GT Protocol (GTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1033. Per pastarąsias 24 valandas GTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1005 iki aukščiausios $ 0.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GTAI kaina yra $ 5.488164099688297, o žemiausia – $ 0.08322454088028734.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GTAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.77%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GT Protocol (GTAI) rinkos informacija
No.1373
$ 6.19M
$ 6.19M
$ 70.73K
$ 70.73K
$ 7.75M
$ 7.75M
59.91M
59.91M
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
79.88%
BSC
Dabartinė GT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 6.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 70.73K. GTAI apyvartoje yra 59.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 75000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.75M
GT Protocol (GTAI) kainos istorija USD
Stebėkite GT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000931
-0.09%
30 dienų
$ -0.0429
-29.35%
60 dienų
$ -0.0577
-35.84%
90 dienų
$ -0.0369
-26.32%
GT Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien GTAI užfiksuotas $ -0.0000931 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GT Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0429 (-29.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GT Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0577 (-35.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GT Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0369 (-26.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.
GT Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GT Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GTAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie GT Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GT Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie GT Protocol (GTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GT Protocol (GTAI)
Ieškote, kaip nusipirkti GT Protocol? Viskas paprasta ir patogu! GT Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.