.84%

-16.70%

-16.70%

Handshake (HNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.007601. Per pastarąsias 24 valandas HNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006372 iki aukščiausios $ 0.008852 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNS kaina yra $ 0.85278518, o žemiausia – $ 0.005236327072680755.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Handshake (HNS) rinkos informacija

No.1418

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K

$ 15.51M
$ 15.51M$ 15.51M

676.65M
676.65M 676.65M

2,040,000,000
2,040,000,000 2,040,000,000

2,040,000,000
2,040,000,000 2,040,000,000

33.16%

2020-03-05 00:00:00

HNS

Dabartinė Handshake rinkos kapitalizacija yra $ 5.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34K. HNS apyvartoje yra 676.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 2040000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.51M

Handshake (HNS) kainos istorija USD

Stebėkite Handshake kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00013733+1.84%
30 dienų$ -0.001978-20.65%
60 dienų$ +0.001176+18.30%
90 dienų$ +0.000766+11.20%
Handshake kainos pokytis šiandien

Šiandien HNS užfiksuotas $ +0.00013733 (+1.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Handshake 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001978 (-20.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Handshake 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HNS rodiklis pasikeitė $ +0.001176 (+18.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Handshake 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000766 (+11.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Handshake (HNS) pokyčius?

Peržiūrėkite Handshake kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Handshake galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Handshake investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HNSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Handshake mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Handshake, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Handshake kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Handshake (HNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Handshake (HNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Handshake prognozes.

Peržiūrėkite Handshake kainos prognozę dabar!

Handshake (HNS) Tokenomika

Supratimas apie Handshake (HNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Handshake (HNS)

Ieškote, kaip nusipirkti Handshake? Viskas paprasta ir patogu! Handshake lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HNS į vietos valiutas

1 Handshake(HNS) į VND
200.020315
1 Handshake(HNS) į AUD
A$0.01147751
1 Handshake(HNS) į GBP
0.00554873
1 Handshake(HNS) į EUR
0.00646085
1 Handshake(HNS) į USD
$0.007601
1 Handshake(HNS) į MYR
RM0.03207622
1 Handshake(HNS) į TRY
0.31376928
1 Handshake(HNS) į JPY
¥1.117347
1 Handshake(HNS) į ARS
ARS$10.8276245
1 Handshake(HNS) į RUB
0.6422845
1 Handshake(HNS) į INR
0.66995214
1 Handshake(HNS) į IDR
Rp124.60653744
1 Handshake(HNS) į KRW
10.55687688
1 Handshake(HNS) į PHP
0.4347772
1 Handshake(HNS) į EGP
￡E.0.3656081
1 Handshake(HNS) į BRL
R$0.0410454
1 Handshake(HNS) į CAD
C$0.01048938
1 Handshake(HNS) į BDT
0.9258018
1 Handshake(HNS) į NGN
11.46451229
1 Handshake(HNS) į COP
$29.80777756
1 Handshake(HNS) į ZAR
R.0.13294149
1 Handshake(HNS) į UAH
0.31376928
1 Handshake(HNS) į VES
Bs1.185756
1 Handshake(HNS) į CLP
$7.304561
1 Handshake(HNS) į PKR
Rs2.15876001
1 Handshake(HNS) į KZT
4.09754708
1 Handshake(HNS) į THB
฿0.24163579
1 Handshake(HNS) į TWD
NT$0.23038631
1 Handshake(HNS) į AED
د.إ0.02789567
1 Handshake(HNS) į CHF
Fr0.00600479
1 Handshake(HNS) į HKD
HK$0.05913578
1 Handshake(HNS) į AMD
֏2.90441811
1 Handshake(HNS) į MAD
.د.م0.06863703
1 Handshake(HNS) į MXN
$0.1413786
1 Handshake(HNS) į SAR
ريال0.02850375
1 Handshake(HNS) į PLN
0.02766764
1 Handshake(HNS) į RON
лв0.03291233
1 Handshake(HNS) į SEK
kr0.07099334
1 Handshake(HNS) į BGN
лв0.01269367
1 Handshake(HNS) į HUF
Ft2.55408802
1 Handshake(HNS) į CZK
0.15855686
1 Handshake(HNS) į KWD
د.ك0.002318305
1 Handshake(HNS) į ILS
0.02523532
1 Handshake(HNS) į AOA
Kz6.95423091
1 Handshake(HNS) į BHD
.د.ب0.002865577
1 Handshake(HNS) į BMD
$0.007601
1 Handshake(HNS) į DKK
kr0.04849438
1 Handshake(HNS) į HNL
L0.19922221
1 Handshake(HNS) į MUR
0.3458455
1 Handshake(HNS) į NAD
$0.13362558
1 Handshake(HNS) į NOK
kr0.07547793
1 Handshake(HNS) į NZD
$0.01276968
1 Handshake(HNS) į PAB
B/.0.007601
1 Handshake(HNS) į PGK
K0.03222824
1 Handshake(HNS) į QAR
ر.ق0.02766764
1 Handshake(HNS) į RSD
дин.0.76131616

Handshake išteklius

Išsamesnei Handshake analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Handshake svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Handshake

Kiek Handshake(HNS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HNS kaina USD valiuta yra 0.007601USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HNS į USD kaina?
Dabartinė HNS kaina USD valiuta yra $ 0.007601. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Handshake rinkos kapitalizacija?
HNS rinkos kapitalizacija yra $ 5.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HNS apyvartoje?
HNS apyvartoje yra 676.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HNS kaina?
HNS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.85278518USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HNS kaina?
HNS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005236327072680755USD.
Kokia yra HNS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HNS yra $ 1.34KUSD.
Ar HNS kaina šiais metais kils?
HNS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HNS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:07:54(UTC+8)

Handshake (HNS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HNS-į-USD skaičiuoklė

Suma

HNS
HNS
USD
USD

1 HNS = 0.007601 USD

Prekiauti HNS

HNSUSDT
$0.007601
$0.007601$0.007601
+1.84%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis