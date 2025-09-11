Triathon (GROW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0225. Per pastarąsias 24 valandas GROW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0225 iki aukščiausios $ 0.0225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GROW kaina yra $ 1.9692334767636313, o žemiausia – $ 0.00802414876510669.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GROW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Triathon (GROW) rinkos informacija
Dabartinė Triathon rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. GROW apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.25M
Triathon (GROW) kainos istorija USD
Stebėkite Triathon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +0.0131
+139.36%
60 dienų
$ +0.0014
+6.63%
90 dienų
$ +0.0043
+23.62%
Triathon kainos pokytis šiandien
Šiandien GROW užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Triathon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0131 (+139.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Triathon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GROW rodiklis pasikeitė $ +0.0014 (+6.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Triathon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0043 (+23.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Triathon (GROW) pokyčius?
Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.
Triathon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Triathon (GROW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Triathon (GROW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Triathon prognozes.
Supratimas apie Triathon (GROW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GROWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Triathon (GROW)
