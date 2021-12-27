HEART

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Vardas: HEART

Reitingas: No.645

Rinkos kapitalizacija: $0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija: $0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.): 0,00%

Cirkuliuojantis kiekis: 7.800.000.000

Maksimali pasiūla: 7.800.000.000

Bendra pasiūla: 7.800.000.000

Cirkuliacijos norma: 1%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas: 0.2225645689375892, 2021-12-27

Mažiausia kaina: 0.003675394095500101, 2022-12-16

Vieša blokų grandinė: ETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...