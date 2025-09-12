Hamster Kombat (HMSTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hamster Kombat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HMSTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hamster Kombat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hamster Kombat kainos prognozė
$0.0007506
$0.0007506$0.0007506
+1.73%
USD
Faktinis
Prognozė
Hamster Kombat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hamster Kombat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000750 prekybos kainą 2025 m.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hamster Kombat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000788 prekybos kainą 2026 m.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HMSTR ateities kaina yra $ 0.000827 su 10.25% augimo norma.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HMSTR ateities kaina yra $ 0.000868 su 15.76% augimo norma.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HMSTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000912, o augimo norma – 21.55%.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HMSTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000957, o augimo norma – 27.63%.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hamster Kombat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001560 prekybos kainą.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hamster Kombat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002541 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000750
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000788
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000827
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000868
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000912
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000957
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001056
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001108
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001164
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001222
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001283
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001347
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001415
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001486
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001560
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hamster Kombat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000750
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000750
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000751
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000753
    0.41%
Hamster Kombat (HMSTR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HMSTR kaina yra $0.000750. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HMSTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000750. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HMSTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000751. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hamster Kombat (HMSTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HMSTR kaina yra $0.000753. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hamster Kombat kainų statistika

$ 0.0007506
$ 0.0007506$ 0.0007506

+1.73%

$ 48.36M
$ 48.36M$ 48.36M

64.38B
64.38B 64.38B

$ 593.64K
$ 593.64K$ 593.64K

--

Naujausia HMSTR kaina yra $ 0.0007506. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 593.64K.
Be to, HMSTR turi 64.38B apyvartą ir $ 48.36M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hamster Kombat (HMSTR)

Bandote įsigyti HMSTR? Dabar galite HMSTR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hamster Kombat ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HMSTR dabar

Hamster Kombat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hamster Kombat, dabartinė Hamster Kombat kaina yra 0.000751USD. Apyvartinė Hamster Kombat (HMSTR) pasiūla yra 0.00 HMSTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $48.36M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000002
    $ 0.000765
    $ 0.000731
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000069
    $ 0.000765
    $ 0.000668
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.000051
    $ 0.000828
    $ 0.000632
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hamster Kombat kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hamster Kombat buvo prekiaujama aukščiausia $0.000765 ir žemiausia $0.000668. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo HMSTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hamster Kombat įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000051 vertę. Tai rodo, kad HMSTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hamster Kombat kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HMSTR kainų istoriją

Kaip veikia Hamster Kombat (HMSTR) kainų prognozės modulis?

Hamster Kombat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HMSTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hamster Kombat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HMSTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hamster Kombat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HMSTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HMSTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hamster Kombat potencialą.

Kodėl HMSTR kainų prognozė yra svarbi?

HMSTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HMSTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, HMSTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HMSTR kainų prognozė?
Remiantis Hamster Kombat (HMSTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HMSTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HMSTR 2026 m.?
1 vieneto Hamster Kombat (HMSTR) kaina šiandien yra $0.00075. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HMSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HMSTR kaina 2027 m.?
Hamster Kombat (HMSTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HMSTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HMSTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hamster Kombat (HMSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HMSTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hamster Kombat (HMSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HMSTR 2030 m.?
1 vieneto Hamster Kombat (HMSTR) kaina šiandien yra $0.00075. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HMSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HMSTR kainų prognozė 2040 metams?
Hamster Kombat (HMSTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HMSTR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.