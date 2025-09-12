Hifi Finance (HIFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hifi Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HIFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hifi Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hifi Finance kainos prognozė
$0.08857
+19.94%
USD
Faktinis
Prognozė
Hifi Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hifi Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08857 prekybos kainą 2025 m.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hifi Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.092998 prekybos kainą 2026 m.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HIFI ateities kaina yra $ 0.097648 su 10.25% augimo norma.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HIFI ateities kaina yra $ 0.102530 su 15.76% augimo norma.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HIFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.107657, o augimo norma – 21.55%.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HIFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.113040, o augimo norma – 27.63%.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hifi Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.184130 prekybos kainą.

Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hifi Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.299929 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08857
    0.00%
  • 2026
    $ 0.092998
    5.00%
  • 2027
    $ 0.097648
    10.25%
  • 2028
    $ 0.102530
    15.76%
  • 2029
    $ 0.107657
    21.55%
  • 2030
    $ 0.113040
    27.63%
  • 2031
    $ 0.118692
    34.01%
  • 2032
    $ 0.124626
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.130858
    47.75%
  • 2034
    $ 0.137401
    55.13%
  • 2035
    $ 0.144271
    62.89%
  • 2036
    $ 0.151484
    71.03%
  • 2037
    $ 0.159058
    79.59%
  • 2038
    $ 0.167011
    88.56%
  • 2039
    $ 0.175362
    97.99%
  • 2040
    $ 0.184130
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hifi Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.08857
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.088582
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.088654
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.088933
    0.41%
Hifi Finance (HIFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HIFI kaina yra $0.08857. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hifi Finance (HIFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HIFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.088582. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hifi Finance (HIFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HIFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.088654. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hifi Finance (HIFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HIFI kaina yra $0.088933. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hifi Finance kainų statistika

$ 0.08857
+19.94%

$ 12.59M
141.89M
$ 328.18K
--

Naujausia HIFI kaina yra $ 0.08857. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +19.94%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 328.18K.
Be to, HIFI turi 141.89M apyvartą ir $ 12.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hifi Finance (HIFI)

Bandote įsigyti HIFI? Dabar galite HIFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hifi Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HIFI dabar

Hifi Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hifi Finance, dabartinė Hifi Finance kaina yra 0.08873USD. Apyvartinė Hifi Finance (HIFI) pasiūla yra 0.00 HIFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12.59M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.21%
    $ 0.015179
    $ 0.0939
    $ 0.07172
  • 7 dienos
    0.36%
    $ 0.023379
    $ 0.12093
    $ 0.05119
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.004239
    $ 0.12093
    $ 0.05119
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hifi Finance kaina pasikeitė $0.015179, atspindinti 0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hifi Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.12093 ir žemiausia $0.05119. Kainos pokytis buvo 0.36%. Ši naujausia tendencija parodo HIFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hifi Finance įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004239 vertę. Tai rodo, kad HIFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hifi Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HIFI kainų istoriją

Kaip veikia Hifi Finance (HIFI) kainų prognozės modulis?

Hifi Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HIFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hifi Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HIFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hifi Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HIFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HIFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hifi Finance potencialą.

Kodėl HIFI kainų prognozė yra svarbi?

HIFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HIFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, HIFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HIFI kainų prognozė?
Remiantis Hifi Finance (HIFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HIFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HIFI 2026 m.?
1 vieneto Hifi Finance (HIFI) kaina šiandien yra $0.08857. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HIFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HIFI kaina 2027 m.?
Hifi Finance (HIFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HIFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HIFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hifi Finance (HIFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HIFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hifi Finance (HIFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HIFI 2030 m.?
1 vieneto Hifi Finance (HIFI) kaina šiandien yra $0.08857. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HIFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HIFI kainų prognozė 2040 metams?
Hifi Finance (HIFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HIFI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:09:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.