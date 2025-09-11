Daugiau apie GPU

NodeAI logotipas

NodeAI kaina(GPU)

1 GPU į USD – tiesioginė kaina:

$0.2125
$0.2125$0.2125
+1.57%1D
USD
NodeAI (GPU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:24:05(UTC+8)

NodeAI (GPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1941
$ 0.1941$ 0.1941
24 val. žemiausia
$ 0.2189
$ 0.2189$ 0.2189
24 val. aukščiausia

$ 0.1941
$ 0.1941$ 0.1941

$ 0.2189
$ 0.2189$ 0.2189

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+4.03%

+1.57%

-11.52%

-11.52%

NodeAI (GPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.2189. Per pastarąsias 24 valandas GPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1941 iki aukščiausios $ 0.2189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPU kaina yra $ 2.892095702845763, o žemiausia – $ 0.022616526503786424.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPU per pastarąją valandą pasikeitė +4.03%, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NodeAI (GPU) rinkos informacija

No.912

$ 21.47M
$ 21.47M$ 21.47M

$ 139.63K
$ 139.63K$ 139.63K

$ 21.89M
$ 21.89M$ 21.89M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

Dabartinė NodeAI rinkos kapitalizacija yra $ 21.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.63K. GPU apyvartoje yra 98.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.89M

NodeAI (GPU) kainos istorija USD

Stebėkite NodeAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003285+1.57%
30 dienų$ -0.269-55.14%
60 dienų$ -0.1595-42.16%
90 dienų$ -0.0797-26.70%
NodeAI kainos pokytis šiandien

Šiandien GPU užfiksuotas $ +0.003285 (+1.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NodeAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.269 (-55.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NodeAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPU rodiklis pasikeitė $ -0.1595 (-42.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NodeAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0797 (-26.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NodeAI (GPU) pokyčius?

Peržiūrėkite NodeAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NodeAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GPUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NodeAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NodeAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NodeAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NodeAI (GPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NodeAI (GPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NodeAI prognozes.

Peržiūrėkite NodeAI kainos prognozę dabar!

NodeAI (GPU) Tokenomika

Supratimas apie NodeAI (GPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NodeAI (GPU)

Ieškote, kaip nusipirkti NodeAI? Viskas paprasta ir patogu! NodeAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GPU į vietos valiutas

1 NodeAI(GPU) į VND
5,760.3535
1 NodeAI(GPU) į AUD
A$0.330539
1 NodeAI(GPU) į GBP
0.159797
1 NodeAI(GPU) į EUR
0.186065
1 NodeAI(GPU) į USD
$0.2189
1 NodeAI(GPU) į MYR
RM0.923758
1 NodeAI(GPU) į TRY
9.038381
1 NodeAI(GPU) į JPY
¥32.1783
1 NodeAI(GPU) į ARS
ARS$311.82305
1 NodeAI(GPU) į RUB
18.702816
1 NodeAI(GPU) į INR
19.322303
1 NodeAI(GPU) į IDR
Rp3,588.524016
1 NodeAI(GPU) į KRW
304.872975
1 NodeAI(GPU) į PHP
12.529836
1 NodeAI(GPU) į EGP
￡E.10.548791
1 NodeAI(GPU) į BRL
R$1.18206
1 NodeAI(GPU) į CAD
C$0.302082
1 NodeAI(GPU) į BDT
26.66202
1 NodeAI(GPU) į NGN
330.164681
1 NodeAI(GPU) į COP
$858.429484
1 NodeAI(GPU) į ZAR
R.3.835128
1 NodeAI(GPU) į UAH
9.036192
1 NodeAI(GPU) į VES
Bs34.1484
1 NodeAI(GPU) į CLP
$210.3629
1 NodeAI(GPU) į PKR
Rs62.169789
1 NodeAI(GPU) į KZT
118.004612
1 NodeAI(GPU) į THB
฿6.965398
1 NodeAI(GPU) į TWD
NT$6.637048
1 NodeAI(GPU) į AED
د.إ0.803363
1 NodeAI(GPU) į CHF
Fr0.172931
1 NodeAI(GPU) į HKD
HK$1.703042
1 NodeAI(GPU) į AMD
֏83.643879
1 NodeAI(GPU) į MAD
.د.م1.976667
1 NodeAI(GPU) į MXN
$4.075918
1 NodeAI(GPU) į SAR
ريال0.820875
1 NodeAI(GPU) į PLN
0.796796
1 NodeAI(GPU) į RON
лв0.947837
1 NodeAI(GPU) į SEK
kr2.048904
1 NodeAI(GPU) į BGN
лв0.365563
1 NodeAI(GPU) į HUF
Ft73.653283
1 NodeAI(GPU) į CZK
4.570632
1 NodeAI(GPU) į KWD
د.ك0.0667645
1 NodeAI(GPU) į ILS
0.726748
1 NodeAI(GPU) į AOA
Kz199.542673
1 NodeAI(GPU) į BHD
.د.ب0.0825253
1 NodeAI(GPU) į BMD
$0.2189
1 NodeAI(GPU) į DKK
kr1.396582
1 NodeAI(GPU) į HNL
L5.737369
1 NodeAI(GPU) į MUR
9.973084
1 NodeAI(GPU) į NAD
$3.848262
1 NodeAI(GPU) į NOK
kr2.173677
1 NodeAI(GPU) į NZD
$0.367752
1 NodeAI(GPU) į PAB
B/.0.2189
1 NodeAI(GPU) į PGK
K0.928136
1 NodeAI(GPU) į QAR
ر.ق0.796796
1 NodeAI(GPU) į RSD
дин.21.931591

NodeAI išteklius

Išsamesnei NodeAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NodeAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NodeAI

Kiek NodeAI(GPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GPU kaina USD valiuta yra 0.2189USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GPU į USD kaina?
Dabartinė GPU kaina USD valiuta yra $ 0.2189. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NodeAI rinkos kapitalizacija?
GPU rinkos kapitalizacija yra $ 21.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GPU apyvartoje?
GPU apyvartoje yra 98.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GPU kaina?
GPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.892095702845763USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GPU kaina?
GPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022616526503786424USD.
Kokia yra GPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GPU yra $ 139.63KUSD.
Ar GPU kaina šiais metais kils?
GPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NodeAI (GPU) svarbiausios industrijos naujienos

