Heurist (HEU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHeurist (HEU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Heurist (HEU) Informacija

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Oficiali svetainė:
https://www.heurist.ai/
Baltoji knyga:
https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b

Heurist (HEU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Heurist (HEU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.82M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 110.49M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 25.48M
Visų laikų rekordas:
$ 0.46605
Visų laikų minimumas:
--
Dabartinė kaina:
$ 0.02548
Heurist (HEU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Heurist (HEU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HEU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HEU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HEU tokenomiką, galite peržiūrėti HEU tokeno kainą realiuoju laiku!

