Humans.ai (HEART) realiojo laiko kaina yra $ 0.005294. Per pastarąsias 24 valandas HEART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0052 iki aukščiausios $ 0.005323 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEART kaina yra $ 0.2225645689375892, o žemiausia – $ 0.003675394095500101.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEART per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Humans.ai rinkos kapitalizacija yra $ 41.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.18K. HEART apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 7800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.29M
Stebėkite Humans.ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|0.00%
|30 dienų
|$ -0.001575
|-22.93%
|60 dienų
|$ -0.001503
|-22.12%
|90 dienų
|$ -0.002124
|-28.64%
Šiandien HEART užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001575 (-22.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEART rodiklis pasikeitė $ -0.001503 (-22.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002124 (-28.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Humans.ai (HEART) pokyčius?
Peržiūrėkite Humans.ai kainų istorijos puslapį dabar.
Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.
Humans.ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Humans.ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti HEARTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Humans.ai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Humans.ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos Humans.ai (HEART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Humans.ai (HEART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Humans.ai prognozes.
Peržiūrėkite Humans.ai kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Humans.ai (HEART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Humans.ai? Viskas paprasta ir patogu! Humans.ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei Humans.ai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
