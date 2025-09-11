Daugiau apie HANDY

Handy kaina(HANDY)

$0.0014999
+13.01%1D
Handy (HANDY) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Handy (HANDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012369
24 val. žemiausia
$ 0.00155
24 val. aukščiausia

$ 0.0012369
$ 0.00155
$ 0.27980029
$ 0.000179943687838329
+18.17%

+13.01%

-15.19%

-15.19%

Handy (HANDY) realiojo laiko kaina yra $ 0.00155. Per pastarąsias 24 valandas HANDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012369 iki aukščiausios $ 0.00155 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HANDY kaina yra $ 0.27980029, o žemiausia – $ 0.000179943687838329.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HANDY per pastarąją valandą pasikeitė +18.17%, per 24 valandas – +13.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Handy (HANDY) rinkos informacija

No.2076

$ 1.47M
$ 54.61K
$ 15.50M
945.97M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.45%

ETH

Dabartinė Handy rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.61K. HANDY apyvartoje yra 945.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.50M

Handy (HANDY) kainos istorija USD

Stebėkite Handy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000172672+13.01%
30 dienų$ -0.0015051-49.27%
60 dienų$ +0.0000678+4.57%
90 dienų$ +0.0004386+39.46%
Handy kainos pokytis šiandien

Šiandien HANDY užfiksuotas $ +0.000172672 (+13.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Handy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0015051 (-49.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Handy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HANDY rodiklis pasikeitė $ +0.0000678 (+4.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Handy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004386 (+39.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Handy (HANDY) pokyčius?

Peržiūrėkite Handy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Handy (HANDY)

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Handy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Handy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HANDYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Handy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Handy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Handy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Handy (HANDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Handy (HANDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Handy prognozes.

Peržiūrėkite Handy kainos prognozę dabar!

Handy (HANDY) Tokenomika

Supratimas apie Handy (HANDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HANDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Handy (HANDY)

Ieškote, kaip nusipirkti Handy? Viskas paprasta ir patogu! Handy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HANDY į vietos valiutas

1 Handy(HANDY) į VND
40.78825
1 Handy(HANDY) į AUD
A$0.0023405
1 Handy(HANDY) į GBP
0.0011315
1 Handy(HANDY) į EUR
0.0013175
1 Handy(HANDY) į USD
$0.00155
1 Handy(HANDY) į MYR
RM0.006541
1 Handy(HANDY) į TRY
0.063984
1 Handy(HANDY) į JPY
¥0.22785
1 Handy(HANDY) į ARS
ARS$2.207975
1 Handy(HANDY) į RUB
0.130975
1 Handy(HANDY) į INR
0.136617
1 Handy(HANDY) į IDR
Rp25.409832
1 Handy(HANDY) į KRW
2.152764
1 Handy(HANDY) į PHP
0.08866
1 Handy(HANDY) į EGP
￡E.0.074555
1 Handy(HANDY) į BRL
R$0.00837
1 Handy(HANDY) į CAD
C$0.002139
1 Handy(HANDY) į BDT
0.18879
1 Handy(HANDY) į NGN
2.3378495
1 Handy(HANDY) į COP
$6.078418
1 Handy(HANDY) į ZAR
R.0.0271095
1 Handy(HANDY) į UAH
0.063984
1 Handy(HANDY) į VES
Bs0.2418
1 Handy(HANDY) į CLP
$1.48955
1 Handy(HANDY) į PKR
Rs0.4402155
1 Handy(HANDY) į KZT
0.835574
1 Handy(HANDY) į THB
฿0.0492745
1 Handy(HANDY) į TWD
NT$0.0469805
1 Handy(HANDY) į AED
د.إ0.0056885
1 Handy(HANDY) į CHF
Fr0.0012245
1 Handy(HANDY) į HKD
HK$0.012059
1 Handy(HANDY) į AMD
֏0.5922705
1 Handy(HANDY) į MAD
.د.م0.0139965
1 Handy(HANDY) į MXN
$0.02883
1 Handy(HANDY) į SAR
ريال0.0058125
1 Handy(HANDY) į PLN
0.005642
1 Handy(HANDY) į RON
лв0.0067115
1 Handy(HANDY) į SEK
kr0.014477
1 Handy(HANDY) į BGN
лв0.0025885
1 Handy(HANDY) į HUF
Ft0.520831
1 Handy(HANDY) į CZK
0.032333
1 Handy(HANDY) į KWD
د.ك0.00047275
1 Handy(HANDY) į ILS
0.005146
1 Handy(HANDY) į AOA
Kz1.4181105
1 Handy(HANDY) į BHD
.د.ب0.00058435
1 Handy(HANDY) į BMD
$0.00155
1 Handy(HANDY) į DKK
kr0.009889
1 Handy(HANDY) į HNL
L0.0406255
1 Handy(HANDY) į MUR
0.070525
1 Handy(HANDY) į NAD
$0.027249
1 Handy(HANDY) į NOK
kr0.0153915
1 Handy(HANDY) į NZD
$0.002604
1 Handy(HANDY) į PAB
B/.0.00155
1 Handy(HANDY) į PGK
K0.006572
1 Handy(HANDY) į QAR
ر.ق0.005642
1 Handy(HANDY) į RSD
дин.0.155248

Handy išteklius

Išsamesnei Handy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Handy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Handy

Kiek Handy(HANDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HANDY kaina USD valiuta yra 0.00155USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HANDY į USD kaina?
Dabartinė HANDY kaina USD valiuta yra $ 0.00155. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Handy rinkos kapitalizacija?
HANDY rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HANDY apyvartoje?
HANDY apyvartoje yra 945.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HANDY kaina?
HANDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.27980029USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HANDY kaina?
HANDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000179943687838329USD.
Kokia yra HANDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HANDY yra $ 54.61KUSD.
Ar HANDY kaina šiais metais kils?
HANDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HANDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Handy (HANDY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

