Hamster Kombat (HMSTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007386. Per pastarąsias 24 valandas HMSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007272 iki aukščiausios $ 0.0007538 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMSTR kaina yra $ 0.010042899226314997, o žemiausia – $ 0.000637760840967271.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMSTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hamster Kombat (HMSTR) rinkos informacija
No.599
$ 47.55M
$ 668.16K
$ 73.86M
64.38B
100,000,000,000
100,000,000,000
64.37%
TONCOIN
Dabartinė Hamster Kombat rinkos kapitalizacija yra $ 47.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 668.16K. HMSTR apyvartoje yra 64.38B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.86M
Hamster Kombat (HMSTR) kainos istorija USD
Stebėkite Hamster Kombat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000006031
-0.80%
30 dienų
$ -0.0000058
-0.78%
60 dienų
$ -0.0000088
-1.18%
90 dienų
$ -0.0001934
-20.76%
Hamster Kombat kainos pokytis šiandien
Šiandien HMSTR užfiksuotas $ -0.000006031 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hamster Kombat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000058 (-0.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hamster Kombat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HMSTR rodiklis pasikeitė $ -0.0000088 (-1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hamster Kombat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001934 (-20.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hamster Kombat (HMSTR) pokyčius?
Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
Hamster Kombat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hamster Kombat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HMSTRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hamster Kombat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hamster Kombat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hamster Kombat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hamster Kombat (HMSTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hamster Kombat (HMSTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hamster Kombat prognozes.
Supratimas apie Hamster Kombat (HMSTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMSTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hamster Kombat (HMSTR)
Ieškote, kaip nusipirkti Hamster Kombat? Viskas paprasta ir patogu! Hamster Kombat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
