HAROLD logotipas

HAROLD kaina(HAROLD)

1 HAROLD į USD – tiesioginė kaina:

$0.005552
-1.61%1D
USD
HAROLD (HAROLD) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:05:36(UTC+8)

HAROLD (HAROLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005521
24 val. žemiausia
$ 0.006388
24 val. aukščiausia

$ 0.005521
$ 0.006388
$ 0.04644192256997726
$ 0.000243196545487044
-0.88%

-1.60%

+15.83%

+15.83%

HAROLD (HAROLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.005552. Per pastarąsias 24 valandas HAROLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005521 iki aukščiausios $ 0.006388 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAROLD kaina yra $ 0.04644192256997726, o žemiausia – $ 0.000243196545487044.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAROLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.88%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HAROLD (HAROLD) rinkos informacija

No.1497

$ 4.37M
$ 1.71K
$ 5.55M
787.01M
1,000,000,000
999,993,177.5
78.70%

SOL

Dabartinė HAROLD rinkos kapitalizacija yra $ 4.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.71K. HAROLD apyvartoje yra 787.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993177.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.55M

HAROLD (HAROLD) kainos istorija USD

Stebėkite HAROLD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00009085-1.60%
30 dienų$ +0.003462+165.64%
60 dienų$ +0.002442+78.52%
90 dienų$ +0.000262+4.95%
HAROLD kainos pokytis šiandien

Šiandien HAROLD užfiksuotas $ -0.00009085 (-1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HAROLD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.003462 (+165.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HAROLD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HAROLD rodiklis pasikeitė $ +0.002442 (+78.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HAROLD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000262 (+4.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HAROLD (HAROLD) pokyčius?

Peržiūrėkite HAROLD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HAROLD (HAROLD)

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

HAROLD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HAROLD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HAROLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HAROLD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HAROLD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HAROLD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HAROLD (HAROLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HAROLD (HAROLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HAROLD prognozes.

Peržiūrėkite HAROLD kainos prognozę dabar!

HAROLD (HAROLD) Tokenomika

Supratimas apie HAROLD (HAROLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAROLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HAROLD (HAROLD)

Ieškote, kaip nusipirkti HAROLD? Viskas paprasta ir patogu! HAROLD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HAROLD į vietos valiutas

1 HAROLD(HAROLD) į VND
146.10088
1 HAROLD(HAROLD) į AUD
A$0.00838352
1 HAROLD(HAROLD) į GBP
0.00405296
1 HAROLD(HAROLD) į EUR
0.0047192
1 HAROLD(HAROLD) į USD
$0.005552
1 HAROLD(HAROLD) į MYR
RM0.02342944
1 HAROLD(HAROLD) į TRY
0.22918656
1 HAROLD(HAROLD) į JPY
¥0.816144
1 HAROLD(HAROLD) į ARS
ARS$7.908824
1 HAROLD(HAROLD) į RUB
0.469144
1 HAROLD(HAROLD) į INR
0.48935328
1 HAROLD(HAROLD) į IDR
Rp91.01637888
1 HAROLD(HAROLD) į KRW
7.71106176
1 HAROLD(HAROLD) į PHP
0.3175744
1 HAROLD(HAROLD) į EGP
￡E.0.2670512
1 HAROLD(HAROLD) į BRL
R$0.0299808
1 HAROLD(HAROLD) į CAD
C$0.00766176
1 HAROLD(HAROLD) į BDT
0.6762336
1 HAROLD(HAROLD) į NGN
8.37402608
1 HAROLD(HAROLD) į COP
$21.77250112
1 HAROLD(HAROLD) į ZAR
R.0.09710448
1 HAROLD(HAROLD) į UAH
0.22918656
1 HAROLD(HAROLD) į VES
Bs0.866112
1 HAROLD(HAROLD) į CLP
$5.335472
1 HAROLD(HAROLD) į PKR
Rs1.57682352
1 HAROLD(HAROLD) į KZT
2.99297216
1 HAROLD(HAROLD) į THB
฿0.17649808
1 HAROLD(HAROLD) į TWD
NT$0.16828112
1 HAROLD(HAROLD) į AED
د.إ0.02037584
1 HAROLD(HAROLD) į CHF
Fr0.00438608
1 HAROLD(HAROLD) į HKD
HK$0.04319456
1 HAROLD(HAROLD) į AMD
֏2.12147472
1 HAROLD(HAROLD) į MAD
.د.م0.05013456
1 HAROLD(HAROLD) į MXN
$0.1032672
1 HAROLD(HAROLD) į SAR
ريال0.02082
1 HAROLD(HAROLD) į PLN
0.02020928
1 HAROLD(HAROLD) į RON
лв0.02404016
1 HAROLD(HAROLD) į SEK
kr0.05185568
1 HAROLD(HAROLD) į BGN
лв0.00927184
1 HAROLD(HAROLD) į HUF
Ft1.86558304
1 HAROLD(HAROLD) į CZK
0.11581472
1 HAROLD(HAROLD) į KWD
د.ك0.00169336
1 HAROLD(HAROLD) į ILS
0.01843264
1 HAROLD(HAROLD) į AOA
Kz5.07958032
1 HAROLD(HAROLD) į BHD
.د.ب0.002093104
1 HAROLD(HAROLD) į BMD
$0.005552
1 HAROLD(HAROLD) į DKK
kr0.03542176
1 HAROLD(HAROLD) į HNL
L0.14551792
1 HAROLD(HAROLD) į MUR
0.252616
1 HAROLD(HAROLD) į NAD
$0.09760416
1 HAROLD(HAROLD) į NOK
kr0.05513136
1 HAROLD(HAROLD) į NZD
$0.00932736
1 HAROLD(HAROLD) į PAB
B/.0.005552
1 HAROLD(HAROLD) į PGK
K0.02354048
1 HAROLD(HAROLD) į QAR
ر.ق0.02020928
1 HAROLD(HAROLD) į RSD
дин.0.55608832

HAROLD išteklius

Išsamesnei HAROLD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali HAROLD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HAROLD

Kiek HAROLD(HAROLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAROLD kaina USD valiuta yra 0.005552USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAROLD į USD kaina?
Dabartinė HAROLD kaina USD valiuta yra $ 0.005552. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HAROLD rinkos kapitalizacija?
HAROLD rinkos kapitalizacija yra $ 4.37MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAROLD apyvartoje?
HAROLD apyvartoje yra 787.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAROLD kaina?
HAROLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04644192256997726USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAROLD kaina?
HAROLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000243196545487044USD.
Kokia yra HAROLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAROLD yra $ 1.71KUSD.
Ar HAROLD kaina šiais metais kils?
HAROLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAROLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:05:36(UTC+8)

HAROLD (HAROLD) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

