Hifi Finance logotipas

Hifi Finance kaina(HIFI)

1 HIFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.08627
$0.08627$0.08627
+14.08%1D
USD
Hifi Finance (HIFI) kainos grafikas realiu laiku
Hifi Finance (HIFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06024
$ 0.06024$ 0.06024
24 val. žemiausia
$ 0.12093
$ 0.12093$ 0.12093
24 val. aukščiausia

$ 0.06024
$ 0.06024$ 0.06024

$ 0.12093
$ 0.12093$ 0.12093

$ 2.6057193937436143
$ 2.6057193937436143$ 2.6057193937436143

$ 0.051917170291608486
$ 0.051917170291608486$ 0.051917170291608486

+9.35%

+14.08%

+36.90%

+36.90%

Hifi Finance (HIFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.08628. Per pastarąsias 24 valandas HIFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06024 iki aukščiausios $ 0.12093 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIFI kaina yra $ 2.6057193937436143, o žemiausia – $ 0.051917170291608486.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIFI per pastarąją valandą pasikeitė +9.35%, per 24 valandas – +14.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.90%.

Hifi Finance (HIFI) rinkos informacija

No.1129

$ 12.24M
$ 12.24M$ 12.24M

$ 934.40K
$ 934.40K$ 934.40K

$ 14.40M
$ 14.40M$ 14.40M

141.89M
141.89M 141.89M

166,885,901.04087994
166,885,901.04087994 166,885,901.04087994

ETH

Dabartinė Hifi Finance rinkos kapitalizacija yra $ 12.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 934.40K. HIFI apyvartoje yra 141.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 166885901.04087994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.40M

Hifi Finance (HIFI) kainos istorija USD

Stebėkite Hifi Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0106476+14.08%
30 dienų$ +0.00353+4.26%
60 dienų$ +0.00505+6.21%
90 dienų$ +0.01978+29.74%
Hifi Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien HIFI užfiksuotas $ +0.0106476 (+14.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hifi Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00353 (+4.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hifi Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HIFI rodiklis pasikeitė $ +0.00505 (+6.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hifi Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01978 (+29.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hifi Finance (HIFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Hifi Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hifi Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HIFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hifi Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hifi Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hifi Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hifi Finance (HIFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hifi Finance (HIFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hifi Finance prognozes.

Peržiūrėkite Hifi Finance kainos prognozę dabar!

Hifi Finance (HIFI) Tokenomika

Supratimas apie Hifi Finance (HIFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hifi Finance (HIFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Hifi Finance? Viskas paprasta ir patogu! Hifi Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HIFI į vietos valiutas

1 Hifi Finance(HIFI) į VND
2,270.4582
1 Hifi Finance(HIFI) į AUD
A$0.1302828
1 Hifi Finance(HIFI) į GBP
0.0629844
1 Hifi Finance(HIFI) į EUR
0.073338
1 Hifi Finance(HIFI) į USD
$0.08628
1 Hifi Finance(HIFI) į MYR
RM0.3641016
1 Hifi Finance(HIFI) į TRY
3.5616384
1 Hifi Finance(HIFI) į JPY
¥12.68316
1 Hifi Finance(HIFI) į ARS
ARS$122.90586
1 Hifi Finance(HIFI) į RUB
7.29066
1 Hifi Finance(HIFI) į INR
7.6047192
1 Hifi Finance(HIFI) į IDR
Rp1,414.4260032
1 Hifi Finance(HIFI) į KRW
119.8325664
1 Hifi Finance(HIFI) į PHP
4.935216
1 Hifi Finance(HIFI) į EGP
￡E.4.150068
1 Hifi Finance(HIFI) į BRL
R$0.465912
1 Hifi Finance(HIFI) į CAD
C$0.1190664
1 Hifi Finance(HIFI) į BDT
10.508904
1 Hifi Finance(HIFI) į NGN
130.1352612
1 Hifi Finance(HIFI) į COP
$338.3521968
1 Hifi Finance(HIFI) į ZAR
R.1.5090372
1 Hifi Finance(HIFI) į UAH
3.5616384
1 Hifi Finance(HIFI) į VES
Bs13.45968
1 Hifi Finance(HIFI) į CLP
$82.91508
1 Hifi Finance(HIFI) į PKR
Rs24.5043828
1 Hifi Finance(HIFI) į KZT
46.5118224
1 Hifi Finance(HIFI) į THB
฿2.7428412
1 Hifi Finance(HIFI) į TWD
NT$2.6151468
1 Hifi Finance(HIFI) į AED
د.إ0.3166476
1 Hifi Finance(HIFI) į CHF
Fr0.0681612
1 Hifi Finance(HIFI) į HKD
HK$0.6712584
1 Hifi Finance(HIFI) į AMD
֏32.9684508
1 Hifi Finance(HIFI) į MAD
.د.م0.7791084
1 Hifi Finance(HIFI) į MXN
$1.604808
1 Hifi Finance(HIFI) į SAR
ريال0.32355
1 Hifi Finance(HIFI) į PLN
0.3140592
1 Hifi Finance(HIFI) į RON
лв0.3735924
1 Hifi Finance(HIFI) į SEK
kr0.8058552
1 Hifi Finance(HIFI) į BGN
лв0.1440876
1 Hifi Finance(HIFI) į HUF
Ft28.9918056
1 Hifi Finance(HIFI) į CZK
1.7998008
1 Hifi Finance(HIFI) į KWD
د.ك0.0263154
1 Hifi Finance(HIFI) į ILS
0.2864496
1 Hifi Finance(HIFI) į AOA
Kz78.9384348
1 Hifi Finance(HIFI) į BHD
.د.ب0.03252756
1 Hifi Finance(HIFI) į BMD
$0.08628
1 Hifi Finance(HIFI) į DKK
kr0.5504664
1 Hifi Finance(HIFI) į HNL
L2.2613988
1 Hifi Finance(HIFI) į MUR
3.92574
1 Hifi Finance(HIFI) į NAD
$1.5168024
1 Hifi Finance(HIFI) į NOK
kr0.8567604
1 Hifi Finance(HIFI) į NZD
$0.1449504
1 Hifi Finance(HIFI) į PAB
B/.0.08628
1 Hifi Finance(HIFI) į PGK
K0.3658272
1 Hifi Finance(HIFI) į QAR
ر.ق0.3140592
1 Hifi Finance(HIFI) į RSD
дин.8.6418048

Hifi Finance išteklius

Išsamesnei Hifi Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hifi Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hifi Finance

Kiek Hifi Finance(HIFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HIFI kaina USD valiuta yra 0.08628USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HIFI į USD kaina?
Dabartinė HIFI kaina USD valiuta yra $ 0.08628. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hifi Finance rinkos kapitalizacija?
HIFI rinkos kapitalizacija yra $ 12.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HIFI apyvartoje?
HIFI apyvartoje yra 141.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HIFI kaina?
HIFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.6057193937436143USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HIFI kaina?
HIFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.051917170291608486USD.
Kokia yra HIFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HIFI yra $ 934.40KUSD.
Ar HIFI kaina šiais metais kils?
HIFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HIFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hifi Finance (HIFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

