Hive Intelligence (HINT) realiojo laiko kaina yra $ 0.004941. Per pastarąsias 24 valandas HINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004851 iki aukščiausios $ 0.005167 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HINT kaina yra $ 0.0418835281570032, o žemiausia – $ 0.00207862882740898.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HINT per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Hive Intelligence (HINT) rinkos informacija
No.1810
$ 2.27M
$ 134.17K
$ 4.94M
460.38M
999,999,996.6606125
BASE
Dabartinė Hive Intelligence rinkos kapitalizacija yra $ 2.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 134.17K. HINT apyvartoje yra 460.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999996.6606125. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.94M
Hive Intelligence (HINT) kainos istorija USD
Stebėkite Hive Intelligence kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00017179
-3.36%
30 dienų
$ -0.002525
-33.82%
60 dienų
$ -0.002823
-36.37%
90 dienų
$ -0.000465
-8.61%
Hive Intelligence kainos pokytis šiandien
Šiandien HINT užfiksuotas $ -0.00017179 (-3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Hive Intelligence 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002525 (-33.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Hive Intelligence 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HINT rodiklis pasikeitė $ -0.002823 (-36.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Hive Intelligence 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000465 (-8.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hive Intelligence (HINT) pokyčius?
Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.
Hive Intelligence galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hive Intelligence investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HINTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hive Intelligence mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hive Intelligence, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Hive Intelligence kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Hive Intelligence (HINT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hive Intelligence (HINT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hive Intelligence prognozes.
Supratimas apie Hive Intelligence (HINT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HINTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Hive Intelligence (HINT)
Ieškote, kaip nusipirkti Hive Intelligence? Viskas paprasta ir patogu! Hive Intelligence lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
