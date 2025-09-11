Daugiau apie GRT

Graph Token logotipas

Graph Token kaina(GRT)

1 GRT į USD – tiesioginė kaina:

$0.09789
$0.09789$0.09789
-0.41%1D
USD
Graph Token (GRT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:41(UTC+8)

Graph Token (GRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617
24 val. žemiausia
$ 0.1004
$ 0.1004$ 0.1004
24 val. aukščiausia

$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617

$ 0.1004
$ 0.1004$ 0.1004

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-0.41%

+11.01%

+11.01%

Graph Token (GRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09808. Per pastarąsias 24 valandas GRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09617 iki aukščiausios $ 0.1004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRT kaina yra $ 2.87513516, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Graph Token (GRT) rinkos informacija

No.81

$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 1.11B
$ 1.11B$ 1.11B

10.48B
10.48B 10.48B

11,350,274,315.457062
11,350,274,315.457062 11,350,274,315.457062

0.02%

ETH

Dabartinė Graph Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.03B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.16M. GRT apyvartoje yra 10.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 11350274315.457062. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11B

Graph Token (GRT) kainos istorija USD

Stebėkite Graph Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000403-0.41%
30 dienų$ +0.00424+4.51%
60 dienų$ +0.00136+1.40%
90 dienų$ +0.01209+14.05%
Graph Token kainos pokytis šiandien

Šiandien GRT užfiksuotas $ -0.000403 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Graph Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00424 (+4.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Graph Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRT rodiklis pasikeitė $ +0.00136 (+1.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Graph Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01209 (+14.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Graph Token (GRT) pokyčius?

Peržiūrėkite Graph Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Graph Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Graph Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Graph Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Graph Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Graph Token (GRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Graph Token (GRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Graph Token prognozes.

Peržiūrėkite Graph Token kainos prognozę dabar!

Graph Token (GRT) Tokenomika

Supratimas apie Graph Token (GRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Graph Token (GRT)

Ieškote, kaip nusipirkti Graph Token? Viskas paprasta ir patogu! Graph Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GRT į vietos valiutas

1 Graph Token(GRT) į VND
2,580.9752
1 Graph Token(GRT) į AUD
A$0.1481008
1 Graph Token(GRT) į GBP
0.0715984
1 Graph Token(GRT) į EUR
0.083368
1 Graph Token(GRT) į USD
$0.09808
1 Graph Token(GRT) į MYR
RM0.4138976
1 Graph Token(GRT) į TRY
4.0487424
1 Graph Token(GRT) į JPY
¥14.41776
1 Graph Token(GRT) į ARS
ARS$139.71496
1 Graph Token(GRT) į RUB
8.28776
1 Graph Token(GRT) į INR
8.640848
1 Graph Token(GRT) į IDR
Rp1,607.8685952
1 Graph Token(GRT) į KRW
136.4116256
1 Graph Token(GRT) į PHP
5.6072336
1 Graph Token(GRT) į EGP
￡E.4.7166672
1 Graph Token(GRT) į BRL
R$0.529632
1 Graph Token(GRT) į CAD
C$0.1353504
1 Graph Token(GRT) į BDT
11.946144
1 Graph Token(GRT) į NGN
148.1567056
1 Graph Token(GRT) į COP
$384.6266048
1 Graph Token(GRT) į ZAR
R.1.7154192
1 Graph Token(GRT) į UAH
4.0487424
1 Graph Token(GRT) į VES
Bs15.30048
1 Graph Token(GRT) į CLP
$94.25488
1 Graph Token(GRT) į PKR
Rs27.8557008
1 Graph Token(GRT) į KZT
52.8729664
1 Graph Token(GRT) į THB
฿3.118944
1 Graph Token(GRT) į TWD
NT$2.9728048
1 Graph Token(GRT) į AED
د.إ0.3599536
1 Graph Token(GRT) į CHF
Fr0.0774832
1 Graph Token(GRT) į HKD
HK$0.7630624
1 Graph Token(GRT) į AMD
֏37.4773488
1 Graph Token(GRT) į MAD
.د.م0.8856624
1 Graph Token(GRT) į MXN
$1.8233072
1 Graph Token(GRT) į SAR
ريال0.3678
1 Graph Token(GRT) į PLN
0.3570112
1 Graph Token(GRT) į RON
лв0.4246864
1 Graph Token(GRT) į SEK
kr0.9160672
1 Graph Token(GRT) į BGN
лв0.1637936
1 Graph Token(GRT) į HUF
Ft32.9568416
1 Graph Token(GRT) į CZK
2.0459488
1 Graph Token(GRT) į KWD
د.ك0.0299144
1 Graph Token(GRT) į ILS
0.3256256
1 Graph Token(GRT) į AOA
Kz89.7343728
1 Graph Token(GRT) į BHD
.د.ب0.03697616
1 Graph Token(GRT) į BMD
$0.09808
1 Graph Token(GRT) į DKK
kr0.6257504
1 Graph Token(GRT) į HNL
L2.5706768
1 Graph Token(GRT) į MUR
4.46264
1 Graph Token(GRT) į NAD
$1.7242464
1 Graph Token(GRT) į NOK
kr0.9739344
1 Graph Token(GRT) į NZD
$0.1647744
1 Graph Token(GRT) į PAB
B/.0.09808
1 Graph Token(GRT) į PGK
K0.4158592
1 Graph Token(GRT) į QAR
ر.ق0.3570112
1 Graph Token(GRT) į RSD
дин.9.822712

Graph Token išteklius

Išsamesnei Graph Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Graph Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Graph Token

Kiek Graph Token(GRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRT kaina USD valiuta yra 0.09808USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRT į USD kaina?
Dabartinė GRT kaina USD valiuta yra $ 0.09808. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Graph Token rinkos kapitalizacija?
GRT rinkos kapitalizacija yra $ 1.03BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRT apyvartoje?
GRT apyvartoje yra 10.48BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRT kaina?
GRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.87513516USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRT kaina?
GRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRT yra $ 2.16MUSD.
Ar GRT kaina šiais metais kils?
GRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:02:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GRT-į-USD skaičiuoklė

Suma

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.09808 USD

Prekiauti GRT

GRTUSDT
$0.09789
$0.09789$0.09789
-0.42%

