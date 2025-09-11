Daugiau apie HDN

Hydranet logotipas

Hydranet kaina(HDN)

1 HDN į USD – tiesioginė kaina:

+0.22%1D
USD
Hydranet (HDN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:20(UTC+8)

Hydranet (HDN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.43%

+0.22%

+1.72%

+1.72%

Hydranet (HDN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04018. Per pastarąsias 24 valandas HDN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03999 iki aukščiausios $ 0.04045 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HDN kaina yra $ 0.17620876406289046, o žemiausia – $ 0.001732296451158479.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HDN per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hydranet (HDN) rinkos informacija

No.1286

61.13%

ARB

Dabartinė Hydranet rinkos kapitalizacija yra $ 7.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 98.48K. HDN apyvartoje yra 183.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.05M

Hydranet (HDN) kainos istorija USD

Stebėkite Hydranet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000882+0.22%
30 dienų$ -0.00465-10.38%
60 dienų$ +0.00313+8.44%
90 dienų$ -0.00261-6.10%
Hydranet kainos pokytis šiandien

Šiandien HDN užfiksuotas $ +0.0000882 (+0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Hydranet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00465 (-10.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Hydranet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HDN rodiklis pasikeitė $ +0.00313 (+8.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Hydranet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00261 (-6.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Hydranet (HDN) pokyčius?

Peržiūrėkite Hydranet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Hydranet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Hydranet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HDNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Hydranet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Hydranet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Hydranet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hydranet (HDN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hydranet (HDN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hydranet prognozes.

Peržiūrėkite Hydranet kainos prognozę dabar!

Hydranet (HDN) Tokenomika

Supratimas apie Hydranet (HDN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HDNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Hydranet (HDN)

Ieškote, kaip nusipirkti Hydranet? Viskas paprasta ir patogu! Hydranet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HDN į vietos valiutas

1 Hydranet(HDN) į VND
1 Hydranet(HDN) į AUD
1 Hydranet(HDN) į GBP
1 Hydranet(HDN) į EUR
1 Hydranet(HDN) į USD
1 Hydranet(HDN) į MYR
1 Hydranet(HDN) į TRY
1 Hydranet(HDN) į JPY
1 Hydranet(HDN) į ARS
1 Hydranet(HDN) į RUB
1 Hydranet(HDN) į INR
1 Hydranet(HDN) į IDR
1 Hydranet(HDN) į KRW
1 Hydranet(HDN) į PHP
1 Hydranet(HDN) į EGP
1 Hydranet(HDN) į BRL
1 Hydranet(HDN) į CAD
1 Hydranet(HDN) į BDT
1 Hydranet(HDN) į NGN
1 Hydranet(HDN) į COP
1 Hydranet(HDN) į ZAR
1 Hydranet(HDN) į UAH
1 Hydranet(HDN) į VES
1 Hydranet(HDN) į CLP
1 Hydranet(HDN) į PKR
1 Hydranet(HDN) į KZT
1 Hydranet(HDN) į THB
1 Hydranet(HDN) į TWD
1 Hydranet(HDN) į AED
1 Hydranet(HDN) į CHF
1 Hydranet(HDN) į HKD
1 Hydranet(HDN) į AMD
1 Hydranet(HDN) į MAD
1 Hydranet(HDN) į MXN
1 Hydranet(HDN) į SAR
1 Hydranet(HDN) į PLN
1 Hydranet(HDN) į RON
1 Hydranet(HDN) į SEK
1 Hydranet(HDN) į BGN
1 Hydranet(HDN) į HUF
1 Hydranet(HDN) į CZK
1 Hydranet(HDN) į KWD
1 Hydranet(HDN) į ILS
1 Hydranet(HDN) į AOA
1 Hydranet(HDN) į BHD
1 Hydranet(HDN) į BMD
1 Hydranet(HDN) į DKK
1 Hydranet(HDN) į HNL
1 Hydranet(HDN) į MUR
1 Hydranet(HDN) į NAD
1 Hydranet(HDN) į NOK
1 Hydranet(HDN) į NZD
1 Hydranet(HDN) į PAB
1 Hydranet(HDN) į PGK
1 Hydranet(HDN) į QAR
1 Hydranet(HDN) į RSD
Hydranet išteklius

Išsamesnei Hydranet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Hydranet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hydranet

Kiek Hydranet(HDN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HDN kaina USD valiuta yra 0.04018USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HDN į USD kaina?
Dabartinė HDN kaina USD valiuta yra $ 0.04018. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hydranet rinkos kapitalizacija?
HDN rinkos kapitalizacija yra $ 7.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HDN apyvartoje?
HDN apyvartoje yra 183.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HDN kaina?
HDN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17620876406289046USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HDN kaina?
HDN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001732296451158479USD.
Kokia yra HDN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HDN yra $ 98.48KUSD.
Ar HDN kaina šiais metais kils?
HDN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HDN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:25:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HDN-į-USD skaičiuoklė

Suma

HDN
HDN
USD
USD

1 HDN = 0.04018 USD

Prekiauti HDN

HDNUSDT
+0.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

