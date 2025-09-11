Daugiau apie GROW

GROW Kainos informacija

GROW Baltoji knyga

GROW Oficiali svetainė

GROW Tokenomika

GROW Kainų prognozė

GROW Istorija

GROW pirkimo vadovas

GROWvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GROW Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Triathon logotipas

Triathon kaina(GROW)

1 GROW į USD – tiesioginė kaina:

$0.0225
$0.0225$0.0225
0.00%1D
USD
Triathon (GROW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:24:12(UTC+8)

Triathon (GROW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0225
$ 0.0225$ 0.0225
24 val. žemiausia
$ 0.0225
$ 0.0225$ 0.0225
24 val. aukščiausia

$ 0.0225
$ 0.0225$ 0.0225

$ 0.0225
$ 0.0225$ 0.0225

$ 1.9692334767636313
$ 1.9692334767636313$ 1.9692334767636313

$ 0.00802414876510669
$ 0.00802414876510669$ 0.00802414876510669

0.00%

0.00%

+32.35%

+32.35%

Triathon (GROW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0225. Per pastarąsias 24 valandas GROW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0225 iki aukščiausios $ 0.0225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GROW kaina yra $ 1.9692334767636313, o žemiausia – $ 0.00802414876510669.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GROW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Triathon (GROW) rinkos informacija

No.4911

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Triathon rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GROW apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.25M

Triathon (GROW) kainos istorija USD

Stebėkite Triathon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +0.0131+139.36%
60 dienų$ +0.0014+6.63%
90 dienų$ +0.0043+23.62%
Triathon kainos pokytis šiandien

Šiandien GROW užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Triathon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0131 (+139.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Triathon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GROW rodiklis pasikeitė $ +0.0014 (+6.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Triathon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0043 (+23.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Triathon (GROW) pokyčius?

Peržiūrėkite Triathon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Triathon (GROW)

Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.

Triathon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Triathon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GROWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Triathon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Triathon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Triathon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Triathon (GROW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Triathon (GROW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Triathon prognozes.

Peržiūrėkite Triathon kainos prognozę dabar!

Triathon (GROW) Tokenomika

Supratimas apie Triathon (GROW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GROWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Triathon (GROW)

Ieškote, kaip nusipirkti Triathon? Viskas paprasta ir patogu! Triathon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GROW į vietos valiutas

1 Triathon(GROW) į VND
592.0875
1 Triathon(GROW) į AUD
A$0.033975
1 Triathon(GROW) į GBP
0.016425
1 Triathon(GROW) į EUR
0.019125
1 Triathon(GROW) į USD
$0.0225
1 Triathon(GROW) į MYR
RM0.09495
1 Triathon(GROW) į TRY
0.929025
1 Triathon(GROW) į JPY
¥3.3075
1 Triathon(GROW) į ARS
ARS$32.05125
1 Triathon(GROW) į RUB
1.9224
1 Triathon(GROW) į INR
1.986075
1 Triathon(GROW) į IDR
Rp368.8524
1 Triathon(GROW) į KRW
31.336875
1 Triathon(GROW) į PHP
1.2879
1 Triathon(GROW) į EGP
￡E.1.084275
1 Triathon(GROW) į BRL
R$0.1215
1 Triathon(GROW) į CAD
C$0.03105
1 Triathon(GROW) į BDT
2.7405
1 Triathon(GROW) į NGN
33.936525
1 Triathon(GROW) į COP
$88.2351
1 Triathon(GROW) į ZAR
R.0.3942
1 Triathon(GROW) į UAH
0.9288
1 Triathon(GROW) į VES
Bs3.51
1 Triathon(GROW) į CLP
$21.6225
1 Triathon(GROW) į PKR
Rs6.390225
1 Triathon(GROW) į KZT
12.1293
1 Triathon(GROW) į THB
฿0.71595
1 Triathon(GROW) į TWD
NT$0.6822
1 Triathon(GROW) į AED
د.إ0.082575
1 Triathon(GROW) į CHF
Fr0.017775
1 Triathon(GROW) į HKD
HK$0.17505
1 Triathon(GROW) į AMD
֏8.597475
1 Triathon(GROW) į MAD
.د.م0.203175
1 Triathon(GROW) į MXN
$0.41895
1 Triathon(GROW) į SAR
ريال0.084375
1 Triathon(GROW) į PLN
0.0819
1 Triathon(GROW) į RON
лв0.097425
1 Triathon(GROW) į SEK
kr0.2106
1 Triathon(GROW) į BGN
лв0.037575
1 Triathon(GROW) į HUF
Ft7.570575
1 Triathon(GROW) į CZK
0.4698
1 Triathon(GROW) į KWD
د.ك0.0068625
1 Triathon(GROW) į ILS
0.0747
1 Triathon(GROW) į AOA
Kz20.510325
1 Triathon(GROW) į BHD
.د.ب0.0084825
1 Triathon(GROW) į BMD
$0.0225
1 Triathon(GROW) į DKK
kr0.14355
1 Triathon(GROW) į HNL
L0.589725
1 Triathon(GROW) į MUR
1.0251
1 Triathon(GROW) į NAD
$0.39555
1 Triathon(GROW) į NOK
kr0.223425
1 Triathon(GROW) į NZD
$0.0378
1 Triathon(GROW) į PAB
B/.0.0225
1 Triathon(GROW) į PGK
K0.0954
1 Triathon(GROW) į QAR
ر.ق0.0819
1 Triathon(GROW) į RSD
дин.2.254275

Triathon išteklius

Išsamesnei Triathon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Triathon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Triathon

Kiek Triathon(GROW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GROW kaina USD valiuta yra 0.0225USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GROW į USD kaina?
Dabartinė GROW kaina USD valiuta yra $ 0.0225. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Triathon rinkos kapitalizacija?
GROW rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GROW apyvartoje?
GROW apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GROW kaina?
GROW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9692334767636313USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GROW kaina?
GROW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00802414876510669USD.
Kokia yra GROW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GROW yra $ 0.00USD.
Ar GROW kaina šiais metais kils?
GROW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GROW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:24:12(UTC+8)

Triathon (GROW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GROW-į-USD skaičiuoklė

Suma

GROW
GROW
USD
USD

1 GROW = 0.0225 USD

Prekiauti GROW

GROWUSDT
$0.0225
$0.0225$0.0225
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis