Hamster Kombat

Hamster Kombat kaina(HMSTR)

$0.0007385
-0.81%1D
Hamster Kombat (HMSTR) kainos grafikas realiu laiku
Hamster Kombat (HMSTR) kainos informacija (USD)

$ 0.0007272
$ 0.0007538
$ 0.0007272
$ 0.0007538
$ 0.010042899226314997
$ 0.000637760840967271
-0.28%

-0.80%

+8.02%

+8.02%

Hamster Kombat (HMSTR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007386. Per pastarąsias 24 valandas HMSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007272 iki aukščiausios $ 0.0007538 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMSTR kaina yra $ 0.010042899226314997, o žemiausia – $ 0.000637760840967271.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMSTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hamster Kombat (HMSTR) rinkos informacija

$ 47.55M
$ 668.16K
$ 73.86M
64.38B
100,000,000,000
100,000,000,000
64.37%

Dabartinė Hamster Kombat rinkos kapitalizacija yra $ 47.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 668.16K. HMSTR apyvartoje yra 64.38B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.86M

Hamster Kombat (HMSTR) kainos istorija USD

Stebėkite Hamster Kombat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000006031-0.80%
30 dienų$ -0.0000058-0.78%
60 dienų$ -0.0000088-1.18%
90 dienų$ -0.0001934-20.76%
Hamster Kombat kainos pokytis šiandien

Šiandien HMSTR užfiksuotas $ -0.000006031 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hamster Kombat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000058 (-0.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hamster Kombat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HMSTR rodiklis pasikeitė $ -0.0000088 (-1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hamster Kombat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001934 (-20.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hamster Kombat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Hamster Kombat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hamster Kombat (HMSTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hamster Kombat (HMSTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hamster Kombat prognozes.

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomika

Supratimas apie Hamster Kombat (HMSTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMSTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hamster Kombat (HMSTR)

Ieškote, kaip nusipirkti Hamster Kombat? Viskas paprasta ir patogu! Hamster Kombat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hamster Kombat

Kiek Hamster Kombat(HMSTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HMSTR kaina USD valiuta yra 0.0007386USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HMSTR į USD kaina?
Dabartinė HMSTR kaina USD valiuta yra $ 0.0007386. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hamster Kombat rinkos kapitalizacija?
HMSTR rinkos kapitalizacija yra $ 47.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HMSTR apyvartoje?
HMSTR apyvartoje yra 64.38BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HMSTR kaina?
HMSTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.010042899226314997USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HMSTR kaina?
HMSTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000637760840967271USD.
Kokia yra HMSTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HMSTR yra $ 668.16KUSD.
Ar HMSTR kaina šiais metais kils?
HMSTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HMSTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:07:47(UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

