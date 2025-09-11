Camelot Token (GRAIL) realiojo laiko kaina yra $ 284.32. Per pastarąsias 24 valandas GRAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 283.78 iki aukščiausios $ 288.36 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAIL kaina yra $ 4,596.697463760124, o žemiausia – $ 184.24900021448872.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAIL per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Camelot Token (GRAIL) rinkos informacija
Dabartinė Camelot Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.75K. GRAIL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 73506. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.90M
Camelot Token (GRAIL) kainos istorija USD
Stebėkite Camelot Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -1.6012
-0.55%
30 dienų
$ -54.82
-16.17%
60 dienų
$ -46.15
-13.97%
90 dienų
$ -50.75
-15.15%
Camelot Token kainos pokytis šiandien
Šiandien GRAIL užfiksuotas $ -1.6012 (-0.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Camelot Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -54.82 (-16.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Camelot Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRAIL rodiklis pasikeitė $ -46.15 (-13.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Camelot Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -50.75 (-15.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Camelot Token (GRAIL) pokyčius?
Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum.
Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.
Camelot Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Camelot Token (GRAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Camelot Token (GRAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Camelot Token prognozes.
Supratimas apie Camelot Token (GRAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!
