HyperGPT (HGPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.007875. Per pastarąsias 24 valandas HGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00707 iki aukščiausios $ 0.007939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HGPT kaina yra $ 0.10468220987756303, o žemiausia – $ 0.003368045600990264.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HGPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +7.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HyperGPT (HGPT) rinkos informacija
No.1361
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
$ 261.22K
$ 261.22K$ 261.22K
$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M
784.08M
784.08M 784.08M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
997,742,373
997,742,373 997,742,373
78.40%
BSC
Dabartinė HyperGPT rinkos kapitalizacija yra $ 6.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 261.22K. HGPT apyvartoje yra 784.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 997742373. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.88M
HyperGPT (HGPT) kainos istorija USD
Stebėkite HyperGPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00057445
+7.86%
30 dienų
$ +0.00039
+5.21%
60 dienų
$ +0.000079
+1.01%
90 dienų
$ -0.000159
-1.98%
HyperGPT kainos pokytis šiandien
Šiandien HGPT užfiksuotas $ +0.00057445 (+7.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HyperGPT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00039 (+5.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HyperGPT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HGPT rodiklis pasikeitė $ +0.000079 (+1.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HyperGPT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000159 (-1.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HyperGPT (HGPT) pokyčius?
HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.
HyperGPT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HyperGPT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti HGPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie HyperGPT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HyperGPT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HyperGPT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HyperGPT (HGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HyperGPT (HGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HyperGPT prognozes.
Supratimas apie HyperGPT (HGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HyperGPT (HGPT)
Ieškote, kaip nusipirkti HyperGPT? Viskas paprasta ir patogu! HyperGPT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.