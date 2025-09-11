Daugiau apie HIGH

Highstreet logotipas

Highstreet kaina(HIGH)

1 HIGH į USD – tiesioginė kaina:

$0.5742
$0.5742$0.5742
+4.17%1D
USD
Highstreet (HIGH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:55(UTC+8)

Highstreet (HIGH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5275
$ 0.5275$ 0.5275
24 val. žemiausia
$ 0.5763
$ 0.5763$ 0.5763
24 val. aukščiausia

$ 0.5275
$ 0.5275$ 0.5275

$ 0.5763
$ 0.5763$ 0.5763

$ 40.2582090224571
$ 40.2582090224571$ 40.2582090224571

$ 0.3412480229055489
$ 0.3412480229055489$ 0.3412480229055489

+5.43%

+4.17%

+15.55%

+15.55%

Highstreet (HIGH) realiojo laiko kaina yra $ 0.5742. Per pastarąsias 24 valandas HIGH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5275 iki aukščiausios $ 0.5763 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIGH kaina yra $ 40.2582090224571, o žemiausia – $ 0.3412480229055489.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIGH per pastarąją valandą pasikeitė +5.43%, per 24 valandas – +4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Highstreet (HIGH) rinkos informacija

No.640

$ 43.48M
$ 43.48M$ 43.48M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 57.42M
$ 57.42M$ 57.42M

75.72M
75.72M 75.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

75.72%

BSC

Dabartinė Highstreet rinkos kapitalizacija yra $ 43.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10M. HIGH apyvartoje yra 75.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.42M

Highstreet (HIGH) kainos istorija USD

Stebėkite Highstreet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.022986+4.17%
30 dienų$ -0.0021-0.37%
60 dienų$ -0.0254-4.24%
90 dienų$ +0.0573+11.08%
Highstreet kainos pokytis šiandien

Šiandien HIGH užfiksuotas $ +0.022986 (+4.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Highstreet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0021 (-0.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Highstreet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIGH rodiklis pasikeitė $ -0.0254 (-4.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Highstreet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0573 (+11.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Highstreet (HIGH) pokyčius?

Peržiūrėkite Highstreet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Highstreet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HIGHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Highstreet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Highstreet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Highstreet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Highstreet (HIGH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Highstreet (HIGH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Highstreet prognozes.

Peržiūrėkite Highstreet kainos prognozę dabar!

Highstreet (HIGH) Tokenomika

Supratimas apie Highstreet (HIGH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIGHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Highstreet (HIGH)

Ieškote, kaip nusipirkti Highstreet? Viskas paprasta ir patogu! Highstreet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HIGH į vietos valiutas

1 Highstreet(HIGH) į VND
15,110.073
1 Highstreet(HIGH) į AUD
A$0.867042
1 Highstreet(HIGH) į GBP
0.419166
1 Highstreet(HIGH) į EUR
0.48807
1 Highstreet(HIGH) į USD
$0.5742
1 Highstreet(HIGH) į MYR
RM2.423124
1 Highstreet(HIGH) į TRY
23.708718
1 Highstreet(HIGH) į JPY
¥84.4074
1 Highstreet(HIGH) į ARS
ARS$817.9479
1 Highstreet(HIGH) į RUB
49.059648
1 Highstreet(HIGH) į INR
50.684634
1 Highstreet(HIGH) į IDR
Rp9,413.113248
1 Highstreet(HIGH) į KRW
799.71705
1 Highstreet(HIGH) į PHP
32.867208
1 Highstreet(HIGH) į EGP
￡E.27.670698
1 Highstreet(HIGH) į BRL
R$3.10068
1 Highstreet(HIGH) į CAD
C$0.792396
1 Highstreet(HIGH) į BDT
69.93756
1 Highstreet(HIGH) į NGN
866.060118
1 Highstreet(HIGH) į COP
$2,251.759752
1 Highstreet(HIGH) į ZAR
R.10.059984
1 Highstreet(HIGH) į UAH
23.702976
1 Highstreet(HIGH) į VES
Bs89.5752
1 Highstreet(HIGH) į CLP
$551.8062
1 Highstreet(HIGH) į PKR
Rs163.078542
1 Highstreet(HIGH) į KZT
309.539736
1 Highstreet(HIGH) į THB
฿18.271044
1 Highstreet(HIGH) į TWD
NT$17.409744
1 Highstreet(HIGH) į AED
د.إ2.107314
1 Highstreet(HIGH) į CHF
Fr0.453618
1 Highstreet(HIGH) į HKD
HK$4.467276
1 Highstreet(HIGH) į AMD
֏219.407562
1 Highstreet(HIGH) į MAD
.د.م5.185026
1 Highstreet(HIGH) į MXN
$10.691604
1 Highstreet(HIGH) į SAR
ريال2.15325
1 Highstreet(HIGH) į PLN
2.090088
1 Highstreet(HIGH) į RON
лв2.486286
1 Highstreet(HIGH) į SEK
kr5.374512
1 Highstreet(HIGH) į BGN
лв0.958914
1 Highstreet(HIGH) į HUF
Ft193.201074
1 Highstreet(HIGH) į CZK
11.989296
1 Highstreet(HIGH) į KWD
د.ك0.175131
1 Highstreet(HIGH) į ILS
1.906344
1 Highstreet(HIGH) į AOA
Kz523.423494
1 Highstreet(HIGH) į BHD
.د.ب0.2164734
1 Highstreet(HIGH) į BMD
$0.5742
1 Highstreet(HIGH) į DKK
kr3.663396
1 Highstreet(HIGH) į HNL
L15.049782
1 Highstreet(HIGH) į MUR
26.160552
1 Highstreet(HIGH) į NAD
$10.094436
1 Highstreet(HIGH) į NOK
kr5.701806
1 Highstreet(HIGH) į NZD
$0.964656
1 Highstreet(HIGH) į PAB
B/.0.5742
1 Highstreet(HIGH) į PGK
K2.434608
1 Highstreet(HIGH) į QAR
ر.ق2.090088
1 Highstreet(HIGH) į RSD
дин.57.529098

Highstreet išteklius

Išsamesnei Highstreet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Highstreet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Highstreet

Kiek Highstreet(HIGH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HIGH kaina USD valiuta yra 0.5742USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HIGH į USD kaina?
Dabartinė HIGH kaina USD valiuta yra $ 0.5742. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Highstreet rinkos kapitalizacija?
HIGH rinkos kapitalizacija yra $ 43.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HIGH apyvartoje?
HIGH apyvartoje yra 75.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HIGH kaina?
HIGH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 40.2582090224571USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HIGH kaina?
HIGH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3412480229055489USD.
Kokia yra HIGH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HIGH yra $ 1.10MUSD.
Ar HIGH kaina šiais metais kils?
HIGH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HIGH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:55(UTC+8)

Highstreet (HIGH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

