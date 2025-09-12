Hive Intelligence (HINT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hive Intelligence kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HINT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hive Intelligence kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hive Intelligence kainos prognozė
$0.005035
+2.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Hive Intelligence Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hive Intelligence galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005035 prekybos kainą 2025 m.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hive Intelligence galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005286 prekybos kainą 2026 m.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HINT ateities kaina yra $ 0.005551 su 10.25% augimo norma.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HINT ateities kaina yra $ 0.005828 su 15.76% augimo norma.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HINT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006120, o augimo norma – 21.55%.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HINT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006426, o augimo norma – 27.63%.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hive Intelligence kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010467 prekybos kainą.

Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hive Intelligence kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017050 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005035
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005286
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005551
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005828
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006120
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006426
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006747
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007084
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007438
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007810
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008201
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008611
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009042
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009494
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009968
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010467
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hive Intelligence kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005035
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005035
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005039
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005055
    0.41%
Hive Intelligence (HINT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HINT kaina yra $0.005035. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hive Intelligence (HINT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HINT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005035. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hive Intelligence (HINT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HINT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005039. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hive Intelligence (HINT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HINT kaina yra $0.005055. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hive Intelligence kainų statistika

$ 0.005035
+2.19%

$ 2.32M
460.38M
$ 125.03K
--

Naujausia HINT kaina yra $ 0.005035. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 125.03K.
Be to, HINT turi 460.38M apyvartą ir $ 2.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hive Intelligence (HINT)

Bandote įsigyti HINT? Dabar galite HINT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hive Intelligence ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HINT dabar

Hive Intelligence istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hive Intelligence, dabartinė Hive Intelligence kaina yra 0.005035USD. Apyvartinė Hive Intelligence (HINT) pasiūla yra 0.00 HINT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.32M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000200
    $ 0.005119
    $ 0.004829
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.000591
    $ 0.005658
    $ 0.004829
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.002394
    $ 0.007736
    $ 0.004829
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hive Intelligence kaina pasikeitė $0.000200, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hive Intelligence buvo prekiaujama aukščiausia $0.005658 ir žemiausia $0.004829. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo HINT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hive Intelligence įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002394 vertę. Tai rodo, kad HINT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hive Intelligence kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HINT kainų istoriją

Kaip veikia Hive Intelligence (HINT) kainų prognozės modulis?

Hive Intelligence Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HINT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hive Intelligence ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HINT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hive Intelligence kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HINT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HINT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hive Intelligence potencialą.

Kodėl HINT kainų prognozė yra svarbi?

HINT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HINT dabar?
Pagal jūsų prognozes, HINT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HINT kainų prognozė?
Remiantis Hive Intelligence (HINT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HINT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HINT 2026 m.?
1 vieneto Hive Intelligence (HINT) kaina šiandien yra $0.005035. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HINT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HINT kaina 2027 m.?
Hive Intelligence (HINT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HINT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HINT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hive Intelligence (HINT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HINT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hive Intelligence (HINT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HINT 2030 m.?
1 vieneto Hive Intelligence (HINT) kaina šiandien yra $0.005035. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HINT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HINT kainų prognozė 2040 metams?
Hive Intelligence (HINT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HINT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.