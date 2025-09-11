Daugiau apie HEU

HEU Kainos informacija

HEU Baltoji knyga

HEU Oficiali svetainė

HEU Tokenomika

HEU Kainų prognozė

HEU Istorija

HEU pirkimo vadovas

HEUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HEU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Heurist logotipas

Heurist kaina(HEU)

1 HEU į USD – tiesioginė kaina:

$0.02997
$0.02997$0.02997
-2.50%1D
USD
Heurist (HEU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:56(UTC+8)

Heurist (HEU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02951
$ 0.02951$ 0.02951
24 val. žemiausia
$ 0.03097
$ 0.03097$ 0.03097
24 val. aukščiausia

$ 0.02951
$ 0.02951$ 0.02951

$ 0.03097
$ 0.03097$ 0.03097

--
----

--
----

0.00%

-2.50%

-14.23%

-14.23%

Heurist (HEU) realiojo laiko kaina yra $ 0.02997. Per pastarąsias 24 valandas HEU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02951 iki aukščiausios $ 0.03097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEU kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Heurist (HEU) rinkos informacija

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

$ 2.20K
$ 2.20K$ 2.20K

$ 29.97M
$ 29.97M$ 29.97M

110.49M
110.49M 110.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Dabartinė Heurist rinkos kapitalizacija yra $ 3.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.20K. HEU apyvartoje yra 110.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.97M

Heurist (HEU) kainos istorija USD

Stebėkite Heurist kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007685-2.50%
30 dienų$ -0.06653-68.95%
60 dienų$ +0.00771+34.63%
90 dienų$ +0.00227+8.19%
Heurist kainos pokytis šiandien

Šiandien HEU užfiksuotas $ -0.0007685 (-2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Heurist 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06653 (-68.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Heurist 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEU rodiklis pasikeitė $ +0.00771 (+34.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Heurist 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00227 (+8.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Heurist (HEU) pokyčius?

Peržiūrėkite Heurist kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Heurist (HEU)

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Heurist galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Heurist investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HEUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Heurist mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Heurist, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Heurist kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Heurist (HEU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Heurist (HEU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Heurist prognozes.

Peržiūrėkite Heurist kainos prognozę dabar!

Heurist (HEU) Tokenomika

Supratimas apie Heurist (HEU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Heurist (HEU)

Ieškote, kaip nusipirkti Heurist? Viskas paprasta ir patogu! Heurist lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HEU į vietos valiutas

1 Heurist(HEU) į VND
788.66055
1 Heurist(HEU) į AUD
A$0.0452547
1 Heurist(HEU) į GBP
0.0218781
1 Heurist(HEU) į EUR
0.0254745
1 Heurist(HEU) į USD
$0.02997
1 Heurist(HEU) į MYR
RM0.1264734
1 Heurist(HEU) į TRY
1.2371616
1 Heurist(HEU) į JPY
¥4.40559
1 Heurist(HEU) į ARS
ARS$42.692265
1 Heurist(HEU) į RUB
2.532465
1 Heurist(HEU) į INR
2.6415558
1 Heurist(HEU) į IDR
Rp491.3113968
1 Heurist(HEU) į KRW
41.6247336
1 Heurist(HEU) į PHP
1.714284
1 Heurist(HEU) į EGP
￡E.1.441557
1 Heurist(HEU) į BRL
R$0.161838
1 Heurist(HEU) į CAD
C$0.0413586
1 Heurist(HEU) į BDT
3.650346
1 Heurist(HEU) į NGN
45.2034513
1 Heurist(HEU) į COP
$117.5291532
1 Heurist(HEU) į ZAR
R.0.5241753
1 Heurist(HEU) į UAH
1.2371616
1 Heurist(HEU) į VES
Bs4.67532
1 Heurist(HEU) į CLP
$28.80117
1 Heurist(HEU) į PKR
Rs8.5117797
1 Heurist(HEU) į KZT
16.1562276
1 Heurist(HEU) į THB
฿0.9527463
1 Heurist(HEU) į TWD
NT$0.9083907
1 Heurist(HEU) į AED
د.إ0.1099899
1 Heurist(HEU) į CHF
Fr0.0236763
1 Heurist(HEU) į HKD
HK$0.2331666
1 Heurist(HEU) į AMD
֏11.4518367
1 Heurist(HEU) į MAD
.د.م0.2706291
1 Heurist(HEU) į MXN
$0.557442
1 Heurist(HEU) į SAR
ريال0.1123875
1 Heurist(HEU) į PLN
0.1090908
1 Heurist(HEU) į RON
лв0.1297701
1 Heurist(HEU) į SEK
kr0.2799198
1 Heurist(HEU) į BGN
лв0.0500499
1 Heurist(HEU) į HUF
Ft10.0705194
1 Heurist(HEU) į CZK
0.6251742
1 Heurist(HEU) į KWD
د.ك0.00914085
1 Heurist(HEU) į ILS
0.0995004
1 Heurist(HEU) į AOA
Kz27.4198527
1 Heurist(HEU) į BHD
.د.ب0.01129869
1 Heurist(HEU) į BMD
$0.02997
1 Heurist(HEU) į DKK
kr0.1912086
1 Heurist(HEU) į HNL
L0.7855137
1 Heurist(HEU) į MUR
1.363635
1 Heurist(HEU) į NAD
$0.5268726
1 Heurist(HEU) į NOK
kr0.2976021
1 Heurist(HEU) į NZD
$0.0503496
1 Heurist(HEU) į PAB
B/.0.02997
1 Heurist(HEU) į PGK
K0.1270728
1 Heurist(HEU) į QAR
ر.ق0.1090908
1 Heurist(HEU) į RSD
дин.3.0017952

Heurist išteklius

Išsamesnei Heurist analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Heurist svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Heurist

Kiek Heurist(HEU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEU kaina USD valiuta yra 0.02997USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEU į USD kaina?
Dabartinė HEU kaina USD valiuta yra $ 0.02997. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Heurist rinkos kapitalizacija?
HEU rinkos kapitalizacija yra $ 3.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEU apyvartoje?
HEU apyvartoje yra 110.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEU kaina?
HEU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEU kaina?
HEU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra HEU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEU yra $ 2.20KUSD.
Ar HEU kaina šiais metais kils?
HEU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:56(UTC+8)

Heurist (HEU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HEU-į-USD skaičiuoklė

Suma

HEU
HEU
USD
USD

1 HEU = 0.02997 USD

Prekiauti HEU

HEUUSDT
$0.02997
$0.02997$0.02997
-2.50%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis