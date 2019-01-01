HyperGPT (HGPT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHyperGPT (HGPT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

HyperGPT (HGPT) Informacija

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

Oficiali svetainė:
https://hypergpt.ai/
Baltoji knyga:
https://docs.hypergpt.ai/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x529c79f6918665ebe250f32eeeaa1d410a0798c6

HyperGPT (HGPT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius HyperGPT (HGPT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.19M
$ 7.19M
Bendra pasiūla:
$ 997.74M
$ 997.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 799.67M
$ 799.67M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.99M
$ 8.99M
Visų laikų rekordas:
$ 0.10777
$ 0.10777
Visų laikų minimumas:
$ 0.003368045600990264
$ 0.003368045600990264
Dabartinė kaina:
$ 0.008993
$ 0.008993

HyperGPT (HGPT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HyperGPT (HGPT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HGPT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HGPT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HGPT tokenomiką, galite peržiūrėti HGPT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti HGPT

Norite įtraukti HyperGPT (HGPT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius HGPT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

HyperGPT (HGPT) Kainų istorija

HGPT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

HGPT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HGPT? Mūsų HGPT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.