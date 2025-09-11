Daugiau apie GST

GST kaina(GST)

1 GST į USD – tiesioginė kaina:

GST (GST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:53(UTC+8)

GST (GST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.005369
$ 0.005369$ 0.005369
24 val. aukščiausia

$ 9.028265365361287
$ 9.028265365361287$ 9.028265365361287

$ 0.005089928142074264
$ 0.005089928142074264$ 0.005089928142074264

-1.47%

-0.67%

-4.27%

-4.27%

GST (GST) realiojo laiko kaina yra $ 0.00523. Per pastarąsias 24 valandas GST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005176 iki aukščiausios $ 0.005369 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GST kaina yra $ 9.028265365361287, o žemiausia – $ 0.005089928142074264.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GST per pastarąją valandą pasikeitė -1.47%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GST (GST) rinkos informacija

No.898

SOL

Dabartinė GST rinkos kapitalizacija yra $ 20.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.95K. GST apyvartoje yra 3.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 3891136694.004929. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.35M

GST (GST) kainos istorija USD

Stebėkite GST kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003581-0.67%
30 dienų$ -0.000739-12.39%
60 dienų$ -0.001101-17.40%
90 dienų$ -0.001587-23.29%
GST kainos pokytis šiandien

Šiandien GST užfiksuotas $ -0.00003581 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GST 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000739 (-12.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GST 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GST rodiklis pasikeitė $ -0.001101 (-17.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GST 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001587 (-23.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GST (GST) pokyčius?

Peržiūrėkite GST kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

GST galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GST investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GST mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GST, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GST kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GST (GST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GST (GST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GST prognozes.

Peržiūrėkite GST kainos prognozę dabar!

GST (GST) Tokenomika

Supratimas apie GST (GST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GST (GST)

Ieškote, kaip nusipirkti GST? Viskas paprasta ir patogu! GST lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GST į vietos valiutas

1 GST(GST) į VND
137.62745
1 GST(GST) į AUD
A$0.0078973
1 GST(GST) į GBP
0.0038179
1 GST(GST) į EUR
0.0044455
1 GST(GST) į USD
$0.00523
1 GST(GST) į MYR
RM0.0220706
1 GST(GST) į TRY
0.2158944
1 GST(GST) į JPY
¥0.76881
1 GST(GST) į ARS
ARS$7.450135
1 GST(GST) į RUB
0.441935
1 GST(GST) į INR
0.460763
1 GST(GST) į IDR
Rp85.7376912
1 GST(GST) į KRW
7.2739886
1 GST(GST) į PHP
0.2989991
1 GST(GST) į EGP
￡E.0.2515107
1 GST(GST) į BRL
R$0.028242
1 GST(GST) į CAD
C$0.0072174
1 GST(GST) į BDT
0.637014
1 GST(GST) į NGN
7.9002811
1 GST(GST) į COP
$20.5097588
1 GST(GST) į ZAR
R.0.0914727
1 GST(GST) į UAH
0.2158944
1 GST(GST) į VES
Bs0.81588
1 GST(GST) į CLP
$5.02603
1 GST(GST) į PKR
Rs1.4853723
1 GST(GST) į KZT
2.8193884
1 GST(GST) į THB
฿0.166314
1 GST(GST) į TWD
NT$0.1585213
1 GST(GST) į AED
د.إ0.0191941
1 GST(GST) į CHF
Fr0.0041317
1 GST(GST) į HKD
HK$0.0406894
1 GST(GST) į AMD
֏1.9984353
1 GST(GST) į MAD
.د.م0.0472269
1 GST(GST) į MXN
$0.0972257
1 GST(GST) į SAR
ريال0.0196125
1 GST(GST) į PLN
0.0190372
1 GST(GST) į RON
лв0.0226459
1 GST(GST) į SEK
kr0.0488482
1 GST(GST) į BGN
лв0.0087341
1 GST(GST) į HUF
Ft1.7573846
1 GST(GST) į CZK
0.1090978
1 GST(GST) į KWD
د.ك0.00159515
1 GST(GST) į ILS
0.0173636
1 GST(GST) į AOA
Kz4.7849793
1 GST(GST) į BHD
.د.ب0.00197171
1 GST(GST) į BMD
$0.00523
1 GST(GST) į DKK
kr0.0333674
1 GST(GST) į HNL
L0.1370783
1 GST(GST) į MUR
0.237965
1 GST(GST) į NAD
$0.0919434
1 GST(GST) į NOK
kr0.0519339
1 GST(GST) į NZD
$0.0087864
1 GST(GST) į PAB
B/.0.00523
1 GST(GST) į PGK
K0.0221752
1 GST(GST) į QAR
ر.ق0.0190372
1 GST(GST) į RSD
дин.0.5237845

GST išteklius

Išsamesnei GST analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GST svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GST

Kiek GST(GST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GST kaina USD valiuta yra 0.00523USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GST į USD kaina?
Dabartinė GST kaina USD valiuta yra $ 0.00523. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GST rinkos kapitalizacija?
GST rinkos kapitalizacija yra $ 20.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GST apyvartoje?
GST apyvartoje yra 3.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GST kaina?
GST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.028265365361287USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GST kaina?
GST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005089928142074264USD.
Kokia yra GST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GST yra $ 59.95KUSD.
Ar GST kaina šiais metais kils?
GST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

