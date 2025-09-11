Daugiau apie HINT

Hive Intelligence logotipas

Hive Intelligence kaina(HINT)

1 HINT į USD – tiesioginė kaina:

$0.004941
-3.36%1D
USD
Hive Intelligence (HINT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:15:15(UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004851
24 val. žemiausia
$ 0.005167
24 val. aukščiausia

$ 0.004851
$ 0.005167
$ 0.0418835281570032
$ 0.00207862882740898
-0.17%

-3.36%

-12.66%

-12.66%

Hive Intelligence (HINT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004941. Per pastarąsias 24 valandas HINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004851 iki aukščiausios $ 0.005167 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HINT kaina yra $ 0.0418835281570032, o žemiausia – $ 0.00207862882740898.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HINT per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hive Intelligence (HINT) rinkos informacija

No.1810

$ 2.27M
$ 134.17K
$ 4.94M
460.38M
999,999,996.6606125
BASE

Dabartinė Hive Intelligence rinkos kapitalizacija yra $ 2.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.17K. HINT apyvartoje yra 460.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999996.6606125. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.94M

Hive Intelligence (HINT) kainos istorija USD

Stebėkite Hive Intelligence kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00017179-3.36%
30 dienų$ -0.002525-33.82%
60 dienų$ -0.002823-36.37%
90 dienų$ -0.000465-8.61%
Hive Intelligence kainos pokytis šiandien

Šiandien HINT užfiksuotas $ -0.00017179 (-3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hive Intelligence 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002525 (-33.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hive Intelligence 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HINT rodiklis pasikeitė $ -0.002823 (-36.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hive Intelligence 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000465 (-8.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hive Intelligence (HINT) pokyčius?

Peržiūrėkite Hive Intelligence kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hive Intelligence investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HINTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hive Intelligence mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hive Intelligence, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hive Intelligence kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hive Intelligence (HINT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hive Intelligence (HINT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hive Intelligence prognozes.

Peržiūrėkite Hive Intelligence kainos prognozę dabar!

Hive Intelligence (HINT) Tokenomika

Supratimas apie Hive Intelligence (HINT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HINTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hive Intelligence (HINT)

Ieškote, kaip nusipirkti Hive Intelligence? Viskas paprasta ir patogu! Hive Intelligence lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HINT į vietos valiutas

1 Hive Intelligence(HINT) į VND
130.022415
1 Hive Intelligence(HINT) į AUD
A$0.00746091
1 Hive Intelligence(HINT) į GBP
0.00360693
1 Hive Intelligence(HINT) į EUR
0.00419985
1 Hive Intelligence(HINT) į USD
$0.004941
1 Hive Intelligence(HINT) į MYR
RM0.02085102
1 Hive Intelligence(HINT) į TRY
0.20396448
1 Hive Intelligence(HINT) į JPY
¥0.726327
1 Hive Intelligence(HINT) į ARS
ARS$7.0384545
1 Hive Intelligence(HINT) į RUB
0.4175145
1 Hive Intelligence(HINT) į INR
0.43594443
1 Hive Intelligence(HINT) į IDR
Rp80.99998704
1 Hive Intelligence(HINT) į KRW
6.87204162
1 Hive Intelligence(HINT) į PHP
0.28287225
1 Hive Intelligence(HINT) į EGP
￡E.0.23781033
1 Hive Intelligence(HINT) į BRL
R$0.0266814
1 Hive Intelligence(HINT) į CAD
C$0.00681858
1 Hive Intelligence(HINT) į BDT
0.6018138
1 Hive Intelligence(HINT) į NGN
7.45246089
1 Hive Intelligence(HINT) į COP
$19.37642796
1 Hive Intelligence(HINT) į ZAR
R.0.08651691
1 Hive Intelligence(HINT) į UAH
0.20396448
1 Hive Intelligence(HINT) į VES
Bs0.770796
1 Hive Intelligence(HINT) į CLP
$4.748301
1 Hive Intelligence(HINT) į PKR
Rs1.40329341
1 Hive Intelligence(HINT) į KZT
2.66359428
1 Hive Intelligence(HINT) į THB
฿0.15722262
1 Hive Intelligence(HINT) į TWD
NT$0.14990994
1 Hive Intelligence(HINT) į AED
د.إ0.01813347
1 Hive Intelligence(HINT) į CHF
Fr0.00390339
1 Hive Intelligence(HINT) į HKD
HK$0.03844098
1 Hive Intelligence(HINT) į AMD
֏1.88800551
1 Hive Intelligence(HINT) į MAD
.د.م0.04461723
1 Hive Intelligence(HINT) į MXN
$0.0919026
1 Hive Intelligence(HINT) į SAR
ريال0.01852875
1 Hive Intelligence(HINT) į PLN
0.01798524
1 Hive Intelligence(HINT) į RON
лв0.02144394
1 Hive Intelligence(HINT) į SEK
kr0.04624776
1 Hive Intelligence(HINT) į BGN
лв0.00825147
1 Hive Intelligence(HINT) į HUF
Ft1.66195476
1 Hive Intelligence(HINT) į CZK
0.10311867
1 Hive Intelligence(HINT) į KWD
د.ك0.001507005
1 Hive Intelligence(HINT) į ILS
0.01645353
1 Hive Intelligence(HINT) į AOA
Kz4.50406737
1 Hive Intelligence(HINT) į BHD
.د.ب0.001862757
1 Hive Intelligence(HINT) į BMD
$0.004941
1 Hive Intelligence(HINT) į DKK
kr0.03152358
1 Hive Intelligence(HINT) į HNL
L0.12950361
1 Hive Intelligence(HINT) į MUR
0.22511196
1 Hive Intelligence(HINT) į NAD
$0.08686278
1 Hive Intelligence(HINT) į NOK
kr0.04911354
1 Hive Intelligence(HINT) į NZD
$0.00830088
1 Hive Intelligence(HINT) į PAB
B/.0.004941
1 Hive Intelligence(HINT) į PGK
K0.02094984
1 Hive Intelligence(HINT) į QAR
ر.ق0.01798524
1 Hive Intelligence(HINT) į RSD
дин.0.49513761

Hive Intelligence išteklius

Išsamesnei Hive Intelligence analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hive Intelligence svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hive Intelligence

Kiek Hive Intelligence(HINT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HINT kaina USD valiuta yra 0.004941USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HINT į USD kaina?
Dabartinė HINT kaina USD valiuta yra $ 0.004941. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hive Intelligence rinkos kapitalizacija?
HINT rinkos kapitalizacija yra $ 2.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HINT apyvartoje?
HINT apyvartoje yra 460.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HINT kaina?
HINT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0418835281570032USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HINT kaina?
HINT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00207862882740898USD.
Kokia yra HINT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HINT yra $ 134.17KUSD.
Ar HINT kaina šiais metais kils?
HINT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HINT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hive Intelligence (HINT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HINT-į-USD skaičiuoklė

Suma

HINT
HINT
USD
USD

1 HINT = 0.004941 USD

Prekiauti HINT

HINTUSDT
$0.004941
-3.34%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

