Handy (HANDY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Handy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HANDY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Handy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Handy kainos prognozė
$0.0019483
+18.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:08:37(UTC+8)

Handy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Handy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001948 prekybos kainą 2025 m.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Handy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002045 prekybos kainą 2026 m.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HANDY ateities kaina yra $ 0.002148 su 10.25% augimo norma.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HANDY ateities kaina yra $ 0.002255 su 15.76% augimo norma.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HANDY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002368, o augimo norma – 21.55%.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HANDY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002486, o augimo norma – 27.63%.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Handy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004050 prekybos kainą.

Handy (HANDY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Handy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006597 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001948
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002045
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002148
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002255
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002368
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002486
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002610
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002741
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002878
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003022
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003173
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003332
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003498
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003673
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003857
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004050
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Handy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001948
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001948
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001950
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001956
    0.41%
Handy (HANDY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HANDY kaina yra $0.001948. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Handy (HANDY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HANDY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001948. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Handy (HANDY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HANDY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001950. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Handy (HANDY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HANDY kaina yra $0.001956. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Handy kainų statistika

$ 0.0019483
+18.00%

$ 1.84M
945.97M
$ 55.57K
--

Naujausia HANDY kaina yra $ 0.0019483. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +18.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.57K.
Be to, HANDY turi 945.97M apyvartą ir $ 1.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Handy (HANDY)

Bandote įsigyti HANDY? Dabar galite HANDY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Handy ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HANDY dabar

Handy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Handy, dabartinė Handy kaina yra 0.001948USD. Apyvartinė Handy (HANDY) pasiūla yra 0.00 HANDY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.84M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.16%
    $ 0.000275
    $ 0.0022
    $ 0.001616
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000136
    $ 0.0022
    $ 0.001236
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.001003
    $ 0.003492
    $ 0.001236
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Handy kaina pasikeitė $0.000275, atspindinti 0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Handy buvo prekiaujama aukščiausia $0.0022 ir žemiausia $0.001236. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo HANDY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Handy įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001003 vertę. Tai rodo, kad HANDY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Handy kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HANDY kainų istoriją

Kaip veikia Handy (HANDY) kainų prognozės modulis?

Handy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HANDY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Handy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HANDY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Handy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HANDY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HANDY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Handy potencialą.

Kodėl HANDY kainų prognozė yra svarbi?

HANDY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HANDY dabar?
Pagal jūsų prognozes, HANDY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HANDY kainų prognozė?
Remiantis Handy (HANDY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HANDY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HANDY 2026 m.?
1 vieneto Handy (HANDY) kaina šiandien yra $0.001948. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HANDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HANDY kaina 2027 m.?
Handy (HANDY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HANDY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HANDY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Handy (HANDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HANDY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Handy (HANDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HANDY 2030 m.?
1 vieneto Handy (HANDY) kaina šiandien yra $0.001948. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HANDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HANDY kainų prognozė 2040 metams?
Handy (HANDY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HANDY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.