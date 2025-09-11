Daugiau apie GTAI

GT Protocol logotipas

GT Protocol kaina(GTAI)

1 GTAI į USD – tiesioginė kaina:

GT Protocol (GTAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:29(UTC+8)

GT Protocol (GTAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.77%

-0.09%

-20.18%

-20.18%

GT Protocol (GTAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.1033. Per pastarąsias 24 valandas GTAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1005 iki aukščiausios $ 0.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GTAI kaina yra $ 5.488164099688297, o žemiausia – $ 0.08322454088028734.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GTAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.77%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GT Protocol (GTAI) rinkos informacija

No.1373

79.88%

BSC

Dabartinė GT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 6.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 70.73K. GTAI apyvartoje yra 59.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 75000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.75M

GT Protocol (GTAI) kainos istorija USD

Stebėkite GT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000931-0.09%
30 dienų$ -0.0429-29.35%
60 dienų$ -0.0577-35.84%
90 dienų$ -0.0369-26.32%
GT Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien GTAI užfiksuotas $ -0.0000931 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GT Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0429 (-29.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GT Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GTAI rodiklis pasikeitė $ -0.0577 (-35.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GT Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0369 (-26.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GT Protocol (GTAI) pokyčius?

Peržiūrėkite GT Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GT Protocol (GTAI)

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

GT Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GT Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GTAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GT Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GT Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GT Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GT Protocol (GTAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GT Protocol (GTAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GT Protocol prognozes.

Peržiūrėkite GT Protocol kainos prognozę dabar!

GT Protocol (GTAI) Tokenomika

Supratimas apie GT Protocol (GTAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GTAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GT Protocol (GTAI)

Ieškote, kaip nusipirkti GT Protocol? Viskas paprasta ir patogu! GT Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GTAI į vietos valiutas

1 GT Protocol(GTAI) į VND
2,718.3395
1 GT Protocol(GTAI) į AUD
A$0.155983
1 GT Protocol(GTAI) į GBP
0.075409
1 GT Protocol(GTAI) į EUR
0.087805
1 GT Protocol(GTAI) į USD
$0.1033
1 GT Protocol(GTAI) į MYR
RM0.435926
1 GT Protocol(GTAI) į TRY
4.264224
1 GT Protocol(GTAI) į JPY
¥15.1851
1 GT Protocol(GTAI) į ARS
ARS$147.15085
1 GT Protocol(GTAI) į RUB
8.72885
1 GT Protocol(GTAI) į INR
9.114159
1 GT Protocol(GTAI) į IDR
Rp1,693.442352
1 GT Protocol(GTAI) į KRW
143.671706
1 GT Protocol(GTAI) į PHP
5.913925
1 GT Protocol(GTAI) į EGP
￡E.4.971829
1 GT Protocol(GTAI) į BRL
R$0.55782
1 GT Protocol(GTAI) į CAD
C$0.142554
1 GT Protocol(GTAI) į BDT
12.58194
1 GT Protocol(GTAI) į NGN
155.806357
1 GT Protocol(GTAI) į COP
$405.097148
1 GT Protocol(GTAI) į ZAR
R.1.808783
1 GT Protocol(GTAI) į UAH
4.264224
1 GT Protocol(GTAI) į VES
Bs16.1148
1 GT Protocol(GTAI) į CLP
$99.2713
1 GT Protocol(GTAI) į PKR
Rs29.338233
1 GT Protocol(GTAI) į KZT
55.686964
1 GT Protocol(GTAI) į THB
฿3.287006
1 GT Protocol(GTAI) į TWD
NT$3.134122
1 GT Protocol(GTAI) į AED
د.إ0.379111
1 GT Protocol(GTAI) į CHF
Fr0.081607
1 GT Protocol(GTAI) į HKD
HK$0.803674
1 GT Protocol(GTAI) į AMD
֏39.471963
1 GT Protocol(GTAI) į MAD
.د.م0.932799
1 GT Protocol(GTAI) į MXN
$1.92138
1 GT Protocol(GTAI) į SAR
ريال0.387375
1 GT Protocol(GTAI) į PLN
0.376012
1 GT Protocol(GTAI) į RON
лв0.448322
1 GT Protocol(GTAI) į SEK
kr0.966888
1 GT Protocol(GTAI) į BGN
лв0.172511
1 GT Protocol(GTAI) į HUF
Ft34.745988
1 GT Protocol(GTAI) į CZK
2.155871
1 GT Protocol(GTAI) į KWD
د.ك0.0315065
1 GT Protocol(GTAI) į ILS
0.343989
1 GT Protocol(GTAI) į AOA
Kz94.165181
1 GT Protocol(GTAI) į BHD
.د.ب0.0389441
1 GT Protocol(GTAI) į BMD
$0.1033
1 GT Protocol(GTAI) į DKK
kr0.659054
1 GT Protocol(GTAI) į HNL
L2.707493
1 GT Protocol(GTAI) į MUR
4.706348
1 GT Protocol(GTAI) į NAD
$1.816014
1 GT Protocol(GTAI) į NOK
kr1.026802
1 GT Protocol(GTAI) į NZD
$0.173544
1 GT Protocol(GTAI) į PAB
B/.0.1033
1 GT Protocol(GTAI) į PGK
K0.437992
1 GT Protocol(GTAI) į QAR
ر.ق0.376012
1 GT Protocol(GTAI) į RSD
дин.10.351693

GT Protocol išteklius

Išsamesnei GT Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GT Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GT Protocol

Kiek GT Protocol(GTAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GTAI kaina USD valiuta yra 0.1033USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GTAI į USD kaina?
Dabartinė GTAI kaina USD valiuta yra $ 0.1033. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GT Protocol rinkos kapitalizacija?
GTAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GTAI apyvartoje?
GTAI apyvartoje yra 59.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GTAI kaina?
GTAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.488164099688297USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GTAI kaina?
GTAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08322454088028734USD.
Kokia yra GTAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GTAI yra $ 70.73KUSD.
Ar GTAI kaina šiais metais kils?
GTAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GTAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:14:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

