Gram (GRAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00328. Per pastarąsias 24 valandas GRAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00315 iki aukščiausios $ 0.00337 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAM kaina yra $ 0.08392920352249823, o žemiausia – $ 0.0000039432576.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gram (GRAM) rinkos informacija
Dabartinė Gram rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.69K. GRAM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2458033044. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.40M
Gram (GRAM) kainos istorija USD
Stebėkite Gram kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001198
+3.79%
30 dienų
$ -0.00035
-9.65%
60 dienų
$ +0.00037
+12.71%
90 dienų
$ +0.00015
+4.79%
Gram kainos pokytis šiandien
Šiandien GRAM užfiksuotas $ +0.0001198 (+3.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gram 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00035 (-9.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gram 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAM rodiklis pasikeitė $ +0.00037 (+12.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gram 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00015 (+4.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gram (GRAM) pokyčius?
Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON).
Gram galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gram investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gram, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gram kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gram (GRAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gram (GRAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gram prognozes.
Supratimas apie Gram (GRAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gram (GRAM)
Ieškote, kaip nusipirkti Gram? Viskas paprasta ir patogu! Gram lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.