Highstreet (HIGH) realiojo laiko kaina yra $ 0.5742. Per pastarąsias 24 valandas HIGH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5275 iki aukščiausios $ 0.5763 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIGH kaina yra $ 40.2582090224571, o žemiausia – $ 0.3412480229055489.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIGH per pastarąją valandą pasikeitė +5.43%, per 24 valandas – +4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Highstreet (HIGH) rinkos informacija
Dabartinė Highstreet rinkos kapitalizacija yra $ 43.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10M. HIGH apyvartoje yra 75.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.42M
Highstreet (HIGH) kainos istorija USD
Stebėkite Highstreet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.022986
+4.17%
30 dienų
$ -0.0021
-0.37%
60 dienų
$ -0.0254
-4.24%
90 dienų
$ +0.0573
+11.08%
Highstreet kainos pokytis šiandien
Šiandien HIGH užfiksuotas $ +0.022986 (+4.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Highstreet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0021 (-0.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Highstreet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIGH rodiklis pasikeitė $ -0.0254 (-4.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Highstreet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0573 (+11.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Highstreet (HIGH) pokyčius?
Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Highstreet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Highstreet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HIGHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Highstreet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Highstreet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Highstreet kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Highstreet (HIGH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Highstreet (HIGH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Highstreet prognozes.
Supratimas apie Highstreet (HIGH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIGHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Highstreet (HIGH)
Ieškote, kaip nusipirkti Highstreet? Viskas paprasta ir patogu! Highstreet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.