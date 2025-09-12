Graph Token (GRT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Graph Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Graph Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Graph Token kainos prognozė
$0.09925
+2.58%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:07:01(UTC+8)

Graph Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Graph Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09925 prekybos kainą 2025 m.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Graph Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.104212 prekybos kainą 2026 m.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRT ateities kaina yra $ 0.109423 su 10.25% augimo norma.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRT ateities kaina yra $ 0.114894 su 15.76% augimo norma.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.120638, o augimo norma – 21.55%.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.126670, o augimo norma – 27.63%.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Graph Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.206333 prekybos kainą.

Graph Token (GRT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Graph Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.336095 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09925
    0.00%
  • 2026
    $ 0.104212
    5.00%
  • 2027
    $ 0.109423
    10.25%
  • 2028
    $ 0.114894
    15.76%
  • 2029
    $ 0.120638
    21.55%
  • 2030
    $ 0.126670
    27.63%
  • 2031
    $ 0.133004
    34.01%
  • 2032
    $ 0.139654
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.146637
    47.75%
  • 2034
    $ 0.153969
    55.13%
  • 2035
    $ 0.161667
    62.89%
  • 2036
    $ 0.169751
    71.03%
  • 2037
    $ 0.178238
    79.59%
  • 2038
    $ 0.187150
    88.56%
  • 2039
    $ 0.196508
    97.99%
  • 2040
    $ 0.206333
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Graph Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09925
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.099263
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.099345
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.099657
    0.41%
Graph Token (GRT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GRT kaina yra $0.09925. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Graph Token (GRT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.099263. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Graph Token (GRT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.099345. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Graph Token (GRT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRT kaina yra $0.099657. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Graph Token kainų statistika

$ 0.09925
+2.58%

$ 1.04B
10.48B
$ 1.52M
--

Naujausia GRT kaina yra $ 0.09925. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.58%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.52M.
Be to, GRT turi 10.48B apyvartą ir $ 1.04B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Graph Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Graph Token, dabartinė Graph Token kaina yra 0.09914USD. Apyvartinė Graph Token (GRT) pasiūla yra 0.00 GRT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.04B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.00068
    $ 0.10098
    $ 0.0954
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.009780
    $ 0.10214
    $ 0.08691
  • 30 dienų
    -0.03%
    $ -0.003289
    $ 0.10438
    $ 0.08482
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Graph Token kaina pasikeitė $0.00068, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Graph Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.10214 ir žemiausia $0.08691. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo GRT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Graph Token įvyko -0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003289 vertę. Tai rodo, kad GRT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Graph Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GRT kainų istoriją

Kaip veikia Graph Token (GRT) kainų prognozės modulis?

Graph Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Graph Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Graph Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Graph Token potencialą.

Kodėl GRT kainų prognozė yra svarbi?

GRT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRT kainų prognozė?
Remiantis Graph Token (GRT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRT 2026 m.?
1 vieneto Graph Token (GRT) kaina šiandien yra $0.09925. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRT kaina 2027 m.?
Graph Token (GRT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Graph Token (GRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Graph Token (GRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRT 2030 m.?
1 vieneto Graph Token (GRT) kaina šiandien yra $0.09925. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRT kainų prognozė 2040 metams?
Graph Token (GRT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.