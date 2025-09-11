Daugiau apie HEART

Humans.ai kaina(HEART)

1 HEART į USD – tiesioginė kaina:

$0.005294
$0.005294$0.005294
0.00%1D
USD
Humans.ai (HEART) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:00(UTC+8)

Humans.ai (HEART) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0052
$ 0.0052$ 0.0052
24 val. žemiausia
$ 0.005323
$ 0.005323$ 0.005323
24 val. aukščiausia

$ 0.0052
$ 0.0052$ 0.0052

$ 0.005323
$ 0.005323$ 0.005323

$ 0.2225645689375892
$ 0.2225645689375892$ 0.2225645689375892

$ 0.003675394095500101
$ 0.003675394095500101$ 0.003675394095500101

+0.43%

0.00%

-7.61%

-7.61%

Humans.ai (HEART) realiojo laiko kaina yra $ 0.005294. Per pastarąsias 24 valandas HEART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0052 iki aukščiausios $ 0.005323 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEART kaina yra $ 0.2225645689375892, o žemiausia – $ 0.003675394095500101.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEART per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Humans.ai (HEART) rinkos informacija

No.645

$ 41.29M
$ 41.29M$ 41.29M

$ 96.18K
$ 96.18K$ 96.18K

$ 41.29M
$ 41.29M$ 41.29M

7.80B
7.80B 7.80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė Humans.ai rinkos kapitalizacija yra $ 41.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.18K. HEART apyvartoje yra 7.80B vienetų, o bendras kiekis siekia 7800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.29M

Humans.ai (HEART) kainos istorija USD

Stebėkite Humans.ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.001575-22.93%
60 dienų$ -0.001503-22.12%
90 dienų$ -0.002124-28.64%
Humans.ai kainos pokytis šiandien

Šiandien HEART užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Humans.ai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001575 (-22.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Humans.ai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HEART rodiklis pasikeitė $ -0.001503 (-22.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Humans.ai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002124 (-28.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Humans.ai (HEART) pokyčius?

Peržiūrėkite Humans.ai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Humans.ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HEARTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Humans.ai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Humans.ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Humans.ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Humans.ai (HEART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Humans.ai (HEART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Humans.ai prognozes.

Peržiūrėkite Humans.ai kainos prognozę dabar!

Humans.ai (HEART) Tokenomika

Supratimas apie Humans.ai (HEART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Humans.ai (HEART)

Ieškote, kaip nusipirkti Humans.ai? Viskas paprasta ir patogu! Humans.ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HEART į vietos valiutas

1 Humans.ai(HEART) į VND
139.31161
1 Humans.ai(HEART) į AUD
A$0.00799394
1 Humans.ai(HEART) į GBP
0.00386462
1 Humans.ai(HEART) į EUR
0.0044999
1 Humans.ai(HEART) į USD
$0.005294
1 Humans.ai(HEART) į MYR
RM0.02234068
1 Humans.ai(HEART) į TRY
0.21853632
1 Humans.ai(HEART) į JPY
¥0.778218
1 Humans.ai(HEART) į ARS
ARS$7.541303
1 Humans.ai(HEART) į RUB
0.447343
1 Humans.ai(HEART) į INR
0.46661316
1 Humans.ai(HEART) į IDR
Rp86.78687136
1 Humans.ai(HEART) į KRW
7.35273072
1 Humans.ai(HEART) į PHP
0.3028168
1 Humans.ai(HEART) į EGP
￡E.0.2546414
1 Humans.ai(HEART) į BRL
R$0.0285876
1 Humans.ai(HEART) į CAD
C$0.00730572
1 Humans.ai(HEART) į BDT
0.6448092
1 Humans.ai(HEART) į NGN
7.98488726
1 Humans.ai(HEART) į COP
$20.76073864
1 Humans.ai(HEART) į ZAR
R.0.09259206
1 Humans.ai(HEART) į UAH
0.21853632
1 Humans.ai(HEART) į VES
Bs0.825864
1 Humans.ai(HEART) į CLP
$5.087534
1 Humans.ai(HEART) į PKR
Rs1.50354894
1 Humans.ai(HEART) į KZT
2.85388952
1 Humans.ai(HEART) į THB
฿0.16829626
1 Humans.ai(HEART) į TWD
NT$0.16046114
1 Humans.ai(HEART) į AED
د.إ0.01942898
1 Humans.ai(HEART) į CHF
Fr0.00418226
1 Humans.ai(HEART) į HKD
HK$0.04118732
1 Humans.ai(HEART) į AMD
֏2.02289034
1 Humans.ai(HEART) į MAD
.د.م0.04780482
1 Humans.ai(HEART) į MXN
$0.0984684
1 Humans.ai(HEART) į SAR
ريال0.0198525
1 Humans.ai(HEART) į PLN
0.01927016
1 Humans.ai(HEART) į RON
лв0.02292302
1 Humans.ai(HEART) į SEK
kr0.04944596
1 Humans.ai(HEART) į BGN
лв0.00884098
1 Humans.ai(HEART) į HUF
Ft1.77888988
1 Humans.ai(HEART) į CZK
0.11043284
1 Humans.ai(HEART) į KWD
د.ك0.00161467
1 Humans.ai(HEART) į ILS
0.01757608
1 Humans.ai(HEART) į AOA
Kz4.84353354
1 Humans.ai(HEART) į BHD
.د.ب0.001995838
1 Humans.ai(HEART) į BMD
$0.005294
1 Humans.ai(HEART) į DKK
kr0.03377572
1 Humans.ai(HEART) į HNL
L0.13875574
1 Humans.ai(HEART) į MUR
0.240877
1 Humans.ai(HEART) į NAD
$0.09306852
1 Humans.ai(HEART) į NOK
kr0.05256942
1 Humans.ai(HEART) į NZD
$0.00889392
1 Humans.ai(HEART) į PAB
B/.0.005294
1 Humans.ai(HEART) į PGK
K0.02244656
1 Humans.ai(HEART) į QAR
ر.ق0.01927016
1 Humans.ai(HEART) į RSD
дин.0.53024704

Humans.ai išteklius

Išsamesnei Humans.ai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Humans.ai svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Humans.ai

Kiek Humans.ai(HEART) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEART kaina USD valiuta yra 0.005294USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEART į USD kaina?
Dabartinė HEART kaina USD valiuta yra $ 0.005294. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Humans.ai rinkos kapitalizacija?
HEART rinkos kapitalizacija yra $ 41.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEART apyvartoje?
HEART apyvartoje yra 7.80BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEART kaina?
HEART pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2225645689375892USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEART kaina?
HEART pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003675394095500101USD.
Kokia yra HEART prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEART yra $ 96.18KUSD.
Ar HEART kaina šiais metais kils?
HEART šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEART kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:06:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

