HashAI (HASHAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003496. Per pastarąsias 24 valandas HASHAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003333 iki aukščiausios $ 0.0003529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HASHAI kaina yra $ 0.003131676714965016, o žemiausia – $ 0.000152660244543882.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HASHAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HashAI (HASHAI) rinkos informacija
Dabartinė HashAI rinkos kapitalizacija yra $ 29.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 92.36K. HASHAI apyvartoje yra 84.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 89719785186. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.96M
HashAI (HASHAI) kainos istorija USD
Stebėkite HashAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004282
+1.24%
30 dienų
$ -0.0001255
-26.42%
60 dienų
$ -0.0001709
-32.84%
90 dienų
$ -0.0000819
-18.99%
HashAI kainos pokytis šiandien
Šiandien HASHAI užfiksuotas $ +0.000004282 (+1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HashAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001255 (-26.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HashAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HASHAI rodiklis pasikeitė $ -0.0001709 (-32.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HashAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000819 (-18.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.
HashAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HashAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HashAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HashAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HashAI (HASHAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HashAI (HASHAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HashAI prognozes.
Supratimas apie HashAI (HASHAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HASHAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HashAI (HASHAI)
Ieškote, kaip nusipirkti HashAI? Viskas paprasta ir patogu! HashAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
